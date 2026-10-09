Οι παραγγελίες εξαρτημάτων για τον Οκτώβριο μειώθηκαν κατά τουλάχιστον 15% σε σύγκριση με τις ποσότητες που είχε ζητήσει αρχικά η Apple.

Η Apple ζήτησε από ορισμένους προμηθευτές της να μειώσουν την παραγωγή εξαρτημάτων για τα νέα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, καθώς το αυξημένο κόστος των τσιπ μνήμης έφερε ανατιμήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους περιόρισαν τη ζήτηση των καταναλωτών, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Nikkei Asia.

Όπως αναφέρει το ιαπωνικό μέσο, επικαλούμενο πολλές πηγές που έχουν γνώση του θέματος, από τις αρχές Σεπτεμβρίου η κατασκευάστρια εταιρεία iPhone υιοθέτησε πιο συντηρητική στάση ως προς τις αποστολές συσκευών. Οι παραγγελίες εξαρτημάτων για τον Οκτώβριο μειώθηκαν κατά τουλάχιστον 15% σε σύγκριση με τις ποσότητες που είχε ζητήσει αρχικά η Apple.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα το δημοσίευμα, ενώ η Apple δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του πρακτορείου για σχολιασμό.

Η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει το κόστος των τσιπ

Οι τεχνολογικές εταιρείες δεσμεύουν όλο και μεγαλύτερο μέρος της διαθέσιμης παραγωγικής δυναμικότητας προηγμένων ημιαγωγών και τσιπ μνήμης για την τροφοδοσία των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ελλείψεις και αυξήσεις τιμών, οι οποίες εκτιμάται ότι μέσα στο έτος θα συρρικνώσουν τόσο την αγορά προσωπικών υπολογιστών όσο και εκείνη των smartphones.

Τον Ιούνιο, η Apple αύξησε τις τιμές των iPad και MacBook, αναφέροντας ότι δεν μπορούσε πλέον να απορροφά το αυξανόμενο κόστος των τσιπ μνήμης και αποθήκευσης, το οποίο συνδέεται με την ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

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Σύμφωνα με το Nikkei Asia, η ζήτηση για ηλεκτρονικές συσκευές υποχώρησε από τα τέλη Αυγούστου έως τον Οκτώβριο. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να σχετίζεται και με την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος κυκλοφορίας των νέων μοντέλων iPhone.

Αυξημένες τιμές για τα νέα iPhone

Τον περασμένο μήνα, η Apple παρουσίασε τη νέα γενιά των κορυφαίων smartphone της, τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max, καθώς και το αναδιπλούμενο τηλέφωνο Duo.

Οι τιμές εκκίνησης των iPhone 18 Pro και Pro Max διαμορφώνονται στα 1.199 και 1.299 δολάρια αντίστοιχα, αυξημένες κατά 100 δολάρια σε σύγκριση με τις αντίστοιχες τιμές εκκίνησης των iPhone 17 Pro και Pro Max.

Καθώς η Apple ενσωματώνει περισσότερες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης στα iPhone και σε άλλα προϊόντα της, αυξάνονται και οι ανάγκες της σε μνήμες υψηλών επιδόσεων. Η εξέλιξη αυτή καθιστά τους προμηθευτές της Apple ακόμη πιο σημαντικούς, καθώς η παγκόσμια αγορά βρίσκεται αντιμέτωπη με ελλείψεις τσιπ μνήμης.

Με πληροφορίες από Reuters