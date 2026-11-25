Θέση στην αντιπαράθεση ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν αναθέσεις έργων στον Δήμο Στυλίδας και τη στέγαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, παίρνει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής.
Σε βίνετο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Δουδωνής σχολιάζει για την υπόθεση ότι «Ο Δήμαρχος Στυλίδας και ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης είναι συνέταιροι στην εταιρεία AC CONSTRUCTIONS. Από τον συνέταιρό του, τον Δήμαρχο, οι εταιρείες του κ. Χατζηγιαννάκη, η ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ και η 3C+P, πήραν συμβάσεις 750.000 ευρώ. Οι δύο από τις τρεις χωρίς δημόσιο διαγωνισμό, με επίκληση του κατεπείγοντος.
Στην Αγία Μαρίνα ο Δήμαρχος κάλεσε σε διαγωνισμό και τις δύο εταιρείες του συνεταίρου του. Στις 7:31 κατέθεσε η ΝΗΣΩΝ, στις 7:53 η 3C+P. Οι εγγυητικές τους από την ίδια ασφαλιστική, την ίδια μέρα, με διαδοχικούς αριθμούς. Κέρδισε η ΝΗΣΩΝ, με έκπτωση 1,59%.
Στις Ραχές ο μόνος ανταγωνιστής της 3C+P ήταν η ΜΕΤΑΚΟΝ, η μητρική της ΝΗΣΩΝ. Στις 9:20 κατέθεσε η 3C+P, στις 9:22 κατέθεσε η ΜΕΤΑΚΟΝ. Τέσσερις μήνες μετά η ΝΗΣΩΝ πέρασε στον Χατζηγιαννάκη.
Σε δεκαέξι μήνες η ΝΗΣΩΝ και η 3C+P υπέγραψαν συμβάσεις 3,8 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσα σε 11 μήνες έχουν εισπράξει 1,6 εκατομμύρια από το ταμείο. Η ΝΗΣΩΝ δεν είχε ούτε ένα ευρώ έσοδα για τρία χρόνια. Δημόσιο χρήμα στην εταιρεία, παράνομα γραφεία στο κόμμα. Ο κύριος Χατζηγιαννάκης το παραδέχτηκε. Το 80% των γραφείων έχει παραχωρηθεί στο κόμμα του, και είπε επίσης ότι ο κύριος Τσίπρας τα ήξερε όλα, και την παρανομία. Κύριε Τσίπρα, αυτό είναι το παράδειγμα ήθους στη δημόσια ζωή; Έτσι διαχειρίζεστε εσείς και η παρέα σας το δημόσιο χρήμα;»