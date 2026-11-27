Eπιβολή προστίμων σε όσους πραγματοποιούν πληρωμές με μετρητά κατά παράβαση των προβλεπόμενων ορίων και σε εκείνους που τις αποδέχονται.

Αυστηρά πρόστιμα για συναλλαγές με μετρητά περιλαμβάνει το υπό επεξεργασία σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της έκτης ευρωπαϊκής Οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος (AMLD6 - Οδηγία 2024/1640), το οποίο έχει δοθεί σε εσωτερική διαβούλευση στους εμπλεκόμενους φορείς και του οποίου έχει λάβει γνώση το Dnews.gr.

Οι προωθούμενες διατάξεις προβλέπουν την επιβολή προστίμων τόσο σε εκείνους που πραγματοποιούν πληρωμές με μετρητά κατά παράβαση των προβλεπόμενων ορίων όσο και σε εκείνους που τις αποδέχονται, με αποτέλεσμα η συνολική οικονομική επιβάρυνση να μπορεί να φθάσει στο τετραπλάσιο της αξίας της συναλλαγής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το προσχέδιο του νομοσχεδίου, σε όποιον καταβάλλει ή αποδέχεται πληρωμή σε ρευστά διαθέσιμα κατά παράβαση του άρθρου 80 του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624 ή των χαμηλότερων ορίων που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ποσού που καταβλήθηκε σε μετρητά.

Το πλέον αξιοσημείωτο στοιχείο της ρύθμισης είναι ότι το πρόστιμο επιβάλλεται αυτοτελώς σε καθέναν από τους συναλλασσομένους. Παράλληλα, εφόσον από άλλη νομοθετική διάταξη προβλέπεται για την ίδια παράβαση βαρύτερη διοικητική κύρωση, θα εφαρμόζεται η αυστηρότερη.

Στην πράξη, για μια συναλλαγή ύψους 2.000 ευρώ που πραγματοποιείται παράνομα με μετρητά, ο αγοραστής θα καλείται να καταβάλει πρόστιμο 4.000 ευρώ και ο πωλητής επιπλέον 4.000 ευρώ. Αντίστοιχα, για παράτυπη πληρωμή ύψους 5.000 ευρώ, τα πρόστιμα θα ανέρχονται συνολικά σε 20.000 ευρώ.

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Αξιοσημείωτο είναι ότι ως βάση υπολογισμού του προστίμου λαμβάνεται ολόκληρο το ποσό που καταβλήθηκε σε μετρητά και όχι μόνο το ποσό κατά το οποίο σημειώθηκε υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου.

Παραμένουν τα χαμηλότερα όρια στην Ελλάδα

Ο νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός προβλέπει ανώτατο όριο 10.000 ευρώ για πληρωμές με μετρητά στο πλαίσιο επαγγελματικών συναλλαγών, χωρίς ωστόσο να καταργεί τη δυνατότητα των κρατών-μελών να εφαρμόζουν αυστηρότερους περιορισμούς.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, το σχέδιο νόμου προβλέπει ρητά τη διατήρηση των υφιστάμενων χαμηλότερων ορίων ή ακόμη και της πλήρους απαγόρευσης χρήσης μετρητών σε συγκεκριμένες κατηγορίες συναλλαγών. Συνεπώς, το ευρωπαϊκό πλαφόν των 10.000 ευρώ δεν συνεπάγεται χαλάρωση του ισχύοντος περιορισμού για αγορές αγαθών και υπηρεσιών από ιδιώτες αξίας 500 ευρώ και άνω, ούτε της υποχρέωσης χρήσης τραπεζικών μέσων πληρωμής στις αγοραπωλησίες ακινήτων.

Μάλιστα, το προσχέδιο παρέχει τη δυνατότητα στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να θεσπίζει ακόμη χαμηλότερα όρια συναλλαγών με μετρητά, κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Στρατηγικής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.