Η απώλεια του screensaver «ενυδρείο» είναι μια σχετικά μικρή αλλαγή σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εξελίξεις στην πλατφόρμα streaming κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς.

Ορισμένοι χρήστες του Roku πρόκειται σύντομα να νιώσουν σαν ψάρια έξω από το νερό. Οι φίλοι του κλασικού screensaver Aquatic Life της πλατφόρμας διαπιστώνουν ότι σύντομα δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη.

Το δημοφιλές κινούμενο screensaver που παρουσιάζει ρεαλιστική υδρόβια ζωή μέσα σε ένα ψηφιακό ενυδρείο, θα αντικατασταθεί την 1η Δεκεμβρίου από τo screensaver Roku City. Πρόκειται για το χαρακτηριστικό μωβ αστικό τοπίο της πλατφόρμας, με ψηφιακές διαφημιστικές πινακίδες που εναλλάσσονται και είναι γεμάτες με εμπορικές χορηγίες και έξυπνες αναφορές στην ποπ κουλτούρα. Ανάμεσα στις εμφανίσεις που έχουν ξεχωρίσει είναι και ο Jimothy, το ρακούν με τα κοντά αγκάθια από το Σιάτλ, το οποίο έγινε viral και εμφανίστηκε σε ψηφιακή αναπαράσταση της Google.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι εξαφανίζονται όλες οι επιλογές με ψάρια. Αρκετές εφαρμογές ταπετσαριών τρίτων κατασκευαστών για το Roku προσφέρουν διάφορες επιλογές με ενυδρεία. Ωστόσο, όσοι επιλέγουν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τις λειτουργίες που παρέχει η ίδια η Roku στις συσκευές streaming της θα πρέπει να αποχαιρετήσουν την προφύλαξη οθόνης με το ενυδρείο και να στραφούν σε μια εναλλακτική λύση που περιλαμβάνει διαφημίσεις.

{https://www.youtube.com/watch?v=LkXg1YnbuU4}

«Φαίνεται πως πρόκειται για έναν τρόπο με τον οποίο η Roku μετατρέπει μια δημοφιλή προφύλαξη οθόνης σε μέσο κερδοφορίας ή, τουλάχιστον, αύξησης της αλληλεπίδρασης των χρηστών μέσω της έκδοσης Roku City», δήλωσε ο Ty Pendlebury, ανώτερος συντάκτης του CNET, ο οποίος καλύπτει θέματα οικιακής ψυχαγωγίας, συμπεριλαμβανομένων των συσκευών streaming της Roku.

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Εκπρόσωπος της Roku δεν είχε απαντήσει άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό. Οι χρήστες που θα νοσταλγήσουν τα συγκεκριμένα ψάρια μπορούν ακόμη να παρακολουθήσουν στο YouTube την έκδοση της προφύλαξης οθόνης Aquatic Life της Roku, για όσο διάστημα η εταιρεία επιλέξει να διατηρήσει διαθέσιμο το βίντεο, διάρκειας σχεδόν τριών λεπτών.

Η απώλεια του screensaver Aquatic Life είναι μια σχετικά μικρή αλλαγή σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εξελίξεις στην πλατφόρμα streaming κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Τον Ιούνιο ανακοινώθηκε ότι η Roku εξαγοράστηκε από τη Fox έναντι 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που θα θέσει την πλατφόρμα streaming υπό την ίδια ιδιοκτησία με τις υπηρεσίες Tubi και Fox One. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027.