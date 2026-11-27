Πληθαίνουν οι εσωκομματικές αντιδράσεις για τον υφυπουργό Eσωτερικών.

Μεγαλώνει ο κατάλογος των στελεχών της ΝΔ και της κυβέρνησης που κρατούν αποστάσεις από τον Βαγγέλη Λιάκο, παρά την κάλυψη που του παρέχει το Μέγαρο Μαξίμου. Μετά τους Μάκη Βορίδη, Γιώργο Φλωρίδη, Γιάννη Λοβέρδο, Στέλιο Πέτσα και Βασίλη Γιόγιακα, ήρθε και ο Άγγελος Συρίγος να διαφοροποιηθεί δημοσίως, δηλώνοντας στο MEGA ότι στη θέση του υφυπουργού Εσωτερικών θα είχε παραιτηθεί.

Ένας υπουργός, ένας υφυπουργός και τέσσερις βουλευτές της ΝΔ έχουν πλέον εκφράσει, με διαφορετική ένταση ο καθένας, επιφυλάξεις ή δυσφορία για την υπόθεση. Την ίδια ώρα, δεν βρίσκεται κανείς για να τον στηρίξει

Ο ίδιος ο Λιάκος, όμως, δεν προτίθεται να παραιτηθεί, αρνούμενος οποιαδήποτε προσωπική εμπλοκή στις συμβάσεις των αδελφών του με το Δημόσιο. Αλλά δεν τον πιστεύουν όλο και περισσότεροι συνοδοιπόροι του στη ΝΔ...

Α.