Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή τις προεκλογικές δεσμεύσεις του 2019 προς τη μεσαία τάξη. Ο πρώην πρωθυπουργός θέτει στο επίκεντρο τις καλύτερες δουλειές, τη μείωση της φορολογίας και την ασφάλεια, υποστηρίζοντας ότι οι προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν τότε δεν έχουν εκπληρωθεί. Στο πεδίο της ασφάλειας, ο Αλέξης Τσίπρας επικαλείται τα φαινόμενα διαφθοράς, τα σκάνδαλα και το οργανωμένο έγκλημα.
Η ανάρτηση Τσίπρα
Το 2019 ο κ. Μητσοτάκης υποσχέθηκε 3 πράγματα στη μεσαία τάξη: καλύτερες δουλειές, λιγότερους φόρους και ασφάλεια. Σήμερα, 7 χρόνια μετά ήρθε η ώρα για απολογισμό.
Καλύτερες δουλειές;
Οι μισθωτοι και ελεύθεροι επαγγελματίες δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ούτε ο μήνας βγαίνει ούτε οκτάωρο υπάρχει πια.Το 2019 ο μέσος μισθός στην Ελλάδα ήταν 73% υψηλότερος από τον μέσο μισθό στη Βουλγαρία, ενώ σήμερα είναι μόλις 17% υψηλότερος.
Λιγότεροι φόροι;
Η υπόσχεση ήταν ΦΠΑ στο 11% και στο 22%. Ο ΦΠΑ έμεινε στο 13% και στο 24%, ενώ ο πληθωρισμός καλπάζει. Η μείωση μπορούσε να γίνει χωρίς απώλεια εσόδων για το Δημόσιο, όμως αυτό που λείπει είναι η πολιτική βούληση.
Ασφάλεια;
Το καθημερινό δελτίο διαφθοράς, σκανδάλων και οργανωμένου εγκλήματος μιλάει από μόνο του.
Συνεπώς 7 χρόνια μετά τι έχει να υποσχεθεί ο κ. Μητσοτάκης; Ξανά τα ίδια;