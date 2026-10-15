Αγρότες και κυνηγοί στη Σουηδία εκτιμούν ότι ο αριθμός των λύκων πρέπει να μειωθεί, επικαλούμενοι την ανάγκη για προστασία της κτηνοτροφίας.

Τη θανάτωση έως και 72 σκανδιναβικών λύκων το 2027 σχεδιάζει η κυβέρνηση της Σουηδίας, στο πλαίσιο της πολιτικής για τη διαχείριση του πληθυσμού τους και την αντιμετώπιση της ενδογαμίας. Η απόφαση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες προειδοποιούν ότι η μείωση του αριθμού των ζώων μπορεί να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα επιβίωσης του είδους.

Η νέα απόφαση έρχεται μετά την ακύρωση, από τη δικαιοσύνη, αντίστοιχου σχεδίου για τη θανάτωση 48 λύκων το προηγούμενο έτος. Τότε, το αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο είχε κρίνει ότι οι περιφερειακές αρχές δεν είχαν τεκμηριώσει επαρκώς πως το κυνήγι δεν θα έθετε σε κίνδυνο την κατάσταση διατήρησης του πληθυσμού.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο πληθυσμός των λύκων στη Σουηδία ανέρχεται σήμερα σε περίπου 355. Η κυβέρνηση επιδιώκει εδώ και περίπου 15 χρόνια να περιορίσει τον αριθμό τους, μια πολιτική που έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων μεταξύ κυνηγών, αγροτών και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί η θανάτωση των λύκων

Το σχέδιο προβλέπει ότι οι 72 λύκοι θα μπορούν να θανατωθούν σε πέντε κομητείες, κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας, τη Στοκχόλμη. Η περίοδος εφαρμογής του μέτρου ορίζεται από τις 2 Ιανουαρίου έως τις 15 Φεβρουαρίου 2027.

Τα περιφερειακά συμβούλια που συμμετέχουν στη διαδικασία υποστηρίζουν ότι η διαχείριση του πληθυσμού πρέπει να γίνει σταδιακά και να συνδυαστεί με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενδογαμίας.

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Το συγκεκριμένο πρόβλημα συνδέεται με τον περιορισμένο αριθμό λύκων και τη μειωμένη γενετική ποικιλότητα, καθώς η αναπαραγωγή μεταξύ συγγενικών ζώων μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης κληρονομικών προβλημάτων και να αποδυναμώσει μακροπρόθεσμα τον πληθυσμό.

«Εξοργιστική απόφαση», λένε οι οργανώσεις προστασίας της φύσης

Έντονη ήταν η αντίδραση της Σουηδικής Εταιρείας για την Προστασία της Φύσης, η οποία χαρακτήρισε την απόφαση εξοργιστική. Η πρόεδρός της, Μπεατρίς Ρίντεβαλ, εξέφρασε την αντίθεσή της στο σχέδιο, επισημαίνοντας ότι η θανάτωση ενός σημαντικού ποσοστού του πληθυσμού θα μπορούσε να επιδεινώσει την ήδη δύσκολη κατάσταση του είδους.

Όπως ανέφερε, η θανάτωση περίπου ενός στους πέντε λύκους της χώρας αποτελεί σοβαρό κίνδυνο, καθώς τα ζώα αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα ενδογαμίας. Κατά την ίδια, η εφαρμογή του μέτρου συνιστά ένα αδικαιολόγητο ρίσκο για έναν πληθυσμό που χρειάζεται προστασία.

Αντίστοιχες επιφυλάξεις έχουν εκφράσει και άλλοι επικριτές της σουηδικής πολιτικής, μεταξύ των οποίων περιβαλλοντικές οργανώσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η βασική τους ένσταση είναι ότι οι αποφάσεις για τη διαχείριση των λύκων ενδέχεται να επηρεάζονται περισσότερο από πολιτικές πιέσεις παρά από επιστημονικά δεδομένα.

Γιατί ζητούν μικρότερο πληθυσμό λύκων οι αγρότες και οι κυνηγοί

Στον αντίποδα, αγρότες και κυνηγοί υποστηρίζουν ότι ο πληθυσμός των λύκων πρέπει να ελέγχεται αυστηρότερα, επικαλούμενοι επιθέσεις σε εκτρεφόμενα ζώα, κυρίως πρόβατα, αλλά και σε κυνηγόσκυλα.

Οι συγκεκριμένες ομάδες θεωρούν ότι η μείωση του αριθμού των λύκων μπορεί να περιορίσει τις απώλειες και να ενισχύσει την προστασία της κτηνοτροφίας και των κυνηγετικών δραστηριοτήτων.

Η αντιπαράθεση αναδεικνύει τη δυσκολία εξισορρόπησης ανάμεσα στη διαχείριση της άγριας πανίδας και την προστασία ενός είδους που αντιμετωπίζει γενετικές προκλήσεις. Η εφαρμογή του νέου σχεδίου αναμένεται να διατηρήσει ανοιχτή τη συζήτηση στη Σουηδία για το κατά πόσο η θανάτωση λύκων αποτελεί αποτελεσματικό μέτρο διαχείρισης ή απειλή για τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή τους.