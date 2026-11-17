Ποιες υπηρεσίες της Apple φαίνεται να έχουν επηρεαστεί.

Χρήστες της Apple αναφέρουν προβλήματα με αρκετές υπηρεσίες της εταιρείας, ενώ κάποια ζητήματα φαίνεται ότι υπάρχουν και με το Gmail.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα downdetector, χρήστες αναφέρουν προβλήματα πρόσβασης στα Apple Support, Apple Pay, iCloud, App Store, Apple Business Manager, Apple Music και Apple Store.

Η ίδια ιστοσελίδα κατέγραψε αύξηση των αναφορών για προβλήματα πρόσβασης στο Gmail. Σύμφωνα με το downdetector, αναφορές για προβλήματα έχουν κάνει και χρήστες από την Ελλάδα.

Λίγη ώρα αργότερα η Apple επιβεβαίωσε ότι υπηρεσίες της αντιμετωπίζουν πρόβλημα.