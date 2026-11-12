Η άρση ασυλίας ακολούθησε μετά από μήνυση του Δημήτρη Παπαδημούλη στην Αφροδίτη Λατινοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση.

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε σήμερα με συντριπτική πλειοψηφία, την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δημήτρης Παπαδημούλης.

Η άρση έγινε μετά από μήνυση και αγωγή που κατέθεσε εναντίον της Αφροδίτης Λατινοπούλου ο Δημήτρης Παπαδημούλης για συκοφαντική δυσφήμηση μετά από ανάρτηση της Λατινοπούλου, όπου τον συνέκρινε με τον Τσοχατζόπουλο και τον Μαντέλη.

Μετά την άρση της ασυλίας της, θα μπορέσει να δικαστεί από τα ελληνικά δικαστήρια για συκοφαντική δυσφήμηση, όπως αναφέρει ο Δημήτρης Παπαδημούλης. «Κατέθεσα εναντίον της μήνυση αμέσως, γιατί προσπάθησε, με μια άθλια και συκοφαντική της ανάρτηση τον Ιούνιο του 2020, να με ταυτίσει στην συνείδηση των πολιτών με πρόσωπα όπως ο Άκης Τσοχατζόπουλος και ο Τάσος Μαντέλης, που έχουν καταδικαστεί για βαριά ποινικά αδικήματα, σε μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς.

»Η υπόθεση διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις ελληνικές αρχές μόλις τον Μάρτιο του 2026. Και η Ευρωβουλή έπραξε χωρίς χρονοτριβή, σήμερα τα δέοντα» αναφέρει σε ανάρτησή του.

Σημειώσε πως «η πολιτική κριτική, ακόμη και η πιο σκληρή, ήταν για μένα πάντοτε ευπρόσδεκτη. Το έχω αποδείξει σταθερά και έμπρακτα στα χρόνια που ήμουν εκλεγμένος Ευρωβουλευτής, Βουλευτής και Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτό το αναγνωρίζουν φίλοι και αντίπαλοι. Αντίθετα, θα συνεχίσω να επιδεικνύω σταθερά μηδενική ανοχή στην δόλια συκοφαντία και την λάσπη που έχουν στόχο να πλήξουν, με ψέματα και αθλιότητες ,την τιμή και την υπόληψη μου. Επιτέλους! Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Οι συκοφάντες θα κληθούν να λογοδοτήσουν, από το σκαμνί του κατηγορούμενου, ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται!». κατέληξε στην ανάρτησή του ο Δημήτρης Παπαδημούλης.

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