Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα της δράσης του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

Η πανελλαδική δράση του ΠΑΣΟΚ «Μαζί σχεδιάζουμε – Εκεί που η χώρα παράγει το μέλλον της» μεταφέρεται αύριο, Παρασκευή (27/11) στη Θεσσαλονίκη.

«Στη Θεσσαλονίκη, θέλουμε να δημιουργήσουμε το τεχνολογικό κέντρο της χώρας. Να συνδέσουμε τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα με τις επιχειρήσεις και τις νέες ιδέες. Να αξιοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές τεχνολογίες, να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό κύμα επιστροφής των νέων ανθρώπων που έφυγαν από τη χώρα.

Μαζί σχεδιάζουμε – Εκεί που η χώρα παράγει το μέλλον της», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Ακολουθεί το πρόγραμμα:

Από την έρευνα στην παραγωγή – Η καινοτομία στην υπηρεσία της περιφερειακής ανάπτυξης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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09:00 Interplast (Ελ. Βενιζέλου 9, Θέρμη)

10:00 Κέντρο Αριστείας COPE-NANO (Περιοχή Hyatt)

12:00 Αλεξάνδρεια: Ζώνη Καινοτομίας (Φιλικής Εταιρείας 21 & Ι. Τσιμισκή)

13:15 DIGITAL INNOVATION (Περιάνδρου 36, Άνω Πόλη)

14:00 OK! THESS (Κυδωνίων 2)

17:00 Συνέντευξη Τύπου (MonAsty Βασιλέως Ηρακλείου 45)

18:00 Εργαστήριο διαλόγου (Ξενοδοχείο MonAsty)

Συμμετέχουν: Άννα Διαμαντοπούλου Μέλος Πολιτικού Συμβουλίου, Δημήτρης Σαρηγιάννης Γραμματέας Τομέα Υποδομών, Γιώργος Μαρνέλλος Αναπλ. Γραμματέας Τομέα Νέων Τεχνολογιών, Στάθης Κουτσοχήνας Γραμματέας ΝΕ Α΄ Θεσσαλονίκης