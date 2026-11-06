Οι ειδικοί εξηγούν γιατί τα καθίσματα αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ασκήσεις ενδυνάμωσης μετά τα 60 και πώς μπορούμε να τα εκτελούμε σωστά και με ασφάλεια.

Η ηλικία των 60 ετών δεν αποτελεί λόγο περιορισμού της σωματικής δραστηριότητας. Αντιθέτως, η συστηματική άσκηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς συμβάλλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας και της κινητικότητας. Ακόμη και για όσους δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία με τη γυμναστική, η προπόνηση ενδυνάμωσης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σύμμαχο για την υγιή γήρανση.

Μία από τις ασκήσεις που ξεχωρίζουν οι ειδικοί είναι τα καθίσματα (squats), καθώς ενεργοποιούν σημαντικές μυϊκές ομάδες, κυρίως τους τετρακέφαλους, και ενισχύουν τη δύναμη του κάτω μέρους του σώματος.

Ο personal trainer Emilio Born επισημαίνει ότι οι τετρακέφαλοι είναι από τους σημαντικότερους μυς για τη διατήρηση της λειτουργικότητας μετά τα 60, καθώς καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ευκολία με την οποία εκτελούνται καθημερινές κινήσεις, όπως το ανέβασμα μιας σκάλας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο γιατρός αθλητιατρικής Mauricio Mejía τονίζει ότι η προπόνηση ενδυνάμωσης δεν αποσκοπεί μόνο στην αύξηση της μυϊκής μάζας ή την άρση μεγαλύτερων βαρών. Στόχος είναι να διατηρείται η ικανότητα έγερσης από μια καρέκλα, η ισορροπία και η ευκολία στις καθημερινές μετακινήσεις. Όπως εξηγεί, η ενδυνάμωση είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας όσο περνούν τα χρόνια.

Πώς εκτελούνται σωστά τα καθίσματα μετά τα 60

Παρά τα σημαντικά οφέλη τους, τα καθίσματα απαιτούν σωστή τεχνική. Η λανθασμένη εκτέλεση μπορεί να προκαλέσει ενοχλήσεις, ιδιαίτερα στην περιοχή των ισχίων.

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Οι ειδικοί συνιστούν η εξάσκηση να ξεκινά χωρίς πρόσθετο βάρος, χρησιμοποιώντας μόνο το βάρος του σώματος. Για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κίνηση ή δεν έχουν εξοικειωθεί με την άσκηση, μια καρέκλα μπορεί να λειτουργήσει ως βοήθημα.

Η σωστή τεχνική περιλαμβάνει όρθια στάση, ίσια πλάτη και βλέμμα στραμμένο μπροστά.

Το σώμα κατεβαίνει αργά, μέχρι οι μηροί να φτάσουν περίπου παράλληλα με το έδαφος, και στη συνέχεια επανέρχεται στην αρχική θέση, με την πλάτη ευθεία και ώθηση από τις φτέρνες.

Όταν η άσκηση εκτελείται με άνεση και σωστό έλεγχο, μπορούν να προστεθούν λάστιχα αντίστασης ή αλτήρες.

Τα οφέλη

Τα καθίσματα συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των κάτω άκρων, στη βελτίωση της ισορροπίας και της σταθερότητας και στον καλύτερο έλεγχο των κινήσεων, περιορίζοντας τον κίνδυνο πτώσεων.

Επιπλέον, η προπόνηση ενδυνάμωσης συμβάλλει στην αντιμετώπιση της σαρκοπενίας, δηλαδή της απώλειας μυϊκής μάζας και δύναμης που συνδέεται με την ηλικία, ενώ υποστηρίζει την οστική πυκνότητα και την κινητικότητα των αρθρώσεων.

Μπορεί να ξεκινήσεις κάποιος με πέντε έως δέκα επαναλήψεις, με σταδιακή αύξηση.

Με πληροφορίες από clara.es