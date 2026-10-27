Στο επίκεντρο του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η Σαπλάι Γιούνικ, μετά τις δικαστικές εξελίξεις γύρω από τον Βαγγέλη Λιόλιο, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην επόμενη ημέρα της Coffee Island και στη λειτουργία ενός δικτύου που συνδέεται με περισσότερες από 4.600 θέσεις εργασίας.

Η Σαπλάι Γιούνικ, η εταιρεία που στηρίζει το δίκτυο της Coffee Island, βρίσκεται στο επίκεντρο του επιχειρηματικού ενδιαφέροντος μετά τις δικαστικές εξελίξεις γύρω από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλό της, Βαγγέλη Λιόλιο. Με έσοδα περίπου 40 εκατ. ευρώ, καθαρά κέρδη περίπου 2 εκατ. ευρώ και 202 εργαζομένους, αποτελεί βασικό κρίκο μιας αλυσίδας με χιλιάδες θέσεις εργασίας και παρουσία σε τέσσερις ηπείρους.

Στη βάση αυτή οι εξελίξεις στο «Basketgate» αποκτούν βάρος πέρα από το πρόσωπο του Λιόλιου. Άπτονται και της εμπιστοσύνης των επαγγελματιών που έχουν επενδύσει σε ένα κατάστημα Coffee Island, των προμηθευτών που τροφοδοτούν την αλυσίδα και των συνεργατών που αναπτύσσουν το σήμα στο εξωτερικό.

Χωρίς να προκύπτει ως τώρα εμπλοκή της Σαπλάι Γιούνικ στην υπόθεση, η διοικητική της ομάδα καλείται να διασφαλίσει ότι η δικαστική περιπέτεια δεν θα μετατραπεί σε επιχειρηματικό πρόβλημα.

Η διαβεβαίωση της Coffee Island

Η Coffee Island έσπευσε ήδη να δώσει αυτή τη διαβεβαίωση. Με ανακοίνωσή της ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση αφορά δραστηριότητες στον αθλητισμό, οι οποίες δεν συνδέονται με την εταιρεία ή την επιχειρηματική της λειτουργία. Αποσαφήνισε επίσης ότι διαθέτει διακριτή διοικητική δομή και ότι όλες οι δραστηριότητες, όπως και ο αναπτυξιακός σχεδιασμός της, συνεχίζονται κανονικά.

Το μήνυμα αυτό απευθύνεται κυρίως στους ανθρώπους που κρατούν καθημερινά το δίκτυο σε λειτουργία. Για να του πούμε πιο σημαντικά, για τον δικαιοδόχο που έχει βάλει χρήματα σε ένα κατάστημα, πληρώνει ενοίκιο και απασχολεί προσωπικό, το ζητούμενο είναι να συνεχίσει να έχει εφοδιασμό, υποστήριξη και σαφείς απαντήσεις από την κεντρική διοίκηση. Για τον προμηθευτή, να τηρούνται οι παραγγελίες, οι συμφωνίες και οι πληρωμές.

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Η πολυετής συμμετοχή του Πάνου Κωνσταντινόπουλου στην καθημερινή διοίκηση και ανάπτυξη της Coffee Island αποκτά, σε αυτή τη συγκυρία, ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια των αποφάσεων και της λειτουργίας του δικτύου.

Οι πιέσεις στην αγορά και η επόμενη ημέρα

Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο που η αγορά του καφέ δέχεται πιέσεις από το ενεργειακό και το μισθολογικό κόστος. Η αλυσίδα αναδιαρθρώνει το ελληνικό της δίκτυο και δοκιμάζει νέους τύπους καταστημάτων, αναζητώντας πρόσθετα έσοδα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για αποχωρήσεις δικαιοδόχων, ακυρώσεις συμφωνιών ή προβλήματα στον εφοδιασμό. Επομένως, δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη κάποια οικονομική ζημιά για τη Σαπλάι Γιούνικ. Οι εξελίξεις, όμως, κάνουν πιο απαιτητική τη διαχείριση του δικτύου και ανεβάζουν τον πήχη για τη διοίκηση.

Περισσότερες από 4.600 θέσεις εργασίας συνδέονται με τα καταστήματα της αλυσίδας Coffee Island, και ως εκ τούτου απαιτείται επαγρύπνηση.