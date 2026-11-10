«Μόνο στα καθεστώτα η δημόσια τηλεόραση λογοκρίνει τους πολιτικούς αρχηγούς» σχολιάζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Με μία σκληρή ανακοίνωση η ΕΛΑΣκατηγορεί την ΕΡΤ ότι έκοψε δήλωση του Αλέξη Τσίπρα από την περιοδεία του στην Πρέβεζα που απαντούσε στην αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να τον βάλει φυλακή.

«Μόνο στα καθεστώτα η δημόσια τηλεόραση λογοκρίνει τους πολιτικούς αρχηγούς» σχολιάζει η ΕΛΑΣ. «Με έκπληξη σήμερα διαπιστώσαμε ότι η ΕΡΤ που συνήθως μοιράζει στα υπόλοιπα ΜΜΕ τις δηλώσεις και ομιλίες των πολιτικών αρχηγών, φρόντισε να «κόψει» από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Πρέβεζα το σχετικό απόσπασμα όπου απαντούσε στην αναφορά του κου Μητσοτάκη ότι ο πρώην πρωθυπουργός θέλει να τον βάλει φυλακή. Γιατί άραγε;» αναφέρει η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της.

Και συνεχίζει να ρωτά: Στερείται ενδιαφέροντος η απάντηση του πρώην πρωθυπουργού σε μια τόσο αιχμηρή τοποθέτηση του νυν πρωθυπουργού εναντίον του; Ή μήπως αυτό αποφάσισε η κυβερνητική προπαγάνδα;».

Τονίζει ωστόσο ότι σε κάθε περίπτωση «μόνο στα καθεστώτα η δημόσια τηλεόραση λογοκρίνει και αποφασίζει τι θα παιχθεί και τι όχι στα ΜΜΕ από τις ομιλίες πολιτικών αρχηγών.

Και αυτό είναι άλλο ένα θλιβερό επεισόδιο στην ΕΡΤ της εποχής Μητσοτάκη».

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Η απάντηση Τσίπρα στον Μητσοτάκη

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε δηλώσει νωρίτερα πως «εμείς εδώ είμαστε για να τιμήσουμε το Σύνταγμα, τους νόμους, το δημοκρατικό πολίτευμα που λέει διαχωρισμός και διαφορετικός ρόλος των δύο εξουσιών. Άλλο η εξουσία, άλλο η δικαστική εξουσία. Αλλά η δικαστική εξουσία θα πρέπει επιτέλους σ' αυτόν τον τόπο να μείνει ελεύθερη και να μπορεί να κρίνει με βάση αυτά που βλέπει και όχι με βάση αυτά που της επιβάλλουν. Και δεσμευόμαστε εδώ, όχι να βάλουμε κανέναν φυλακή, αλλά δεσμευόμαστε ότι, όλοι θα λογοδοτήσουν ανεξαρτήτως της θέσης που κατέχουν, ανεξαρτήτως των αξιωμάτων τους, αν έχουν ποινικές ευθύνες σπαταλώντας και λεηλατώντας το δημόσιο συμφέρον και το δημόσιο χρήμα. Θέλω να είμαι καθαρός. Θέλω να είμαι απόλυτα καθαρός. Άρα λοιπόν η απάντησή μου στον κ. Μητσοτάκη είναι, κύριε Μητσοτάκη, δεν ξέρετε πώς λειτουργούν οι δημοκρατίες; Ή μήπως ξέρετε και απλώς έχετε τη μύγα και μυγιάζεστε και μιλάτε για φυλακές;», τόνισε ο κ. Τσίπρας.