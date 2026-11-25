Στις 2 Δεκεμβρίου εγκαινιάζεται το δημοτικό κτηνιατρείο Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας.

Δημοτικό κτηνιατρείο αποκτά ο δήμος Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας, το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες τόσο σε αδέσποτα ζώα, όσο και σε δεσποζόμενα οι κηδεμόνες των οποίων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Το δημοτικό κτηνιατρείο θα λειτουργεί επί της οδού Θεσσαλονίκης 40, στη Νέα Φιλαδέλφεια, από Δευτέρα έως Παρασκευή με ωράριο 09:00- 15:00. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 2 Δεκεμβρίου.

Νέα Φιλαδέλφεια: Οι υπηρεσίες που θα παρέχει το δημοτικό κτηνιατρείο

Στο Δημοτικό Κτηνιατρείο θα παρέχονται στα αδέσποτα ζώα:

Προεγχειρητική κλινική εξέταση.

Κτηνιατρική πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Αποπαρασίτωση.

Εμβολιασμοί.

Στειρώσεις.

Ηλεκτρονική σήμανση.

Επίσης, προβλέπεται η παροχή δωρεάν κτηνιατρικών πράξεων για δεσποζόμενα ζώα πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Η διαδικασία για την εξυπηρέτηση των πολιτών

Όσοι ενδιαφέρονται για τη στείρωση αδέσποτων ζώων, καθώς και οι πολίτες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και επιθυμούν να εντάξουν τα κατοικίδιά τους στις προβλεπόμενες υπηρεσίες, μπορούν αρχικά να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου (211 1205716).

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Στη συνέχεια, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Πρωτόκολλο του δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας (Λεωφόρος Δεκελείας 97, ισόγειο ή πρώτος όροφος) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

- Συμπληρωμένη αίτηση με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου, τη διεύθυνση κατοικίας, τον αριθμό ταυτότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και την περιοχή διαβίωσης του ζώου.

- Φωτογραφικό υλικό του ζώου.

- Λογαριασμό ΔΕΚΟ στο όνομα του ενδιαφερομένου.