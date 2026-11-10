Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στις κινητοποιήσεις για την Πανευρωπαϊκή Ημέρα Δράσης για τη Στέγη, την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, απευθύνει η ΕΛΑΣ με κεντρικό σύνθημα «Η στέγη είναι δικαίωμα». Η ΕΛΑΣ ενώνει τη φωνή της με τα εργατικά σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους, τις ενώσεις ενοικιαστών και τις συλλογικότητες που διεκδικούν προσιτή και ασφαλή κατοικία για όλους, επισημαίνοντας ότι η στεγαστική κρίση επηρεάζει πλέον εργαζόμενους, νέους, φοιτητές και οικογένειες.
Οι κινητοποιήσεις είναι προγραμματισμένες για τις 18:00 το απόγευμα στην πλατεία Κλαυθμώνος στην Αθήνα και στις 18:30 στο πάρκο Νίκου Παπάζογλου - Αγίου Θεράποντα, Κάτω Τούμπα της Θεσσαλονίκης.
Στην ανακοίνωσή της ασκεί κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τη στέγη, υποστηρίζοντας ότι η κατοικία αντιμετωπίζεται ως επενδυτικό προϊόν και όχι ως κοινωνικό δικαίωμα. Παράλληλα, αναφέρεται στην αύξηση των ενοικίων, στους πλειστηριασμούς, στη βραχυχρόνια μίσθωση και στις επιπτώσεις της Golden Visa στην αγορά ακινήτων.
Όπως σημειώνεται «δεν μπορεί ένας εργαζόμενος να δουλεύει για να πληρώνει μόνο το νοίκι. Ένας νέος να αναβάλλει τη ζωή του επειδή δεν βρίσκει σπίτι. Μια οικογένεια να ζει με τον φόβο του πλειστηριασμού. Ένας φοιτητής να εγκαταλείπει τις σπουδές του και ένας εκπαιδευτικός ή υγειονομικός να αδυνατεί να μείνει στον τόπο όπου υπηρετεί. Η στεγαστική κρίση έχει πολιτικές αιτίες και κυβερνητική υπογραφή. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιμένει να αντιμετωπίζει την κατοικία ως επενδυτικό προϊόν. Μετρά δάνεια, εγκρίσεις και εξαγγελίες, ενώ η κοινωνία μετρά πόσος μισθός απομένει μετά το ενοίκιο ή τη δόση του δανείου.
Ενισχύει την αγοραστική ζήτηση χωρίς αντίστοιχη αύξηση της προσιτής προσφοράς αφήνοντας μέρος της δημόσιας ενίσχυσης να απορροφάται από τις ανατιμήσεις. Διατηρεί τη Golden Visa στα ακίνητα και αντιμετωπίζει ανεπαρκώς την εκτόπιση της μόνιμης κατοικίας από την τουριστική εκμετάλλευση. Στο ιδιωτικό χρέος, η κυβερνητική «δεύτερη ευκαιρία» μπορεί να σημαίνει ότι ο ευάλωτος οφειλέτης χάνει την κυριότητα του σπιτιού του και παραμένει σε αυτό ως ενοικιαστής. Η απώλεια της ιδιοκτησίας δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως προστασία της πρώτης κατοικίας.»
Τα μέτρα της ΕΛΑΣ στην «μάχη» κατά της στεγαστικής κρίσης
Η ΕΛ.Α.Σ. προτείνει μια συνολική αλλαγή πολιτικής, με συγκεκριμένους άξονες:
- Προστασία της πρώτης κατοικίας. Δημόσιος φορέας απόκτησης στεγαστικών απαιτήσεων και βιώσιμη ρύθμιση με βάση το πραγματικό εισόδημα. Η οικογένεια διατηρεί την κυριότητα του σπιτιού της και προστατεύεται από τον πλειστηριασμό όσο τηρεί τη ρύθμιση.
- Άμεση ανακούφιση από τα ενοίκια και ασφάλεια στη μίσθωση. Πιστοποιημένες μισθώσεις, σταθερή διάρκεια, διαφανείς χρεώσεις και σαφείς κανόνες αναπροσαρμογής.
- 50.000 πρόσθετες προσιτές στεγαστικές επιλογές σε μία τετραετία. Νέες κατοικίες, μετατροπές κατάλληλων κτιρίων και επιστροφή κλειστών σπιτιών σε μακροχρόνια προσιτή μίσθωση. Νέα Κοινωνική Αντιπαροχή με διατήρηση της δημόσιας γης, Πάρκα Κοινωνικής Στέγης και στήριξη συνεταιριστικών και μη κερδοσκοπικών σχημάτων. Κάθε δημόσια ενίσχυση να αφήνει συγκεκριμένο και διαρκές κοινωνικό όφελος
- Κανόνες απέναντι στην κερδοσκοπία. Κατάργηση της Golden Visa στα ακίνητα για νέες επενδύσεις. Ουσιαστικοί περιορισμοί στη βραχυχρόνια μίσθωση στις ζώνες στεγαστικής πίεσης με αρμοδιότητες στους δήμους. Υποχρεώσεις διαφάνειας και αξιοποίησης για τα μεγάλα χαρτοφυλάκια που κρατούν κατάλληλες κατοικίες κλειστές.
- Στέγη για σπουδές, εργασία και αξιοπρεπή ζωή. Ειδικά προγράμματα φοιτητικής κατοικίας και στέγασης εκπαιδευτικών, υγειονομικών και άλλων δημόσιων λειτουργών, ιδιαίτερα στα νησιά και στις παραμεθόριες περιοχές. Προτεραιότητα στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και στα νοικοκυριά με αυξημένες ανάγκες
- Δημόσια ευθύνη με σχέδιο και χρηματοδότηση. Εθνικός Φορέας και Ταμείο Στέγης, συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και δημόσιος έλεγχος των αποτελεσμάτων. Επιτυχία είναι τα σπίτια που κατοικούνται σε προσιτό κόστος.