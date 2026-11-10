Υπέρ της αναίρεσης των δασμών Τραμπ το 62% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση.

Οι περισσότεροι Αμερικανοί θέλουν το Κογκρέσο να αναλάβει δράση για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και την αναίρεση δασμών που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Reuters/ Ipsos.

Ειδικότερα, το 71% των Αμερικανών θέλει το Κογκρέσο να εγκρίνει νομοθεσία για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν. Ακόμα και το 51% των Ρεπουμπλικανών το ζητά αυτό, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους Δημοκρατικούς εκτοξεύεται στο 93%. Στις ενδιάμεσες εκλογές οι Δημοκρατικοί πήραν τον έλεγχο τόσο της Γερουσίας όσο και της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον οποίο θα αναλάβουν επίσημα στις 3 Ιανουαρίου.

Στην ίδια δημοσκόπηση, το 62% δηλώνει ότι θα υποστήριζε μια προσπάθεια για την αναίρεση των δασμών σε εισαγωγές που επέβαλε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πόλεμος στο Ιράν εκτόξευσε τις τιμές των καυσίμων, ενώ ήδη οι δασμοί του Αμερικανού προέδρου σε εκατοντάδες εισαγόμενα προϊόντα είχαν τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό.

Εννιά στους 10 ερωτηθέντες δηλώνουν ότι Κογκρέσο θα πρέπει να επικεντρωθεί στο κόστος διαβίωσης τις πρώτες 100 ημέρες. Οι Δημοκρατικοί έχουν δεσμευθεί ότι θα αντιμετωπίσουν την κρίση του κόστους διαβίωσης, όπως και ότι θα προσπαθήσουν να επιβάλουν τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Πολλά στελέχη του κόμματος έχουν δηλώσει ότι θα αναιρέσουν δασμούς του Τραμπ.

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Δημοσκόπηση: Ανησυχία για νομικές διαδικασίες σε βάρος του Τραμπ

Την ίδια ώρα, πολλοί Αμερικανοί ανησυχούν ότι οι Δημοκρατικοί θα χρησιμοποιήσουν τις νέες εξουσίες τους για να ξεκινήσουν νομικές διαδικασίες σε βάρος του Τραμπ. Περίπου το 42% πιστεύει ότι θα ήταν «κακό για τη χώρα» εάν το νέο Κογκρέσο προσπαθήσει να παραπέμψει τον Τραμπ. Ταυτόχρονα, το 33% εκτιμά ότι αυτό θα ήταν καλό για τη χώρα.

Παρότι η δημοτικότητα του Τραμπ είναι κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο της πολιτικής σταδιοδρομίας του, στο 32%, ούτε για τους Δημοκρατικούς είναι ιδιαίτερα καλή η εικόνα. Περίπου το 45% έχει θετική άποψη για τους Δημοκρατικούς, αλλά το 51% έχει αρνητική. Το 35% βλέπε θετικά τους Ρεπουμπλικανούς και το 60% αρνητικά.