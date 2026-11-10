«Γνώριζε η κυβέρνηση για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση;»

Για πολιτική αδράνεια και υποβάθμιση της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας προς την Τουρκία αναφορικά με το καλώδιο GSI κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Το KKE διερωτάται σε ανακοίνωσή του τι περιλαμβάνει η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας και γιατί δεν δίνεται στη δημοσιότητα. «Δύο μέρες μετά τη ρηματική διακοίνωση της γαλλικής κυβέρνησης στην Τουρκία, ο κ. Μητσοτάκης και άλλα κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν προκλητικά να υποβαθμίσουν το ζήτημα, μιλώντας για “γενικής μορφής ενημέρωση”, ενώ τον σκοπό αυτό για τις ανάγκες της ναυσιπλοΐας, επιτελεί η NAVTEX που είχε ήδη εκδοθεί.

Με αυτόν τον τρόπο ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του προσπαθούν να ξεπεράσουν τα κρίσιμα και αμείλικτα ερωτήματα:

- Ποιο είναι το ακριβές περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης και γιατί δεν δίνεται στη δημοσιότητα;

- Δεν αποτελεί πρόβλημα, και μάλιστα σοβαρότατο, ότι η ρηματική διακοίνωση εκ των πραγμάτων δίνει τη δυνατότητα στην Τουρκία να διεκδικεί δικαιοδοσία σε ελληνική υφαλοκρηπίδα ως παράκτιο κράτος δημιουργώντας τετελεσμένα;

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μητσοτάκης σήμερα επιβεβαίωσε ότι, με ευθύνη της κυβέρνησης, η γαλλική πλευρά χρίστηκε μεσολαβητής σε ένα μεγάλο παζάρι σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας» καταλήγει η ανακοίνωση του ΚΚΕ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΣΥΡΙΖΑ: Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί αρνητική ή θετική εξέλιξη ότι η Γαλλία ουσιαστικά μας υπερέβη;

Ανάλογες διευκρινίσεις ζητά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γραμματέας Οργανωτικού του κόμματος, Γιάννης Μπουλέκος μιλώντας στην εκπομπή «MegaNews Επικαιρότητα» για τη ρηματική διακοίνωση από τη Γαλλία προς την Τουρκία τόνισε ότι «πρέπει να είμαστε κατηγορηματικοί σε ένα πράγμα: ότι υπάρχει αναθεωρητική στάση από την Τουρκία σε πάρα πολλά ζητήματα. Αυτή είναι η Τουρκία. Και σε αυτό το θέμα όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα είμαστε όλοι στη σωστή πλευρά».

Συνέχισε λέγοντας πως «θέλω να είμαι καλοπροαίρετος, ας πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ήξερε για τη ρηματική διακοίνωση, δεν γνωρίζει το περιεχόμενό της. Ένα πράγμα δεν μας απάντησε η Νέα Δημοκρατία από επίσημα χείλη: θεωρεί θετική ή αρνητική εξέλιξη τη ρηματική διακοίνωση; Δεν έχω ακούσει κανέναν, ούτε τον κ. Γεραπετρίτη, ούτε τον κ. Μαρινάκη, ούτε κανέναν, να απαντάει. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί αρνητική ή θετική εξέλιξη ότι η Γαλλία ουσιαστικά μας υπερέβη και έκανε ρηματική διακοίνωση για την υπεράσπιση μιας εταιρείας η οποία έχει κληθεί να υλοποιήσει ένα έργο το οποίο αφορά κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας; Εμείς το θεωρούμε αρνητική εξέλιξη».

Πρόσθεσε πως είναι «αρνητική εξέλιξη όταν έρχεται μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπερβαίνει τη χώρα μας και κάνει ρηματική διακοίνωση σε γείτονα χώρα, για κυριαρχικά δικαιώματα που δεν έχει, και της αναγνωρίζει ρόλο. Μια σύμμαχός μας, που γνωρίζει και εφαρμόζει το Δίκαιο της Θάλασσας, έρχεται υπερβαίνοντας τη χώρα μας, εκτός αν το γνώριζαν στην κυβέρνηση και δεν μας το λένε, και κάνει ρηματική διακοίνωση. Φοβάται η Νέα Δημοκρατία να πάρει θέση; Έχει να κρύψει κάτι;»

ΕΛΑΣ: «Νέο δεδομένο η γαλλική ρηματική διακοίνωση προς τρίτους»

Με βαρύτατους χαρακτηρισμούς, και χαρακτηρίζοντας ως αβάσιμα ότι η αντιπολίτευση, και συγκεκριμένα η ΕΛ.Α.Σ., «γκριζάρουν ζώνες Αιγαίο» επέλεξε η κυβερνητική βουλευτής να απαντήσει στην αρχική τοποθέτηση του αναπληρωτή Τομεάρχη Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΛ.Α.Σ., Παυσανία Παπαγεωργίου ότι στην υπεράσπιση των εθνικών δικαιωμάτων της χώρας μας και στις όποιες σωστές κινήσεις «είμαστε όλοι μαζί» απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

«Και παρά το γεγονός ότι κλήθηκε επανειλημμένα να ανακαλέσει τις βαρύτατες και προσβλητικές για την δημοκρατία πρωτοφανής κατηγορίες προς ένα ελληνικό κόμμα παρατήρηση με την οποία συντάχθηκαν και οι οικοδεσπότες του πάνελ, η κυβερνητική βουλευτής το αρνήθηκε κατηγορηματικά και επέμεινε στην τοποθέτηση της βαθύνοντας τη διχαστική και τοξική ρητορική». Η ΕΛΑΣ χαρακτηρίζει «νέο δεδομένο τη γαλλική ρηματική διακοίνωση προς τρίτους. Αποκλειστική αρμοδιότητα της χώρας μας η ενημέρωση για τις δραστηριότητες εντός ορίου της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Η ανακοίνωση συνεχίζει λέγοντας πως «αναφορικά με την ουσία και τις ραγδαίες εξελίξεις στο θέμα της επανέναρξης μετά από δύο χρόνια των ερευνών στην περιοχή μεταξύ Κρήτης και Κάσου για την πόντιση του καλωδίου GSI, ο αναπληρωτής Τομεάρχης Εξωτερικης Πολιτικής σημείωσε ότι ήταν ορθή η έκδοση NAVTEX από τον σταθμό Ηρακλείου, όπως και η επανέναρξη της δραστηριότητας έστω και τώρα μετά από τόση καθυστέρηση.

»Υπογράμμισε όμως ότι πρέπει να επανέλθουμε με τα ίδια δεδομένα που υφίσταντο κατά την αποχώρησή από το πεδίο πριν δύο έτη τονίζοντας ότι αν και ήταν αναμενόμενη η προκλητική anti-NAVTEX από την Τουρκία ωστόσο η ρηματική διακοίνωση από το γαλλικό ΥΠΕΞ προς την τουρκική πλευρά αποτελεί ένα νέο δεδομένο που προέκυψε μετά την παρεμπόδιση και τις απειλητικές θέσεις της γείτονος για τις δραστηριότητες του γαλλικού πλοίου εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Η ΕΛΑΣ κάνει λόγο στην ανακοίνωσή της για «μη αποδεκτές διπλωματικές πρακτικές άλλων χωρών που θέτουν εν αμφιβόλω την αποκλειστική δικαιοδοσία της Ελλάδας πάνω από την ελληνική υφαλοκρηπίδα και τονίζει κατηγορηματικά ότι δεν επιτρέπεται επουδενί να γίνουν δεκτές διπλωματικές πρακτικές άλλων χωρών που θέτουν εν αμφιβόλω την αποκλειστική δικαιοδοσία της Ελλάδας πάνω από την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Καλεί δε, τον [Έλλην Πρωθυπουργό δια μέσω του Ελληνικού Υπουργείο Εξωτερικών να προβεί άμεσα σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια απέναντι στην όποια προσπάθεια αμφισβήτησης του status quo δεκαετιών της ελληνικής κυριαρχίας καθώς και κατηγορηματικά απέναντι στην επαπειλούμενη παρεμπόδιση της άσκησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

ΠΑΣΟΚ: Γνώριζε η κυβέρνηση για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση;

Ήδη από την Δευτέρα, το ΠΑΣΟΚ ζητούσε διευκρινίσεις για τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας αναφορικά με την πόντιση του καλωδίαου GSI.

«Η Κυβέρνηση και ο Εκπρόσωπός της οφείλουν να συνειδητοποιήσουν ότι η σοβαρότητα των ζητημάτων και η κρισιμότητα των στιγμών δεν επιτρέπουν «κορώνες» για εσωτερική κατανάλωση. Τα ερωτήματα είναι σαφή και απευθύνονται στον Υπουργό Εξωτερικών και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό» ανέφερε υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος.

Συνέχισε παραθέτωντας τα εξής ερωτήματα:

- Γνώριζε η Ελληνική Κυβέρνηση εκ των προτέρων ότι η Γαλλία θα προχωρήσει σε επίσημη γραπτή ενημέρωση προς την Τουρκική Κυβέρνηση με ρηματική διακοίνωση και είχε συμφωνήσει; Γνώριζε το περιεχόμενο αυτής και το είχε εγκρίνει;

- Γιατί η Γαλλία, κράτος-μέλος της ΕΕ και συμβαλλόμενο μέρος της διεθνούς σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS) προέβη σε ενημέρωση τρίτου κράτους για ένα τεχνικό έργο που, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, όφειλε να προχωρήσει χωρίς τέτοιες διατυπώσεις;

- Πότε και γιατί χρειάστηκε η ρηματική διακοίνωση «για λόγους ασφαλείας της ναυσιπλοΐας», όπως ισχυρίστηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ενώ ήδη από την Παρασκευή 6.11.2026 η Ελλάδα είχε νομίμως εκδώσει τη σχετική NAVTEX, κατά το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες του ΙΜΟ;

- Έχει υπολογιστεί από την Ελληνική Κυβέρνηση η επίδραση της ρηματικής διακοίνωσης στις ελληνικές θέσεις και ευρύτερα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις;

«Αυτές οι ερωτήσεις δεν μπορούν να απαντηθούν με πρόχειρες απαντήσεις με μόνο στόχο τη διαχείριση της εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας, αλλά μόνο με αναλυτική και επίσημη ενημέρωση, όπως έχουμε ήδη από χθες ζητήσει».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, το πρωί της Δευτέρας σε τηλεοπτική του εμφάνισης τον ΣΚΑΪ δήλωσε σχετικά:

«Ο κ. Χατζηβασιλείου, στον ΑΝΤ1 λίγη ώρα πριν, είπε ότι πράγματι η Γαλλία – το κράτος, όχι η εταιρεία που λέει ο κ. Ρωμανός – έκανε μια ρηματική διακοίνωση. Η Navtex κανονικά είναι η επίσημη αναγγελία ενημέρωσης, αυτό είναι η Navtex. Η Navtex κανονικά αρκεί. Δεν το λέω εγώ, το είπε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης χθες σε συνέντευξη του σε εφημερίδα, το λέει ο Κώστας Καραμανλής, το λένε και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς και είναι εθνική θέση. Φαίνεται να μην τηρήθηκε. Δεύτερον, εγώ έκανα μια απλή ερώτηση στον κ. Ρωμανό. Κύριε Ρωμανέ, γνωρίζατε ότι το γαλλικό κράτος θα προχωρήσει σε ρηματική διακοίνωση; Σας είχε ενημερώσει, το είχατε εγκρίνει; Και με ποιο περιεχόμενο».

Συνέχισε λέγοντας πως «εδώ έχουμε το γαλλικό κράτος να έρχεται και να κάνει ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία και την Αίγυπτο; Για ποιον λόγο; Μας εγγυάται η κυβέρνηση ότι αύριο αν υπάρξει μια διαφορά υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ σε ένα Διεθνές Δικαστήριο, δεν θα έρθει η Τουρκία να επικαλεστεί τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας ;», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «εμείς κάνουμε ερωτήσεις. Ούτε σπεύσαμε χθες να βγάλουμε ανακοινώσεις πολύ σκληρές. Εμείς λέμε πάρα πολύ απλά κάτι. Εμείς είμαστε από εκείνους που λένε εδώ και δύο χρόνια ότι πρέπει να προχωρήσει το έργο. Προχθές είπαμε, μάλιστα, προχωρήστε στο έργο κι εμείς εδώ είμαστε να στηρίξουμε τη χώρα. Όταν, όμως, ενώ δεν έχουμε ακούσει τίποτα από αυτά, ξαφνικά χθες διαρρέεται ότι υπάρχει ρηματική διακοίνωση – εγώ ρωτάω: αυτή η διακοίνωση στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, -είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Γαλλία- πώς εξηγείται; Είναι θετικό το ότι έρχεται μια τρίτη χώρα και ενημερώνει την Τουρκία; Να καταλάβουμε το περιεχόμενο».

Όπως είπε, στη συνέχεια, «εγώ λέω ότι προφανώς έχω τον φόβο μην η Τουρκία το επικαλεστεί μελλοντικά; Αλλά κυρίως τι λέμε; Λέμε στην ελληνική κυβέρνηση να μας ενημερώσει. Να γνωρίζουμε τι έγινε. Και ρωτώ κι ένα τελευταίο: για ποιον λόγο δεν αρκούσε η Navtex; Η Navtex είναι η νόμιμη αναγγελία. Δεν ενημερώνω, βγάζω Navtex. Τη βγάλαμε», υπογραμμίζοντας ότι η Navtex «δεν είναι αδειοδότηση», καλώντας εκ νέου τον κ. Ρωμανό από τη ΝΔ να απαντήσει αν η κυβέρνηση γνώριζε ότι η Γαλλία θα προχωρήσει σε ρηματική διακοίνωση.

«Η κυβέρνηση τι μας έλεγε; Ότι ‘’δεν ξέρουμε τι θα κάνει η γαλλική εταιρεία, γιατί είναι ιδιωτικός τομέας και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει’’. Δεν μας είχε ότι υπάρχει περίπτωση το γαλλικό κράτος να έρθει και στην ουσία να καταστήσει συνομιλητή την Τουρκία για το αν θα γίνει το έργο ή πώς θα γίνει το έργο», επισήμανε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Το ερώτημα είναι γιατί δεν αρκούσε η Navtex», είπε ο κ. Τσουκαλάς απευθυνόμενος στον κ. Ρωμανό, ρωτώντας εκ νέου «αν είχατε εγκρίνει την παρέμβαση της Γαλλίας», σημειώνοντας ότι «έχουμε κυβέρνηση που δεν ενημερώνει».