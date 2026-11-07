Στις Σέρρες ο Κ. Μητσοτάκης - απόντες οι Καραμανλήδες.

Στην πολιτική έδρα του καραμανλισμού μεταβαίνει την Κυριακή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά όλα δείχνουν ότι δεν θα συναντήσει κανέναν από τους δύο Καραμανλήδες. Ο πρώην πρωθυπουργός βρέθηκε ήδη στην Πρώτη Σερρών για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου και, όπως όλα δείχνουν, δεν προτίθεται να επιστρέψει. Απών θα είναι και ο πρώην υπουργός Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής, ο οποίος αναμένει απόφαση παραπομπής στο Ειδικό Δικαστήριο και δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.

Η επίσκεψη γίνεται με αφορμή τον εορτασμό των πολιούχων της πόλης και την επιστροφή των εκκλησιαστικών κειμηλίων από τη Βουλγαρία, συμφωνία για την οποία έχει ασκήσει έντονη κριτική ο Αντώνης Σαμαράς.

Έχει, πάντως, τη σημασία του ότι ο πρωθυπουργός, μετά την Καλαμάτα του Σαμαρά, επισκέπτεται και τις Σέρρες των Καραμανλήδων, σε μια περίοδο κατά την οποία η ΝΔ επιχειρεί να περιορίσει τις διαρροές από την παραδοσιακή της βάση. Μόνο που, όπως φαίνεται, οι οικοδεσπότες με το βαρύ πολιτικό επώνυμο δεν θα βρίσκονται εκεί για την υποδοχή.

Α.