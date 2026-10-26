Νεκρός σε διαφορετική κτηνοτροφική μονάδα από τη δική του βρέθηκε κτηνοτρόφος.

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση του 60χρονου κτηνοτρόφου στην περιοχή της Πηνειάδας Τρικάλων, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε κτηνοτροφική εγκατάσταση διαφορετική από τη δική του, η οποία είχε τυλιχθεί στις φλόγες το προηγούμενο βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaola.gr, ο άνδρας βρέθηκε απαγχονισμένος σε μαντρί που βρίσκεται στον δρόμο από την Πηνειάδα προς το Δαμάσι, λίγο μετά τη στροφή της γέφυρας του Πηνειού. Οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν ότι βρισκόταν στο σημείο επί ώρες πριν εντοπιστεί.

Το προηγούμενο βράδυ είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στη δική του κτηνοτροφική εγκατάσταση, στην Πηνειάδα, με αποτέλεσμα να καούν πρόβατα. Το περιστατικό αυτό έχει προκαλέσει επιπλέον ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του 60χρονου.

Τα προβλήματα με το κοπάδι του

Ο άτυχος άνδρας ζούσε στην Πηνειάδα μαζί με τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους, ενώ βιοποριζόταν από την κτηνοτροφία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα πρόβατά του είχαν προσβληθεί από καταρροϊκό πυρετό, γεγονός που φέρεται να τον είχε φέρει σε ιδιαίτερα δύσκολη ψυχολογική και οικονομική κατάσταση. Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, υπήρχαν προβλήματα σχετικά με τη δυνατότητα αποζημίωσης, ανάλογα με την κατηγορία της νόσου. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι οι συγκεκριμένες συνθήκες συνδέονται άμεσα με την απόφασή του.

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Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας

Η σορός του 60χρονου μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη συνέχεια, επρόκειτο να μεταφερθεί για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το τοπικό μέσο, ο άνδρας περιγράφεται ως φιλήσυχος άνθρωπος και οικογενειάρχης, ο οποίος εργαζόταν σκληρά για να συντηρεί την οικογένειά του.

Οι συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται, ενώ αναμένονται περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση.