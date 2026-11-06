Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο.

Μία απρόσμενη ανάρτηση έκανε το μεσημέρι της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου η Μαριάντα Πιερίδη, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Η γνωστή ερμηνεύτρια δημοσίευσε μία φωτογραφία αποκαλύπτοντας πως βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση, χωρίς να γνωρίζει μέχρι στιγμής τι ακριβώς προκάλεσε την κατάσταση και την οδήγησε στο νοσοκομείο.

Η ίδια, εικάζει ότι η κατάσταση της υγείας της έχει επιβαρυνθεί από το άγχος και την πίεση.

Παρ’ όλα αυτά, η Μαριάντα Περίδη, επέλεξε να απευθυνθεί στους διαδικτυακούς της φίλους με ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ζητώντας τους να σκάφτονται θετικά και την στέλνουν την θετική του ενέργεια.

Μέσα από τη λεζάντα της, η ερμηνεύτρια έγραψε χαρακτηριστικά: «Και από τη χαρά περνάς σε κάτι που ακριβώς, δεν ξέρω ακόμα τι είναι. Το άγχος η κούραση κάτι άλλο; Θα δείξει.. μόνο θετικές σκέψεις και ευχηθείτε μου να είναι όλα καλά».

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Μέχρι στιγμής βέβαια, δεν έχει γίνει γνωστό τι ήταν αυτό που την οδήγησε στη νοσηλεία της.