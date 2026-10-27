Λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του iPhone Duo.

Μόλις λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του πρώτου αναδιπλούμενου iPhone, η Apple αναγνώρισε ότι κάποιες συσκευές εμφανίζουν προβλήματα στην οθόνη και ανακοίνωσε ότι θα τις αντικαταστήσει.

Την προηγούμενη εβδομάδα, πελάτες έκαναν ουρές για την απόκτηση του iPhone Duo, αφού οι αρχικές διαδικτυακές παραγγελίες εξαντλήθηκαν μέσα σε μερικά λεπτά. Αναλυτές εκτιμούν ότι η Apple είναι πιθανό να αντιμετωπίσει προβλήματα στη διάθεση, καθώς είναι πολύπλοκη η κατασκευή του νέου iPhone.

Σε αυτό έρχονται να προστεθούν προβλήματα με την οθόνη. Το Σαββατοκύριακο έγιναν πολλές αναρτήσεις στα social media για iPhone Duo με ρωγμές και γραμμές στην εσωτερική οθόνη, κατά μήκους του σημείου όπου διπλώνει το smartphone. Τη Δευτέρα, η Apple παραδέχθηκε ότι υπήρξαν προβλήματα.

«Έχουμε γνώση προβλήματος που επηρεάζει την εσωτερική οθόνη μικρού αριθμού συσκευών iPhone Duo. Εάν οι χρήστες αντιμετωπίζουν προβλήματα με την οθόνη του iPhone Duo, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το AppleCare για αντικατάσταση», ανέφερε ανακοίνωση της εταιρείας, η οποία δεν σχολίασε τι μπορεί να προκαλεί το πρόβλημα.

Πηγή: Reuters