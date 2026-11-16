Με πρωταγωνιστή τον Αλέξη Τσίπρα, θα συνεχιστεί και η επιθετική στρατηγική απέναντι στην κυβέρνηση, με βασικές αιχμές το τρίπτυχο «Ακρίβεια, Διαφθορά, Εθνικά».

Όλες τις δυνάμεις στη μάχη των εκλογών, ετοιμάζεται να ρίξει τις τελευταίες 40 ημέρες του 2026, η ΕΛΑΣ, προετοιμάζοντας τη διάταξη με την οποία θα πορευτεί στον δρόμο προς τις επόμενες κάλπες.

Εκτός από τον οργανωτικό σχεδιασμό που βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο επίπεδο, η Συμπαράταξη σκοπεύει να εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση, ενώ σε αυτή την πορεία, ετοιμάζει κινήσεις που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν έκπληξη για τους αντιπάλους της.

Εκλογική διάταξη μάχης

Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος μεγάλος γνώστης της πολιτικής για να καταλάβει ότι η χώρα βρίσκεται από τον Σεπτέμβριο, κιόλας, σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Το μόνο που δεν γνωρίζουν στα επιτελεία των κομμάτων, είναι η ακριβής ημερομηνία των εκλογών – κάτι που αποτελεί «προνόμιο» του πρωθυπουργού.

Στην Αμαλίας, πάντως, προετοιμάζονται εντατικά. Όποτε κι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης «στήσει» κάλπες, είτε τον Μάρτιο, είτε τον Μάιο, η ΕΛΑΣ θα είναι πανέτοιμη σε όλα τα επίπεδα, λένε πρόσωπα που «τρέχουν» οργανωτικά το κόμμα.

Σε πρώτη φάση, ακόμα και μέσα στον Νοέμβριο, θα υπάρξουν ορισμένες ανεπαίσθητες «μικροδιορθώσεις» με προσθήκες προσώπων σε ορισμένα πόστα, οι οποίες θα βοηθήσουν να διορθωθούν αδυναμίες που παρατηρήθηκαν το περασμένο διάστημα.

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Η συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής θα προσφέρει νέα «ώθηση» στη λειτουργία της Συμπαράταξης, αφού εκεί θα ανακοινωθούν και επίσημα τα πρώτα ονόματα που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ.

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας θα θέσει και επίσημα το κόμμα σε «προεκλογικό συναγερμό», με τις περιφερειακές και τοπικές οργανώσεις να αναλαμβάνουν ακόμα περισσότερες ευθύνες στην πορεία προς τις εκλογές.

Πίεση στο Μαξίμου

Το οργανωτικό σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να επισκιάσει το πολιτικό. Παράλληλα με τη μετεξέλιξη της ΕΛΑΣ στην πορεία προς το Συνέδριο του Ιανουαρίου, η Αμαλίας θα συνεχίσει να αναδεικνύει ξεκάθαρο «στίγμα», λένε τα στελέχη της.

Το κάλεσμα στην πορεία για το Πολυτεχνείο, η συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα σε αυτή, η επαφή και η «συνάντηση» με κοινωνικές ομάδες και διάφορα κινήματα με τα οποία υπήρχε καθαρή απόσταση τα προηγούμενα χρόνια, δείχνουν -κατά τα ίδια πρόσωπα- την κατεύθυνση της Συμπαράταξης.

Παράλληλα, με πρωταγωνιστή τον Αλέξη Τσίπρα, θα συνεχιστεί και η επιθετική στρατηγική απέναντι στην κυβέρνηση, με βασικές αιχμές το τρίπτυχο «Ακρίβεια, Διαφθορά, Εθνικά».