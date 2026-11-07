Τα ερωτήματα για τη μαία και η αστυνομική έρευνα.

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ένα νεογέννητο βρέφος έχασε τη ζωή του μόλις λίγες ώρες μετά τη γέννησή του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τον τοκετό που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι, αλλά και για τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, πρόκειται για μια οικογένεια που έχει ακόμη δύο παιδιά, τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Οι γονείς αποφάσισαν η γέννηση του τρίτου παιδιού τους να πραγματοποιηθεί στο σπίτι, με την παρουσία μαίας.

«Αυτό είναι νόμιμο, αλλά κατά την άποψή μου είναι και επικίνδυνο ταυτόχρονα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Γιαννάκος, εκφράζοντας τον προβληματισμό του για τις συνθήκες ενός τοκετού εκτός νοσοκομείου. Όπως περιέγραψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο τοκετός πραγματοποιήθηκε φυσιολογικά, ενώ οι γονείς είχαν καταγράψει φωτογραφίες και βίντεο από τη διαδικασία, τα οποία παρουσίασαν αργότερα στους γιατρούς.

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Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η μητέρα φέρεται να ξύπνησε δύο φορές προκειμένου να θηλάσει το νεογέννητο, χωρίς να διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο, περίπου στις 06:30 το πρωί, όταν ξύπνησε ξανά, διαπίστωσε ότι το μωρό δεν ανέπνεε και δεν είχε σφυγμό. Αμέσως ειδοποιήθηκε η μαία, η οποία παρέμενε στο σπίτι, αλλά κοιμόταν σε διαφορετικό χώρο. Όταν εξέτασε το βρέφος, διαπιστώθηκε η ιδιαίτερα κρίσιμη κατάστασή του και κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

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Το ασθενοφόρο μετέφερε το νεογέννητο περίπου στις 07:10 στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», το οποίο, σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, δεν εφημέρευε εκείνη την ώρα. Παρά το γεγονός αυτό, οι γιατροί κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατέβαλαν προσπάθειες να κρατήσουν το βρέφος στη ζωή, προχωρώντας ακόμη και σε διασωλήνωση. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

Τα ερωτήματα για τη μαία και η αστυνομική έρευνα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ στο γεγονός ότι η μαία που είχε αναλάβει τον τοκετό δεν συνόδευσε το βρέφος κατά τη μεταφορά του με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. «Προξενεί εντύπωση γιατί η μαία δεν συνόδευσε με το ΕΚΑΒ το παιδί στο νοσοκομείο. Αυτό θα το δει και η αστυνομία», ανέφερε.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η ΕΛ.ΑΣ., η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες δηλώσεις, έχει ήδη προχωρήσει στη λήψη καταθέσεων, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Την ίδια ώρα, η μητέρα νοσηλεύεται στη μαιευτική κλινική του νοσοκομείου «Αγία Όλγα», χωρίς να παρουσιάζει επιπλοκές από τον τοκετό. Καθοριστικά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης αναμένεται να είναι τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, μέσω της οποίας θα επιχειρηθεί να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου του νεογέννητου.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο τι προκάλεσε τον θάνατο του βρέφους και εάν υπήρξε κάποια επιπλοκή μετά τη γέννησή του. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τις αρμόδιες αρχές να αναζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένα νεογέννητο έχασε τη ζωή του λίγες μόλις ώρες αφότου ήρθε στον κόσμο.