Εάν δέχεστε συχνά ανεπιθύμητες κλήσεις, η αυτόματη σίγαση μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη.

Οι ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα πιο ενοχλητικά προβλήματα για τους χρήστες κινητών τηλεφώνων. Κλήσεις από άγνωστους αριθμούς, διαφημιστικές προωθήσεις και ύποπτες επικοινωνίες διακόπτουν την καθημερινότητα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να κρύβουν απόπειρες εξαπάτησης. Ωστόσο, τόσο το iPhone όσο και τα περισσότερα σύγχρονα Android διαθέτουν ενσωματωμένες λειτουργίες που επιτρέπουν τον περιορισμό τους, χωρίς να είναι απαραίτητη η εγκατάσταση εφαρμογών τρίτων ή η καταβολή συνδρομής.

Εφαρμογές όπως το Truecaller προσφέρουν εδώ και χρόνια δυνατότητες αναγνώρισης καλούντων και φιλτραρίσματος ανεπιθύμητων κλήσεων, όπως αναφέρει το engadget. Παρ' όλα αυτά, οι λειτουργίες που έχουν ενσωματωθεί στα λειτουργικά συστήματα της Apple και της Google δίνουν πλέον στους χρήστες περισσότερες επιλογές για να διαχειρίζονται τις εισερχόμενες κλήσεις και να περιορίζουν τις ενοχλήσεις.

Παράλληλα, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ενδέχεται να προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες προστασίας από ανεπιθύμητες κλήσεις. Ανάλογα με τον πάροχο, οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να είναι ήδη ενεργοποιημένες. Σε διαφορετική περίπτωση, οι χρήστες μπορούν να ελέγξουν τον ηλεκτρονικό λογαριασμό τους ή την εφαρμογή του παρόχου, προκειμένου να διαπιστώσουν ποιες επιλογές προστασίας είναι διαθέσιμες.

Πώς να περιορίσετε τις ανεπιθύμητες κλήσεις στο iPhone

Οι χρήστες iPhone μπορούν να αξιοποιήσουν τις ενσωματωμένες ρυθμίσεις του τηλεφώνου για να φιλτράρουν τις ανεπιθύμητες κλήσεις, να οργανώνουν καλύτερα το ιστορικό τους και να διαχειρίζονται τις επικοινωνίες από άγνωστους αριθμούς.

Αρχικά, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > Τηλέφωνο. Στην ενότητα που αφορά το φιλτράρισμα κλήσεων, ενεργοποιήστε την επιλογή για τις ανεπιθύμητες κλήσεις, εφόσον είναι διαθέσιμη στη συσκευή σας. Με αυτόν τον τρόπο, οι κλήσεις που ο πάροχος αναγνωρίζει ως ανεπιθύμητες μπορούν να τίθενται αυτόματα σε σίγαση και να προωθούνται στον τηλεφωνητή, χωρίς να χτυπά το κινητό. Οι συγκεκριμένες κλήσεις εμφανίζονται στην αντίστοιχη ενότητα της καρτέλας «Κλήσεις» στην εφαρμογή Τηλέφωνο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μια ακόμη χρήσιμη δυνατότητα είναι η ξεχωριστή διαχείριση των κλήσεων από αριθμούς που δεν υπάρχουν στις επαφές σας. Ενεργοποιώντας την επιλογή «Άγνωστοι καλούντες», όπου υποστηρίζεται, μπορείτε να διατηρείτε αυτές τις κλήσεις σε ξεχωριστή κατηγορία, ώστε να μην αναμειγνύονται με τις υπόλοιπες καταχωρίσεις του ιστορικού. Εάν αναγνωρίσετε κάποιον αριθμό ως αξιόπιστο, μπορείτε να τον επισημάνετε ως γνωστό, ώστε να αφαιρεθεί από τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Σίγαση άγνωστων αριθμών ή έλεγχος πριν από την απάντηση

Στις ρυθμίσεις του iPhone υπάρχουν επίσης επιλογές για τη διαχείριση των κλήσεων από άγνωστους αριθμούς. Ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος και τις διαθέσιμες λειτουργίες, μπορείτε να επιλέξετε να δέχεστε κανονικά όλες τις κλήσεις, να θέτετε σε σίγαση όσες προέρχονται από αριθμούς που δεν είναι αποθηκευμένοι στις επαφές σας ή να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ελέγχου κλήσεων.

Η επιλογή σίγασης είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για όσους δέχονται συχνά ενοχλητικές κλήσεις. Οι κλήσεις από μη αποθηκευμένους αριθμούς δεν κουδουνίζουν και προωθούνται στον τηλεφωνητή, ενώ παραμένουν διαθέσιμες στο ιστορικό, ώστε να μπορείτε να τις ελέγξετε αργότερα.

Μια εναλλακτική λύση είναι η λειτουργία «Ερώτηση για τον λόγο κλήσης», η οποία είναι διαθέσιμη σε υποστηριζόμενα iPhone με iOS 26 ή νεότερη έκδοση και μόνο σε επιλεγμένες χώρες. Σε αυτήν την περίπτωση, το τηλέφωνο ζητά από τον άγνωστο καλούντα να εξηγήσει τον λόγο της επικοινωνίας. Στη συνέχεια, εμφανίζεται στην οθόνη μια ζωντανή απομαγνητοφώνηση της απάντησης, επιτρέποντάς σας να αποφασίσετε εάν θέλετε να απαντήσετε.

Η συγκεκριμένη λειτουργία προσφέρει έναν ενδιάμεσο τρόπο διαχείρισης των κλήσεων, καθώς δεν απαιτεί την πλήρη σίγαση όλων των άγνωστων αριθμών.

Γιατί χρειάζεται προσοχή με τους άγνωστους αριθμούς

Παρότι οι παραπάνω ρυθμίσεις μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις ενοχλήσεις, η αυστηρή φραγή των άγνωστων κλήσεων ενδέχεται να οδηγήσει και στην απώλεια σημαντικών επικοινωνιών. Για τον λόγο αυτό, είναι χρήσιμο να αποθηκεύετε στις επαφές σας όχι μόνο φίλους και συγγενείς, αλλά και αριθμούς από τους οποίους περιμένετε συχνά κλήσεις, όπως ιατρεία, συνεργάτες ή πελάτες.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες φιλτραρίσματος, περιορίζοντας παράλληλα τον κίνδυνο να χάσετε μια σημαντική κλήση.

Πώς να μπλοκάρετε τις ανεπιθύμητες κλήσεις σε Android

Τα περισσότερα τηλέφωνα Android διαθέτουν λειτουργίες αναγνώρισης καλούντος και εντοπισμού ανεπιθύμητων κλήσεων. Οι διαθέσιμες επιλογές, ωστόσο, διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή, το μοντέλο της συσκευής, την έκδοση του λειτουργικού συστήματος και την εφαρμογή που χρησιμοποιείται για τις τηλεφωνικές κλήσεις.

Η εφαρμογή Τηλέφωνο της Google, η οποία είναι διαθέσιμη σε πολλές συσκευές Android, περιλαμβάνει ενσωματωμένα εργαλεία αναγνώρισης καλούντος και προστασίας από ανεπιθύμητες κλήσεις. Εάν το κινητό σας χρησιμοποιεί διαφορετική εφαρμογή, μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις της για αντίστοιχες δυνατότητες ή, εφόσον είναι συμβατή με τη συσκευή σας, να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Τηλέφωνο της Google και να την ορίσετε ως προεπιλεγμένη.

Για να ενεργοποιήσετε τις σχετικές λειτουργίες, ανοίξτε την εφαρμογή Τηλέφωνο και μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις». Εκεί, αναζητήστε την ενότητα «Αναγνώριση καλούντος και ανεπιθύμητα μηνύματα».

Ενεργοποιώντας την επιλογή «Προβολή αναγνωριστικού καλούντος και ανεπιθύμητων μηνυμάτων», μπορείτε να λαμβάνετε προειδοποιήσεις για κλήσεις που ενδέχεται να είναι ανεπιθύμητες, πριν αποφασίσετε εάν θα απαντήσετε.

Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το «Φιλτράρισμα ανεπιθύμητων κλήσεων». Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την αυτόματη σίγαση κλήσεων που αναγνωρίζονται ως ανεπιθύμητες, μειώνοντας τις διακοπές κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ακόμη και όταν εφαρμόζεται το φιλτράρισμα, μπορείτε να ελέγχετε τις αναπάντητες κλήσεις και τα φωνητικά μηνύματα από άγνωστους αριθμούς μέσα από την εφαρμογή Τηλέφωνο.

Για τη λειτουργία των συγκεκριμένων δυνατοτήτων απαιτείται, σύμφωνα με τον οδηγό, συσκευή με Android 6.0 ή νεότερη έκδοση, η τελευταία έκδοση της εφαρμογής Τηλέφωνο της Google και ο ορισμός της ως προεπιλεγμένης εφαρμογής κλήσεων.

Έλεγχος κλήσεων σε Google Pixel και Samsung

Ορισμένα τηλέφωνα Android προσφέρουν ακόμη πιο εξελιγμένες δυνατότητες ελέγχου κλήσεων, αντίστοιχες με τη λειτουργία ελέγχου άγνωστων καλούντων του iPhone.

Στα Google Pixel 6 και νεότερα μοντέλα, οι χρήστες μπορούν να ανοίξουν την εφαρμογή Τηλέφωνο και να μεταβούν στις «Ρυθμίσεις», στην ενότητα «Ανεπιθύμητα μηνύματα και έλεγχος κλήσεων» και στη συνέχεια στην επιλογή «Έλεγχος κλήσεων», προκειμένου να διαμορφώσουν τις διαθέσιμες λειτουργίες.

Αντίστοιχες δυνατότητες υπάρχουν και σε υποστηριζόμενα τηλέφωνα Samsung. Για την ενεργοποίησή τους, ανοίξτε την εφαρμογή Τηλέφωνο, πατήστε το εικονίδιο με τις τρεις τελείες στην επάνω δεξιά γωνία και μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» και έπειτα στην ενότητα «Έλεγχος κλήσεων».

Οι ακριβείς ονομασίες των επιλογών και η διαθεσιμότητά τους ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο, την έκδοση λογισμικού και τη χώρα.

Η σωστή ρύθμιση κάνει τη διαφορά

Οι ανεπιθύμητες κλήσεις δεν έχουν εξαφανιστεί, ωστόσο οι χρήστες δεν χρειάζεται πλέον να βασίζονται αποκλειστικά σε εξωτερικές εφαρμογές για να τις αντιμετωπίσουν. Οι ενσωματωμένες λειτουργίες των iPhone και Android, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες προστασίας που ενδέχεται να προσφέρουν οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τις ενοχλήσεις.

Το σημαντικό είναι να επιλέξετε το επίπεδο προστασίας που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Εάν δέχεστε συχνά ανεπιθύμητες κλήσεις, η αυτόματη σίγαση μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη. Εάν, όμως, επικοινωνείτε συχνά με νέους πελάτες, επαγγελματίες ή υπηρεσίες, ο έλεγχος των άγνωστων καλούντων ενδέχεται να αποτελεί πιο ισορροπημένη λύση.

Σε κάθε περίπτωση, πριν ενεργοποιήσετε τις πιο αυστηρές ρυθμίσεις, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε πώς μπορείτε να ελέγχετε τις κλήσεις που έχουν φιλτραριστεί, ώστε να μη χάσετε κάποια σημαντική επικοινωνία.