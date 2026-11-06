Google, Meta, Microsoft, Amazon και Nvidia ενώνουν τις δυνάμεις τους με περιβαλλοντικές οργανώσεις για τη διαμόρφωση κοινών κανόνων, καθώς εντείνονται οι αντιδράσεις για τις επιπτώσεις των data centers.

Μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και περιβαλλοντικές οργανώσεις συνεργάζονται για τη διαμόρφωση κατευθυντήριων γραμμών για τα κέντρα δεδομένων (data centers) στις ΗΠΑ, καθώς η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει τις ανάγκες για νέες εγκαταστάσεις και εντείνει τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις τους στις τοπικές κοινωνίες.

Σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε χθες, Πέμπτη, σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP), στην πρωτοβουλία με την ονομασία «Responsible Data Center Collaborative» συμμετέχουν οι Google, Meta, Microsoft, Oracle, Amazon, Nvidia και Anthropic, καθώς και περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως το Natural Resources Defense Council (NRDC), το World Wildlife Fund (WWF) και η Sierra Club.

Οι συζητήσεις ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο και αναμένεται να συνεχιστούν έως τον Φεβρουάριο του 2027, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Rockefeller και του συνδεδεμένου με αυτό οργανισμού Invest in Our Future.

Στόχος είναι να διαμορφωθούν κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την κατανάλωση ενέργειας, τις υποδομές, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, τα οικονομικά οφέλη, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, καθώς και για την εφαρμογή των σχετικών μέτρων.

Αυξάνονται οι αντιδράσεις για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι αντιδράσεις για την επέκταση των data centers, όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη. Περισσότερες από 100 οργανώσεις σε 15 ευρωπαϊκές χώρες πραγματοποιούν κινητοποιήσεις σήμερα και αύριο, ζητώντας να ανασταλεί η έγκριση νέων μεγάλων έργων έως ότου θεσπιστεί σαφέστερο ρυθμιστικό πλαίσιο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Βασική πηγή ανησυχίας αποτελεί η αυξανόμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) για το 2026, η παγκόσμια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα data centers αυξήθηκε κατά 17% το 2025 και εκτιμάται ότι θα σχεδόν διπλασιαστεί έως το 2030, φτάνοντας τις 950 τεραβατώρες (TWh), από 485 TWh.

Η αυξημένη ζήτηση ασκεί πιέσεις στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο οι υφιστάμενες ενεργειακές υποδομές μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, η κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής ενέργειας έχει συνδεθεί με αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ οι εγκαταστάσεις προκαλούν ηχορύπανση και απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού για την ψύξη των συστημάτων τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η υδρονέφωση από τους πύργους ψύξης ενδέχεται να μεταφέρει επιβλαβή βακτήρια.

Ορισμένα νέα data centers παράγουν τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια, συχνά μέσω μονάδων φυσικού αερίου, οι οποίες προκαλούν πρόσθετη ηχορύπανση και ατμοσφαιρική ρύπανση.

Οι αντιδράσεις αποτυπώθηκαν και στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, καθώς ψηφοφόροι σε δεκάδες πόλεις ζήτησαν περιορισμούς ή ακόμη και απαγορεύσεις στην κατασκευή data centers.

Με πληροφορίες από Euronews.com