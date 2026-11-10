Η εριστική ομιλία Νετανιάχου και η αποχώρηση των αραβικών κομμάτων πυροδότησαν εντάσεις στην εναρκτήρια συνεδρίαση της νέας Κνεσέτ στο Ισραήλ.

Το μπλοκ των κομμάτων του επικεφαλής του Γιασάρ, Γκάντι Άιζενκοτ, ορκίστηκε την Τρίτη στη βουλή του Ισραήλ, σε μία τελετή γεμάτη συγκρούσεις και καταγγελίες.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνείται να αποδεχθεί δεν θα συνεχίσει να είναι πρωθυπουργός του Ισραήλ και εξαπέλυσε ύβρεις από το βήμα της Κνεσέτ κατά των Αράβων βουλευτών.

Από την πλευρά τους, 19 μέλη των αραβικών κομμάτων αποχώρησαν από την αίθουσα όταν ακούστηκε ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ.

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«Ορκίζομαι πίστη στη Χαμάς!»

Η ένταση άρχισε από νωρίς, όταν ο επικεφαλής της Κοινής Λίστας, Γιούσεφ Τζαμπαρίν έδινε τον όρκο του. Όταν είπε «Ορκίζομαι», τον διέκοψε ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ φωνάζοντας, «ορκίζομαι πίστη στη Χαμάς!».

{https://x.com/netanyahu/status/2120207379883016493}

Λίγο αργότερα τα μέλη της συμμαχίας των αραβικών κομμάτων αποχώρησαν από την αίθουσα πριν ακουστεί ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ. Οι βουλευτές του Λικούντ, του Μπενιαμίν Νετανιάχου, τους αποδοκίμασαν, φωνάζοντας: «Γιατί έφυγαν οι Άραβες;» και συνέχισαν χλευάζοντας μέλη του μπλοκ του πρωθυπουργού πλέον Άιζενκοτ ρωτώντας: «Πού είναι οι εταίροι σας;»

Εριστικός ο Νετανιάχου

Οι εντάσεις κλιμακώθηκαν περαιτέρω όταν ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέβηκε στο βήμα της Κνεσέτ μετά την τελετή ορκωμοσίας, εκφωνώντας μια μακρά επίθεση εναντίον των Αράβων βουλευτών και της προοπτικής ένταξής τους σε μια κυβέρνηση με επικεφαλής το μπλοκ Άιζενκοτ.

{https://x.com/emilykschrader/status/2120190405983498511}

«Προς όσους σκέφτονται να σχηματίσουν μια κυβέρνηση που περιλαμβάνει υποστηρικτές της τρομοκρατίας που μισούν το Ισραήλ... είστε διατεθειμένοι να εξαρτηθείτε από εκείνους που έχουν στόχο την καταστροφή του εβραϊκού κράτους; Στα δικά τους χέρια εμπιστεύεστε την τύχη της χώρας μας;» είπε και επανέλαβε ξανά την έκκλησή του για κυβέρνηση ενότητας.

«Παραληρηματική» η ομιλία Νετανιάχου

Μετά την τελετή ορκωμοσίας της νέας Κνεσέτ, ο Άιζενκοτ καταδίκασε την ομιλία του Νετανιάχου, τη χαρακτήρισε «παραληρηματική» και «επαίσχυντη», λέγοντας ότι τον άφησε «ακόμα πιο πεπεισμένο ότι είναι ακατάλληλος να συνεχίσει να ασκεί το αξίωμά του έστω και για ένα λεπτό ακόμα». Ο Άιζενκοτ ανανέωσε την έκκλησή του για τον επείγοντα σχηματισμό κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης.

{https://x.com/gadi_eisenkot/status/2120187304010478004}

Στη συνέχεια το κόμμα με επικεφαλής τον Άιζενκοτ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τη προγραμματισμένη συνα΄ντηση που είχε την τετάρτη με το κόμμα του Νετανιάχου, μετά τη διχαστική του ομιλία.

Νομοσχέδια για έρευνες

Ο συνασπισμός κομμάτων του Γκάντι Άιζενκοτ έπιασε αμέσως δουλειά και κατέθεσε την Τρίτη. κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της 26ης Κνεσέτ, μία σειρά από νομοσχέδια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται προτάσεις για τη σύσταση κρατικής εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023, για την επιβολή ορίου θητειών στους πρωθυπουργούς, καθώς και για την κατάργηση νόμων που είχαν ψηφιστεί στο πλαίσιο της δικαστικής μεταρρύθμισης που προωθούσε η απερχόμενη κυβέρνηση.