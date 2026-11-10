«Η αγωνία για το σπίτι γίνεται συλλογική διεκδίκηση. Για να μπορούμε να ζούμε στις γειτονιές μας, να εργαζόμαστε, να σπουδάζουμε και να σχεδιάζουμε το μέλλον μας με αξιοπρέπεια.»

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στις κινητοποιήσεις για την Πανευρωπαϊκή Ημέρα Δράσης για τη Στέγη, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, απευθύνει η ΕΛΑΣ με κεντρικό σύνθημα «Η στέγη είναι δικαίωμα». Η ΕΛΑΣ ενώνει τη φωνή της με τα εργατικά σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους, τις ενώσεις ενοικιαστών και τις συλλογικότητες που διεκδικούν προσιτή και ασφαλή κατοικία για όλους, επισημαίνοντας ότι η στεγαστική κρίση επηρεάζει πλέον εργαζόμενους, νέους, φοιτητές και οικογένειες.

Οι κινητοποιήσεις είναι προγραμματισμένες για τις 18:00 το απόγευμα στην πλατεία Κλαυθμώνος στην Αθήνα και στις 18:30 στο πάρκο Νίκου Παπάζογλου - Αγίου Θεράποντα, Κάτω Τούμπα της Θεσσαλονίκης.

Στην ανακοίνωσή της ασκεί κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τη στέγη, υποστηρίζοντας ότι η κατοικία αντιμετωπίζεται ως επενδυτικό προϊόν και όχι ως κοινωνικό δικαίωμα. Παράλληλα, αναφέρεται στην αύξηση των ενοικίων, στους πλειστηριασμούς, στη βραχυχρόνια μίσθωση και στις επιπτώσεις της Golden Visa στην αγορά ακινήτων.

Όπως σημειώνεται «δεν μπορεί ένας εργαζόμενος να δουλεύει για να πληρώνει μόνο το νοίκι. Ένας νέος να αναβάλλει τη ζωή του επειδή δεν βρίσκει σπίτι. Μια οικογένεια να ζει με τον φόβο του πλειστηριασμού. Ένας φοιτητής να εγκαταλείπει τις σπουδές του και ένας εκπαιδευτικός ή υγειονομικός να αδυνατεί να μείνει στον τόπο όπου υπηρετεί. Η στεγαστική κρίση έχει πολιτικές αιτίες και κυβερνητική υπογραφή. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιμένει να αντιμετωπίζει την κατοικία ως επενδυτικό προϊόν. Μετρά δάνεια, εγκρίσεις και εξαγγελίες, ενώ η κοινωνία μετρά πόσος μισθός απομένει μετά το ενοίκιο ή τη δόση του δανείου.

Ενισχύει την αγοραστική ζήτηση χωρίς αντίστοιχη αύξηση της προσιτής προσφοράς αφήνοντας μέρος της δημόσιας ενίσχυσης να απορροφάται από τις ανατιμήσεις. Διατηρεί τη Golden Visa στα ακίνητα και αντιμετωπίζει ανεπαρκώς την εκτόπιση της μόνιμης κατοικίας από την τουριστική εκμετάλλευση. Στο ιδιωτικό χρέος, η κυβερνητική «δεύτερη ευκαιρία» μπορεί να σημαίνει ότι ο ευάλωτος οφειλέτης χάνει την κυριότητα του σπιτιού του και παραμένει σε αυτό ως ενοικιαστής. Η απώλεια της ιδιοκτησίας δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως προστασία της πρώτης κατοικίας.»

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