Ενόψει της γενικής απεργίας για τη στέγαση στις 11 Νοεμβρίου, η καλλιτεχνική κοινότητα της Ισπανίας συσπειρώνεται στο πλευρό των ενοικιαστών.

Περισσότεροι από 30 καλλιτέχνες συμμετέχουν σε ένα κοινό μουσικό εγχείρημα, με πρωτοβουλία του Συνδικάτου Ενοικιαστών, ενόψει της αυριανής γενικής απεργίας στην Ισπανία, για τη στεγαστική κρίση. Συναυλίες, παραστάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις μετατρέπουν τη Βαρκελώνη σε επίκεντρο της κινητοποίησης.

Χθες, Δευτέρα, παρουσιάστηκε στο κοινό το τραγούδι με τίτλο «Estimada Valentina», το οποίο ηχογράφησαν από κοινού περισσότεροι από 30 Καταλανοί τραγουδιστές και μουσικά συγκροτήματα. Στόχος είναι «να αναδείξει την πραγματικότητα των εξώσεων και τη δύναμη που έχουν οι οργανωμένοι πολίτες να διεκδικούν συλλογικά και να πετυχαίνουν κοινωνικές αλλαγές».

Την πρωτοβουλία ανέλαβε το ντουέτο Ginestà, που αποτελείται από τα αδέλφια Pau και Júlia Serrasolsas. Στο εγχείρημα συμμετέχουν καλλιτέχνες διαφορετικών μουσικών ειδών, από την urban μουσική μέχρι την τζαζ, όπως οι La Ludwig Band, Joan Dausà, The Tyets, Alosa, Gerard Quintana, Fades και Judit Neddermann.

{https://www.youtube.com/watch?v=lHUZX7wLn7I}

Το πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης μετατρέπεται σε «Σπίτι της Απεργίας»

Από τότε που ορίστηκε η 11η Νοεμβρίου ως ημερομηνία της γενικής απεργίας, το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης έχει μετατραπεί σε «Casa de la Vaga» («Σπίτι της Απεργίας») - χώρος επιχειρησιακής οργάνωσης και συντονισμού της κινητοποίησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το κοινό που προσέλκυσε αυτές τις ημέρες - με διάφορα events - το «Σπίτι της Απεργίας» διαφέρει κάπως από εκείνο που συγκεντρώνεται στην πλατεία Καταλονίας, λίγα μέτρα μακρύτερα. Στον καταυλισμό διαμαρτυρίας, όπου συμμετέχουν κυρίως νεότεροι άνθρωποι, η ίδια η διαμαρτυρία αποτελεί τον βασικό στόχο. Αντίθετα, το «Σπίτι της Απεργίας» επιχειρεί να δημιουργήσει έναν ανοιχτό χώρο στο κέντρο της πόλης, προκειμένου να προσελκύσει όσους δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί τη σημασία της συλλογικής οργάνωσης των εργαζομένων.

Ένα τραγούδι για την αγωνία της έξωσης

Οι στίχοι του «Estimada Valentina», τους οποίους έγραψε ο Pau Serrasolsas, έχουν τη μορφή επιστολής που στέλνει μια γυναίκα στη φίλη της, Valentina. Σε αυτήν περιγράφει την αγωνία της για μια επικείμενη έξωση, αλλά και την ελπίδα που γεννιέται όταν διαπιστώνει ότι τα συνδικάτα βρίσκονται στο πλευρό της, έτοιμα να αντισταθούν και να διεκδικήσουν αλλαγές.

Σύμφωνα με το Συνδικάτο Ενοικιαστών, «το τραγούδι δεν αναδεικνύει μόνο την πραγματικότητα των εξώσεων. Υπογραμμίζει επίσης ότι, απέναντι στην παραβίαση του δικαιώματος στη στέγαση, η οργάνωση και η αλληλοϋποστήριξη είναι απαραίτητα στοιχεία για να αλλάξει η κατάσταση».

Τα έσοδα από το τραγούδι θα διατεθούν εξ ολοκλήρου για την υποστήριξη του Συνδικάτου.

Και ο θεατρικός κλάδος συμμετέχει στην κινητοποίηση

Στην καμπάνια στήριξης της απεργίας έχουν προστεθεί και άλλες πολιτιστικές πρωτοβουλίες. Ο θεατρικός κλάδος συμμετέχει σε αυτή, καλώντας σε κοινή παρουσία στη διαδήλωση με το σύνθημα «δεν βρίσκουμε σενάριο για τόσο μεγάλο δράμα».

Παράλληλα, το Σοσιαλιστικό Συνδικάτο Στέγασης δημοσίευσε μια διασκευή του τραγουδιού «Va com va» του Ovidi Montllor.

Η πολιτιστική κινητοποίηση δεν περιορίζεται στη Βαρκελώνη.

Το Συνδικάτο Ενοικιαστών της Μαδρίτης διοργανώνει στις 15 Νοεμβρίου 2026 μια μεγάλη συναυλία και εκδήλωση διεκδίκησης με τίτλο «Poder Sindical: El futuro es con vivienda» («Συνδικαλιστική δύναμη:

Το μέλλον περνά μέσα από τη στέγαση»), στο Palacio Vistalegre της Μαδρίτης.

Στη συναυλία θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, οι Amaral, Biznaga, Delaossa και Nerea Pérez de las Heras.

Με πληροφορίες από El Pais