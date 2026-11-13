Αρκετοί ισχυρίζονται ότι κοντά στο Συνέδριο θα υπάρξει ένα πλατύ προσκλητήριο προς τους προοδευτικούς πολίτες, προκειμένου να «πυκνώσουν» τις γραμμές της Συμπαράταξης.

Ένα δίμηνο-«φωτιά» μέσα στο οποίο ο Αλέξης Τσίπρας θα επιχειρήσει την πολιτική αντεπίθεση της ΕΛΑΣ, αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο Σαββατοκύριακο, με τη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Συμπαράταξης και την ανακοίνωση των πρώτων ονομάτων που θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια του κόμματος.

Στόχος είναι στο διάστημα των εννέα, περίπου, εβδομάδων που θα ακολουθήσουν μέχρι και το Συνέδριο της ΕΛΑΣ, να έχουν συσπειρωθεί γύρω της ακόμα περισσότεροι προοδευτικοί πολίτες και στελέχη από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, έτσι ώστε να υπάρξει «πανστρατιά» εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Την επόμενη εβδομάδα τα πρώτα ψηφοδέλτια

«Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μετατρέπεται από κόμμα αρχηγικό, σε κόμμα αρχών», είπε στο Dnews.gr κορυφαίο στέλεχος της, περιγράφοντας τα όσα αναμένεται να συμβούν το επόμενο δίμηνο.

Προφανώς αστειευόμενος, χρησιμοποίησε την αφήγηση του Σάκη Μπουλά, στο κινηματογραφικό αριστούργημα του Σταύρου Τσιώλη, «Ας περιμένουν οι γυναίκες» και στο γνωστό απόσπασμα από την προκήρυξη του -νεολαίου, τότε- Βαγγέλη Μεϊμαράκη, κατά το πρώτο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Πέρα από τα όποια αστεία, η αλήθεια είναι πως μακριά από τα «ραντάρ» της επικαιρότητας, το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα εργάζεται τις τελευταίες εβδομάδες «πυρετωδώς» έτσι ώστε η ΕΛΑΣ να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο, σε αυτή τη δεύτερη φάση της κομματικής οικοδόμησης που θα διαρκέσει μέχρι και το Συνέδριο, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιανουαρίου.

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Οι περιφερειακές επιτροπές έχουν σχηματιστεί, σε ολόκληρη την Ελλάδα έχουν δημιουργηθεί τοπικές οργανώσεις, ενώ σταδιακά ανοίγουν και γραφεία του κόμματος – κυρίως στην περιφέρεια. Ωστόσο, στην παρούσα συγκυρία, το ενδιαφέρον στρέφεται στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Συμπαράταξης, στις 21-22 Νοεμβρίου.

Και αυτό γιατί εκεί θα ανακοινωθεί ένα μεγάλο τμήμα των προσώπων που θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, όποτε και αν αυτή πραγματοποιηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες ανακοινώσεις θα αφορούν κυρίως τις εκλογικές περιφέρειες της επαρχίας -εκεί που κατά περιπτώσεις παρατηρούνται κάποιες δυσκολίες- αλλά και κάποια ονόματα από τις 8 εκλογικές περιφέρεις της Αττικής.

Πάντως, δεν αποκλείεται στα ψηφοδέλτια να προέρχονται πρόσωπα από ολόκληρο το «φάσμα» του προοδευτικού χώρου, τα οποία ακόμα δεν έχουν ακόμα ανακοινώσει την ένταξη τους στην ΕΛΑΣ και που με την ανακοίνωση τους θα προκαλέσουν μεγάλη έκπληξη.

Συνέδριο συσπείρωσης της παράταξης

Από εκεί και πέρα, ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι το Συνέδριο του κόμματος. Και εκεί η ΕΛΑΣ να έχει όλες της τις δυνάμεις σε πλήρη διάταξη. Για την ακρίβεια, φιλοδοξεί να έχει συσπειρώσει γύρω της ακόμα περισσότερους προοδευτικούς πολίτες και στελέχη από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, έτσι ώστε να υπάρξει «πανστρατιά» εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Επομένως, αρκετοί ισχυρίζονται ότι μέσα σε αυτό το διάστημα θα υπάρξει ένα πλατύ προσκλητήριο προς τους προοδευτικούς πολίτες, προκειμένου να «πυκνώσουν» τις γραμμές της Συμπαράταξης.