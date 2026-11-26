«Αρμόδιος για την σύνθεση της κυβέρνηση είναι ο Πρωθυπουργός ή ο κ. Λιάκος; Ας τελειώσουν τα παιχνιδάκια», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Την αποπομπή του Βαγγέλη Λιάκου ζητά εκ νέου το ΠΑΣΟΚ, μετά τη σημερινή δήλωση του Άγγελου Συρίγου. «Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος δήλωσε ότι θα είχε παραιτηθεί στη θέση του Βαγγέλη Λιάκου τονίζοντας, όμως, ότι πρόκειται για προσωπική απόφαση», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

«Πριν μια βδομάδα μετά την αποπομπή του κ. Τσαβδαρίδη τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ισχυρίζονταν πως ο Πρωθυπουργός τον έδιωξε γιατί δρα ακαριαία όταν εγείρονται ζητήματα ηθικής τάξεως.

Στην περίπτωση του κ. Λιάκου η παραμονή στην κυβέρνηση αποτελεί προσωπικό θέμα του Υφυπουργού», συνεχίζει η Χαριλάου Τρικούπη και προσθέτει: «Η κυβέρνηση οφείλει να πάρει θέση: Αρμόδιος για την σύνθεση της κυβέρνηση είναι ο Πρωθυπουργός ή ο κ. Λιάκος;

Ας τελειώσουν τα παιχνιδάκια.

Ο Πρωθυπουργός οφείλει να τον αποπέμψει άμεσα διαφορετικά να μην ξαναμιλήσει για ηθική».