Συνελήφθη ο πατέρας, εξαφανίστηκε με το μωρό που μετά βρέθηκε θαμμένο ζωντανό.

Ένα μωρό 11 μηνών βρέθηκε ζωντανό αφού έμεινε θαμμένο για 24 ώρες, μέσα σε κλουβί σκύλου, στη Νότια Καρολίνα.

Ο Κόα Σαρπ αγνοούνταν από τη Δευτέρα, όταν τον πήρε ο πατέρας του, Μάικλ Κόμερ. Το παιδί ήταν με τη γιαγιά του, Πατρίσια Κόμερ, όταν εμφανίστηκε στο σπίτι της ο γιος της. Η γυναίκα έπρεπε να φύγει για να κάνει μια δουλειά και άφησε το μωρό με τον πατέρα του, μέχρι να φτάσει εκεί άτομο που θα πρόσεχε το μωρό. Όμως, όταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος έφτασε εκεί, ο Μάικλ Κόμερ είχε εξαφανιστεί μαζί με τον γιο του. Το βράδυ της ίδιας ημέρας ο 25χρονος συνελήφθη για διάρρηξη, όμως το μωρό δεν ήταν μαζί του.

Έπειτα από αγωνιώδεις έρευνες, το παιδί εντοπίστηκε θαμμένο ζωντανό, την Τρίτη. Περίπου 100 άτομα «χτένιζαν» την περιοχή από τη στιγμή που το μωρό δηλώθηκε ως αγνοούμενο. Περίπου 46 μέτρα από το σπίτι του παππού του Κόα, σε δασώδη έκταση, μία από τις ομάδες εντόπισε σημείο όπου το χώμα είχε ανακατευτεί πρόσφατα.

Την ώρα που άρχισαν να σκάβουν, άκουσαν το κλάμα του μωρού. «Όπως καταλαβαίνετε, ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου. Όλοι προσπαθούσαν να τον βγάλουν», δήλωσε ο σερίφης της κομητείας του Λέξινγκτον, Τζέι Κουν. Το κλάμα του μωρού «ήταν ο πιο όμορφος ήχος», σημείωσε.

Το παιδί ήταν θαμμένο μέσα σε κλουβί σκύλου, με διαστάσεις περίπου 60Χ60 εκατοστά, το οποίο ήταν τυλιγμένο με μια πετσέτα. Πιθανόν αυτό δημιούργησε ένα «θύλακα αέρα», που βοήθησε να παραμείνει ζωντανός ο Κόα, δήλωσε ο σερίφης.

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