Η έκθεση και η αναφορά στο δυστύχημα κατατείνουν στην άποψη ότι μπορούν τα έλαια των μετασχηματιστών σε συνδυασμό με το υψηλής τάσης ρεύμα να προκαλέσουν πυρόσφαιρα, κατ', αναλογία με το δυστύχημα των Τεμπών.

Αντίστοιχο σιδηρόδρομο δυστύχημα στη Σουηδία το 1987 (μετωπική σύγκρουση δύο επιβατικών αμαξοστοιχιών) γνωστοποίησε στην έδρα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας ο δικηγόρος κ. Λεωνίδας Κουμπούρας.

Συγκεκριμένα , κατέθεσε έγγραφα μέσω των οποίων καταδεικνύεται ότι το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών δεν είναι το μοναδικό παρόμοιων συνθηκών στον κόσμο.

Ο δικηγόρος που υποστηρίζει την κατηγορία αναφέρθηκε σε σιδηροδρομικό δυστύχημα που είχε συμβεί το 1987 στην Σουηδία με μετωπική σύγκρουση δύο επιβατικών αμαξοστοιχιών, που κινούνταν στην ίδια γραμμή και το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 9 άνθρωποι και να τραυματιστούν 113 με 130 ανθρώπους.

Ο δικηγόρος εξήγησε ότι το 1987 συγκρούστηκαν δύο ηλεκτράμαξες μετωπικά, από το δυστύχημα είχε προκληθεί πυροσφαιρα και έκρηξη και στη συνέχεια πυρκαγιά, η οποία εξαπλώθηκε.

Ζήτησε από την έδρα να προχωρήσει σε μετάφραση της έκθεσης που είχε συντάξει για το συγκεκριμένο δυστύχημα ο αντίστοιχος οργανισμός Σιδηροδρόμων στη Σουηδία.

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Η έκθεση και η αναφορά στο δυστύχημα κατατείνουν στην άποψη ότι μπορούν τα έλαια (ορυκτέλαια είχαν το 1987 τα τρένα, όπως σημείωσε) των μετασχηματιστών σε συνδυασμό με το υψηλής τάσης ρεύμα να προκαλέσουν πυρόσφαιρα, κατ', αναλογία με το δυστύχημα των Τεμπών. Ο κ. Λεωνίδας Κουμπούρας, δικηγόρος των οικογενειών Δημήτρη και Νίκου Πλακιά και της οικογένειας Μασαλή, του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας, έκανε αναφορά και στην τεχνική έκθεση Πασπαλά, του πρώην επιστημονικού συνεργάτη του ΑΠΘ, που είχε αυτοβούλως μεταβεί στην ανάκριση, προκειμένου να καταθέσει την δική του τεχνική έκθεση.

Επίσης ο κ. Κουμπούρας εισεφερε στην έδρα και τις CFD προσομοιώσεις τις οποίες πραγματοποίησε ο επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Γάνδης κ. Μαραγκός. Ο καθηγητής έκανε προσομοιώσεις που αφορούσαν στο σύστημα πυροσφαιρας, για να καταλήξει ότι το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ είναι εσφαλμένο. Μάλιστα ο κ. Κουμπούρας ζήτησε να κληθεί ως μάρτυρας ο κ. Μαραγκός ή να αναζητήσει η έδρα τις δημόσιες δημοσιεύσεις του.