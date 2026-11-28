Να διεκδικήσει την επανεκλογή της στα Τρίκαλα παρά τη σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με ανοιχτό το πολιτικό της γραφείο στα Τρίκαλα, πρωί και απόγευμα, υποδέχθηκε, ανήμερα της ονομαστικής της εορτής, φίλους και πολίτες η Κατερίνα Παπακώστα. Μεταξύ εκείνων που έσπευσαν να της ευχηθούν ήταν και ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Μιχάλης Ταμήλος.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώην υφυπουργός είχε ανακοινώσει στις 6 Απριλίου, επικαλούμενη λόγους πολιτικής ευθιξίας, ότι δεν θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές εφόσον παραμένει σε βάρος της «σκιά ποινικής απαξίας» για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στις 16 Ιουλίου, ωστόσο, αναθεώρησε τη θέση της, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι θα είναι εκ νέου υποψήφια, ακόμη και μετά την άσκηση πλημμεληματικής δίωξης σε βάρος της, την οποία θεωρεί αβάσιμη.

Η δίκη της, που ξεκίνησε στις 20 Νοεμβρίου, διεκόπη για τις 7 Δεκεμβρίου λόγω κωλύματος συνηγόρου του συγκατηγορουμένου της, πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά.

Η ίδια κάνει ήδη προεκλογική καμπάνια σε μια τετραεδρική εκλογική περιφέρεια στην οποία η ΝΔ εξέλεξε τρεις βουλευτές (Σκρέκα, Λιούτα, Παπακώστα). Η παρουσία του υπουργού Δ. Παπαστεργίου στο ψηφοδέλτιο των Τρικάλων στις επόμενες εκλογές κάνει ακόμη πιο δύσκολη την εξίσωση. Αλλά η Παπακώστα δεν κάνει πίσω. Και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνει ό,τι μπορεί για να δηλώσει το θαυμασμό της στον πρωθυπουργό που μάλλον θα προτιμούσε να το αποφύγει...

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