Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που ανέσυραν τον τραυματία πατέρα και το παιδί.

Από την μετωπική σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με ΙΧ έξω από τη Λάρισα, έχουμε δύο σοβαρά τραυματίες. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες στο ΙΧ αυτοκίνητο, στο οποίο ένας 30χρονος πατέρας και ο 2χρονος του που νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο ανήλικος γιος του οδηγού είναι διασωληνωμένος ενώ ο οδηγός είναι βαριά τραυματίας.

Ο πατέρας φέρει πολλαπλά κατάγματα, ενώ το παιδί, το οποίο βρισκόταν σε ειδικό παιδικό κάθισμα, διασωληνώθηκε λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του. Από τη σφοδρή σύγκρουση το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου υπέστη εκτεταμένες ζημιές,

ενώ χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των δύο επιβατών του ΙΧ σύμφωνα με το Larissanet. Από τους επιβαίνοντες στο σχολικό λεωφορείο δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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