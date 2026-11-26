Το σενάριο να κλείσει η Βουλή πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες της Εξεταστικής -Και το σενάριο να συμπέσει το πόρισμα της Εξεταστικής με το Συνέδριο της ΕΛΑΣ!

Στην Παλαιά Αγορά εθεάθησαν να πίνουν καφέ ο Γιώργος Βασιλειάδης, διευθυντής του γραφείου του Αλέξη Τσίπρα, με τον Γιάννη Νικολάου, έναν από τους επτά «λοχαγούς» του ΠΑΣΟΚ.

Δεν ξέρουμε τι έλεγαν, αλλά η συνάντηση, από μόνη της, είναι ...είδηση!

ΥΓ: Μεταξύ των «λοχαγών» ο Δημήτρης Ρέππας, ο αείμνηστος Στέφανος Μανίκας, ο Μανώλης Σταυρακάκης, ο Μιχάλης Νεονάκης, ο Βαγγέλης Μαλέσιος, αλλά -αρχικά, γιατί αργότερα αποχώρησε- και ο Χάρης Καστανίδης.

Ούτε ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ

Ένα από τα κόμματα που δεν εξέδωσαν καν ανακοίνωση για το «θέμα Χατζηγιαννάκη» μέχρι αργά το βράδυ είναι ο ...ΣΥΡΙΖΑ!

Προφανώς η πρωτοβουλία του για την Εξεταστική Επιτροπή, που αντικειμενικά αποτελεί προσφορά στο Μαξίμου και τον Ν. Ανδρουλάκη, τον εμπόδισε για μια ολόκληρη μέρα να τοποθετηθεί επί του θέματος.

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Έτσι είναι, τα λάθη πληρώνονται- και δυστυχώς για την Κουμουνδούρου είμαστε ακόμα στην αρχή.

Ο Δραγασάκης «αδειάζει» την Κουμουνδούρου

Η στήλη δεν έχει κρύψει από τότε που ξεκίνησε -αισίως θα κλείσει δεκαετία στο διαδίκτυο, ξεκινώντας από το News24/7, συνεχίζοντας στο iEidiseis και ολοκληρώνοντας στο Dnews- την απεριόριστη εκτίμησή της στο πρόσωπο του Γιάννη Δραγασάκη. Και ο ίδιος τη δικαιώνει κάθε στιγμή.

Χθες παραχώρησε συνέντευξη στο MegaNews και ήταν όπως πάντα ιδιαίτερα πολιτικός.

Αναφερόμενος δε στην Εξεταστική Επιτροπή ήταν σαφής: «Την περίοδο 2014 - 2019 δεν έγινε ούτε ένας πλειστηριασμός κύριας κατοικίας. Και συζητούμε τώρα τον πρωθυπουργό εκείνης της περιόδου να τον φέρουμε να απολογηθεί, επειδή για ποιο πράγμα;».

Το σενάριο να κλείσει η Βουλή πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες της Εξεταστικής

Ο Γιάννης Δραγασάκης έθεσε ένα σημαντικό θέμα, ότι η Εξεταστική μπορεί να μην ολοκληρώσει τις εργασίες της έως τις εκλογές και συνεπώς να στηθούν κάλπες χωρίς να υπάρχει πόρισμα!

Είπε χαρακτηριστικά:

«Πρώτον, η διάρκεια της Εξεταστικής αποφασίστηκε από την Ολομέλεια να είναι τρεις μήνες.

Δεύτερον, η έναρξη των εργασιών για λόγους που δεν καταλαβαίνω, μάλλον όλοι καταλαβαίνουμε, θα αρχίσει, λέει η Επιτροπή τον Φεβρουάριο. Αν βάλουμε το ημερολόγιο μπροστά, τρεις μήνες μετά, τον Φεβρουάριο, μπήκαμε Μάιο. Εάν οι εκλογές γίνουνε Μάιο, η Βουλή θα κλείσει τον Απρίλιο. Άμα κλείσει η Βουλή τελειώνει η εξεταστική δεν συνεχίζεται, ακυρώνεται, δεν πάει ούτε καν στην επόμενη, τέλειωσε. Αιωρείται από τώρα ένα ερώτημα, γιατί έγινε; Τι θα βγάλει στο τέλος;

Διότι αν γίνει αυτό που σας λέω, τότε έχουμε δύο σενάρια: Να τελειώσει η εξεταστική χωρίς πόρισμα και να αιωρούνται απλώς ατεκμηρίωτες κατηγορίες ή να έχουμε πόλεμο και να πάμε σε εκλογές με πόρισμα το πόρισμα του ενός ενάντια στο πόρισμα του άλλου… ».

Υπαρκτό το θέμα!

«Ακραίο γεγονός για τη Δημοκρατία»

Ο πολύπειρος Γ, Δραγασάκης χαρακτήρισε «ακραίο γεγονός, αρνητικό για τη Δημοκρατία» όλη τη συζήτηση τυχόν κλήση του Αλέξη Τσίπρα στην Εξεταστική.

Διαβάστε ολόκληρο το διάλογο με τους δημοσιογράφους:

Δημοσιογράφος: Θεωρείτε χρήσιμο να πάει ο Αλέξης Τσίπρας εφόσον κληθεί στην εξεταστική;

Δραγασακης: Αυτό επιτρέψτε μου, δεν αφορά εσάς, θέλω να πω μια βαριά λέξη, αλλά δεν μ' αρέσει. Είναι αθλιότητα αυτό που γίνεται. Είναι δυνατόν να συζητιέται για μια Εξεταστική Επιτροπή, για το έργο το οποίο αφορά στη σημερινή κυβέρνηση, αλλά λέμε ας ερευνηθεί και πιο πριν να δούμε τι έγινε. Είναι δυνατόν να συζητείται δημόσια η πρόσκληση του πρωθυπουργού τότε και όχι του σημερινού πρωθυπουργού;

Δημοσιογράφος: Συζητείται και η πρόσκληση του σημερινού πρωθυπουργού.

Δραγασάκης: Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι αυτά ανήκουν στη σφαίρα της παραπολιτικής και όχι της πολιτικής. Να σας δώσω ένα στοιχείο για να καταλάβετε και λίγο τον τόνο.

Πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας έγιναν και πριν το 2015 και πολύ περισσότεροι γίνονται και σήμερα μετά το 2019. Την περίοδο 2014 - 2019 δεν έγινε ούτε ένας πλειστηριασμός κύριας κατοικίας. Και συζητούμε τώρα τον πρωθυπουργό εκείνης της περιόδου να τον φέρουμε να απολογηθεί, επειδή για ποιο πράγμα;

Θα είναι χρήσιμο βεβαίως να συζητήσουμε πως τα καταφέραμε τότε και αποτρέψαμε... Επομένως, πως να σας πω ότι δεν το λέω για να υπερασπιστώ τον Τσίπρα, ή τον πρώην πρωθυπουργό, τον δικό μου κλπ. Θεωρώ ως κλίμα, ως πολιτικής ζωής μιας χώρας που περιβάλλεται από σοβαρούς κινδύνους, με πολέμους στη γειτονιά μας, που θα έπρεπε να συζητάμε άλλα πράγματα, πως θα φύγουμε από αυτά τα προβλήματα.. Συζητάμε, όχι πώς θα λύσουμε σήμερα το πρόβλημα, αλλά πώς θα εγκλωβίσουμε την πολιτική μας ζωή σε καταστάσεις τις οποίες ζήσαμε και στο παρελθόν και εν πάση περιπτώσει, εμείς οι αριστεροί τότε κάναμε και μια αυτοκριτική για το ‘89. Επομένως αυτή είναι η θέση μου. Θεωρώ ακραίο γεγονός, αρνητικό για τη Δημοκρατία όλη αυτή τη συζήτηση.

Σενάριο να συμπέσει το πόρισμα της Εξεταστικής με το Συνέδριο της ΕΛΑΣ!

Ο Γιάννης Κουρτάκης στην προσωπική του στήλη αποκάλυψε χθες την ύπαρξη σεναρίων που θέλουν το πόρισμα της Εξεταστικής να συμπίπτει με το Συνέδριο της ΕΛΑΣ!

Μικροκομματισμοί από μια κυβερνητική πλειοψηφία που έχει ισοπεδώσει τα πάντα και που εντάσσει τα πάντα στο σχεδιασμό της.

Με χορηγό στην υπόθεση της Εξεταστικής τον ...ΣΥΡΙΖΑ.