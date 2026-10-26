Οι Βραζιλιάνοι που ζουν στη χώρα μας στήριξαν Μπολσονάρου και όχι Λούλα, όπως συνέβη σε όλες οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27, μεταξύ όσων υπάρχουν διαθέσιμα αναλυτικά αποτελέσματα, στην οποία επικράτησε ο Φλάβιο Μπολσονάρου, παρά τη νίκη του Λούλα ντα Σίλβα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών της Βραζιλίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιεύει το βραζιλιάνικο μέσο Placar da Nação, επικαλούμενο τα επίσημα στοιχεία του Ανώτατου Εκλογικού Δικαστηρίου της χώρας (TSE), ο γιος του πρώην προέδρου της Βραζιλίας συγκέντρωσε στην Ελλάδα 311 ψήφους, ποσοστό 54,95%, έναντι 255 ψήφων και 45,05% του Λούλα ντα Σίλβα.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία επιβεβαιώνονται και από την επίσημη πλατφόρμα του TSE.

Από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον διαθέσιμο συγκεντρωτικό πίνακα υπάρχουν ξεχωριστά αποτελέσματα για 23, ενώ δεν έχουν εντοπιστεί αυτοτελή στοιχεία για τέσσερις (Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο και Μάλτα).

Η εικόνα είναι διαφορετική στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα αποτελέσματα. Ενδεικτικά, ο Λούλα συγκέντρωσε 83,96% στη Γαλλία, 79,09% στη Γερμανία, 68,42% στην Ισπανία, 85,06% στη Δανία και 80,20% στην Ιρλανδία. Ακόμη και στην Κύπρο, όπου η αναμέτρηση ήταν περισσότερο αμφίρροπη, επικράτησε με 53,70%.

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Μ. Καλ.