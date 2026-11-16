Η κρίσιμη σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 13:00, υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στο Μέγαρο Μαξίμου μεταφέρεται η έντονη αντιπαράθεση για την επιχειρούμενη αύξηση της δόμησης στα βόρεια προάστια της Αθήνας, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να καλείται να δώσει απαντήσεις στις σοβαρές ενστάσεις έξι δημάρχων για έναν σχεδιασμό που απειλεί να αλλάξει ριζικά την πολεοδομική φυσιογνωμία ολόκληρων περιοχών.

Η κυβερνητική επιλογή να ανοίξει ο δρόμος για εκατοντάδες χιλιάδες επιπλέον τετραγωνικά μέτρα οικοδομών προκαλεί αντιδράσεις, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ερώτημα εάν η προστασία του περιβάλλοντος και η ποιότητα ζωής των κατοίκων υποχωρούν μπροστά στις επιδιώξεις της αγοράς ακινήτων.

Η κρίσιμη σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 13:00, υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη, σε συνέχεια της επιστολής που απέστειλαν οι έξι δήμαρχοι του Βόρειου Τομέα Αθηνών. Πρόκειται για τους δημάρχους Κηφισιάς Βασίλη Ξυπολυτά, Λυκόβρυσης–Πεύκης Μάριο Ψυχάλη, Νέας Ιωνίας Παναγιώτη Μανούρη, Παπάγου–Χολαργού Ηλία Αποστολόπουλο, Φιλοθέης–Ψυχικού Χαράλαμπο Μπονάτσο και Χαλανδρίου Σίμο Ρούσσο. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρίσκεται ο καθορισμός των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης, μέσω των οποίων επιτρέπεται, υπό προϋποθέσεις, η μεταφορά οικοδομήσιμης επιφάνειας σε περιοχές που ήδη αντιμετωπίζουν σημαντικές οικιστικές πιέσεις.

Οι έξι αιρετοί αμφισβητούν ευθέως τη μεθοδολογία των σχετικών μελετών, καταγγέλλοντας ότι ο σχεδιασμός έγινε «με τρόπο πρόχειρο και χωρίς επαρκή αιτιολόγηση». Προειδοποιούν ότι το οδικό δίκτυο, η αποχέτευση, τα συστήματα απορροής ομβρίων και οι χώροι στάθμευσης βρίσκονται ήδη στα όρια των αντοχών τους, ενώ δεν έχει αξιολογηθεί επαρκώς η σωρευτική επιβάρυνση από την πρόσθετη οικοδόμηση. Παράλληλα, επικαλούνται αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για την προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος, υπενθυμίζοντας τις δικαστικές μάχες που έχουν δοθεί για τον περιορισμό των πολεοδομικών κινήτρων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.

Η κυβερνητική πρωτοβουλία αφορά έντεκα δημοτικές ενότητες: Χαλάνδρι, Κηφισιά, Νέα Ερυθραία, Ψυχικό, Νέο Ψυχικό, Φιλοθέη, Χολαργό, Παπάγου, Νέα Ιωνία, Μεταμόρφωση και Λυκόβρυση. Σύμφωνα με τη μελέτη που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η πρόσθετη δόμηση υπολογίζεται σε περίπου 584.400 τετραγωνικά μέτρα, με εκτιμώμενη αύξηση του πληθυσμού κατά 9.500 κατοίκους. Στην επιστολή τους, ωστόσο, οι δήμαρχοι αναφέρονται σε δυνατότητα επιπλέον οικοδόμησης 793.546 τετραγωνικών μέτρων, αναδεικνύοντας την ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι πραγματικές διαστάσεις και οι επιπτώσεις των προτεινόμενων παρεμβάσεων.

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Tα σοβαρά ζητήματα που έχουν θέσει

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία για τις επιμέρους περιοχές, καθώς μόνο στο Χαλάνδρι προβλέπονται 217.300 επιπλέον τετραγωνικά μέτρα, στη Μεταμόρφωση 148.700 και στον Χολαργό 64.500. Οι προτεινόμενες αυξήσεις των συντελεστών δόμησης κυμαίνονται από 0,10 έως 0,60, με ορισμένες ζώνες να χωροθετούνται ακόμη και σε περιοχές αμιγούς κατοικίας. Η προοπτική ανέγερσης μεγαλύτερων και ογκωδέστερων κτιρίων εντείνει τις ανησυχίες για την απώλεια της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας των βορείων προαστίων και την περαιτέρω υποβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων.

Ένα ακόμη σοβαρό ζήτημα που θέτουν οι δήμαρχοι αφορά την αξιοπιστία των υπολογισμών της μελέτης, καθώς, όπως επισημαίνουν, στις διαθέσιμες προς οικοδόμηση εκτάσεις έχουν συνυπολογιστεί ακίνητα που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, σε δημόσιους οργανισμούς, ακόμη και στις Ένοπλες Δυνάμεις. Κατά την άποψή τους, η συγκεκριμένη προσέγγιση δημιουργεί στρεβλή εικόνα για τις πραγματικές δυνατότητες αξιοποίησης των εκτάσεων, ενώ απουσιάζει η απαιτούμενη τεκμηρίωση για τις επιπτώσεις στις δημόσιες υποδομές και στην ποιότητα ζωής.

Ήδη, πάντως, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται στον Βόρειο Τομέα Αθηνών έχουν γίνει αποδέκτες παραπόνων και έντονου προβληματισμού από πολίτες των βορείων προαστίων, οι οποίοι εκφράζουν την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις της πρόσθετης δόμησης στις γειτονιές τους. Η δυσαρέσκεια αυτή μεταφέρει την πίεση και στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης, καθώς οι «γαλάζιοι» βουλευτές καλούνται να διαχειριστούν τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών για έναν σχεδιασμό που προωθεί η ίδια η κυβέρνηση.