Η σιδηροδρομική τραγωδία εκτροχίασε τη δημοσκοπική ανάκαμψη του Ισπανού πρωθυπουργού.

Βαρύ πολιτικό κόστος φαίνεται να έχει για τον Πέδρο Σάντσεθ η σιδηροδρομική τραγωδία της 28ης Οκτωβρίου στην Ισπανία, με 69 νεκρούς, καθώς οι πρώτες δημοσκοπήσεις καταγράφουν υποχώρηση των Σοσιαλιστών.

Σύμφωνα με μέτρηση της Sigma Dos για την El Mundo, που πραγματοποιήθηκε στις 29 και 30 Οκτωβρίου, το PSOE υποχώρησε στο 24,6%, χάνοντας περίπου 2,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα. Η εταιρεία εκτίμησε τις απώλειες σε περίπου 450.000 δυνητικές ψήφους, ενώ στους νέους ψηφοφόρους η πτώση έφτασε τις εννέα μονάδες. Το Λαϊκό Κόμμα καταγράφηκε στο 31,1%.

Η πίεση προς την κυβέρνηση εντάθηκε μετά την παραίτηση του υπουργού Μεταφορών Όσκαρ Πουέντε στις 3 Νοεμβρίου, στον απόηχο δεύτερου πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Η δημοσκοπική εικόνα, πάντως, δεν είναι ενιαία. Μέτρηση της SW Demoscopia, που δημοσιεύτηκε στις 5 Νοεμβρίου, εμφανίζει τους Σοσιαλιστές στο 29,1%, μόλις 0,7 μονάδες πίσω από το Λαϊκό Κόμμα, που συγκεντρώνει 29,8%.

Η τραγωδία προσθέτει έτσι ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα στον Σάντσεθ, ενόψει των εκλογών της 29ης Νοεμβρίου. Οι πρώτες μετρήσεις δείχνουν πολιτική φθορά, χωρίς ακόμη να επιτρέπουν ασφαλές συμπέρασμα για το βάθος της.

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