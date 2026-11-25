« Κύριε Τσίπρα, αυτό είναι το παράδειγμα ήθους στη δημόσια ζωή; Έτσι διαχειρίζεστε εσείς και η παρέα σας το δημόσιο χρήμα;» διερωτάται ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.

Θέση στην αντιπαράθεση ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν αναθέσεις έργων στον Δήμο Στυλίδας και τη στέγαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, παίρνει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής.

Σε βίνετο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Δουδωνής σχολιάζει για την υπόθεση ότι «Ο Δήμαρχος Στυλίδας και ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης είναι συνέταιροι στην εταιρεία AC CONSTRUCTIONS. Από τον συνέταιρό του, τον Δήμαρχο, οι εταιρείες του κ. Χατζηγιαννάκη, η ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ και η 3C+P, πήραν συμβάσεις 750.000 ευρώ. Οι δύο από τις τρεις χωρίς δημόσιο διαγωνισμό, με επίκληση του κατεπείγοντος.

Στην Αγία Μαρίνα ο Δήμαρχος κάλεσε σε διαγωνισμό και τις δύο εταιρείες του συνεταίρου του. Στις 7:31 κατέθεσε η ΝΗΣΩΝ, στις 7:53 η 3C+P. Οι εγγυητικές τους από την ίδια ασφαλιστική, την ίδια μέρα, με διαδοχικούς αριθμούς. Κέρδισε η ΝΗΣΩΝ, με έκπτωση 1,59%.

Στις Ραχές ο μόνος ανταγωνιστής της 3C+P ήταν η ΜΕΤΑΚΟΝ, η μητρική της ΝΗΣΩΝ. Στις 9:20 κατέθεσε η 3C+P, στις 9:22 κατέθεσε η ΜΕΤΑΚΟΝ. Τέσσερις μήνες μετά η ΝΗΣΩΝ πέρασε στον Χατζηγιαννάκη.

Σε δεκαέξι μήνες η ΝΗΣΩΝ και η 3C+P υπέγραψαν συμβάσεις 3,8 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσα σε 11 μήνες έχουν εισπράξει 1,6 εκατομμύρια από το ταμείο. Η ΝΗΣΩΝ δεν είχε ούτε ένα ευρώ έσοδα για τρία χρόνια. Δημόσιο χρήμα στην εταιρεία, παράνομα γραφεία στο κόμμα. Ο κύριος Χατζηγιαννάκης το παραδέχτηκε. Το 80% των γραφείων έχει παραχωρηθεί στο κόμμα του, και είπε επίσης ότι ο κύριος Τσίπρας τα ήξερε όλα, και την παρανομία. Κύριε Τσίπρα, αυτό είναι το παράδειγμα ήθους στη δημόσια ζωή; Έτσι διαχειρίζεστε εσείς και η παρέα σας το δημόσιο χρήμα;»