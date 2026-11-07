Η Ισλαμική Δημοκρατία αρνείται εδώ και δεκαετίες ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή ότι η αμερικανική κυβέρνηση προσφέρει αμοιβή ως και 20 εκατομμυρίων δολαρίων «και πιθανή μετεγκατάσταση» σε οποιοδήποτε πρόσωπο δώσει «πληροφορίες» σχετικά με το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να αφορούν «τις εγκαταστάσεις», «τον εξοπλισμό» και «το προσωπικό», όπως ιδίως «οι επιστήμονες», ή «τις μετακινήσεις» όλων των παραπάνω, ανέφερε μέσω X το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Από το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, με τις αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς την 28η Φεβρουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ επαναλαμβάνει σχεδόν καθημερινά ότι δεν θα «επιτρέψει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

{https://x.com/CENTCOM/status/2118856351858430019}

Μόλις το περασμένο Σάββατο, διαβεβαίωνε πως ο στρατός του «εξουδετέρωσε τις πυρηνικές δυνατότητες» της Τεχεράνης κι απομένει να «ασχοληθούμε» με «μια ή δυο τοποθεσίες, θα έλεγα», όπως τόνισε σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος στο όρος Κολάνγκ («Pickaxe Mountain» στα αγγλικά), όπου υπάρχουν υποψίες πως κατασκευάζεται υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση, σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες κατασκοπείας.

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Η Ισλαμική Δημοκρατία αρνείται εδώ και δεκαετίες ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο, ωστόσο επιμένει πως είναι δικαίωμά της, που δεν θα απεμπολήσει, να έχει πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς. Παρά τους πρόσφατους επανειλημμένους αμερικανούς βομβαρδισμούς στο νησί Κεσμ, στο στενό του Ορμούζ, συνεχίζονται εξάλλου οι έμμεσες διαπραγματεύσεις με μεσολάβηση του εμιράτου του Κατάρ προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Η προσπάθεια στρατολόγησης πρακτόρων που υπογράμμισε η CENTCOM --πρόκειται για προϋπάρχουσα πρωτοβουλία ενταγμένη σε πρόγραμμα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ-- θυμίζει εκείνες της CIA να στρατολογήσει αξιωματικούς του κινεζικού στρατού στις αρχές του 2026. Το Πεκίνο είχε αντιδράσει τότε τονίζοντας πως λαμβάνει «όλα τα απαραίτητα μέτρα» εναντίον ξένων εγχειρημάτων κατασκοπείας.