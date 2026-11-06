Διάχυτη η ανησυχία για τις επιπτώσεις της εκλογικής νίκης των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ και τις έντονες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών για τα data centers.

Ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων στις μετοχές τεχνολογίας εξαπλώθηκε σήμερα Παρασκευή στις διεθνείς αγορές, καθώς ενισχύθηκαν οι φόβοι ότι η νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ θα οδηγήσει σε αυστηρότερο ρυθμιστικό έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και θα επιβραδύνει την ανάπτυξη των υποδομών των data centers. Ως αποτέλεσμα, οι επενδυτές στράφηκαν στην ασφάλεια των ομολόγων, αναφέρει το Reuters.

Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei υποχώρησε κατά 6%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από τον Απρίλιο του 2025. Αντίστοιχα, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες της Νότιας Κορέας και της Ταϊβάν σημείωσαν απώλειες άνω του 8% αμέσως μετά το άνοιγμα των αγορών, προτού περιορίσουν μέρος των απωλειών τους, καθώς οι αρχές έσπευσαν να ανακόψουν τις μαζικές πωλήσεις.

Ισχυρή πτώση κατέγραφαν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα. Oι ευρωπαϊκοί δείκτες υφίστανται τις συνέπειες από τις απώλειες στις ασιατικές και τις αμερικανικές αγορές. Γύρω στις 10:15 ώρα Ελλάδας, το χρηματιστήριο στο Παρίσι υποχώρησε κατά 1,28%, στο Λονδίνο κατά 1,45% ενώ η Φρανκφούρτη σημείωσε πτώση 1,44% και το Μιλάνο 0,96%.

Από την αρχή της χρονιάς, οι ευρωπαϊκές μετοχές τα πάνε ωστόσο καλύτερα από τις αμερικανικές. Στο χθεσινό κλείσιμο, ο πανευρωπαϊκός χρηματιστηριακός δείκτης Stoxx 600 είχε ενισχυθεί κατά 10,58% από τον Ιανουάριο, συγκριτικά με 7,42% για τον S&P 500 και 4,62% για τον Nasdaq.

Οι εταιρείες ημιαγωγών και ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, απαραίτητων εξαρτημάτων για τον εξοπλισμό των κέντρων δεδομένων, είναι αυτές που επηρεάζονται περισσότερο από την τάση της αγοράς.

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Στην Ευρώπη, ο κλάδος περιόριζε, πάντως, τις απώλειές του μετά τη χθεσινή μεγάλη πτώση. Στο Παρίσι, η STMicroelectronics σημείωσε νωρίτερα απώλειες 0,36% και η Soitec 0,04%, ενώ στο Άμστερνταμ, η ASML υποχώρησε 0,46%, ενώ στη Φρανκφούρτη η Infineon κατέγραψε προηγουμένως απώλειες 0,33%. Χθες, οι τίτλοι αυτοί είχαν σημειώσει αντίστοιχα βουτιά 9,33%, 16,73%, 6,55% και 8,63%.

Εξαϋλώθηκαν 3 δισ.

Ο δείκτης μεταβλητότητας VIX της Wall Street, γνωστός και ως «δείκτης φόβου», εκτινάχθηκε, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε κατά 5,5%. Παράλληλα, περίπου 3 τρισ. δολάρια εξαϋλώθηκαν από τη χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών του S&P 500, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι επικράτησαν στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, θα βάλουν φρένο στην άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης.

«Είναι κάπως καταστροφικό», δήλωσε ο Christopher Forbes, επικεφαλής της CMC Markets για την Ασία και τη Μέση Ανατολή.

«Οι πελάτες είχαν τοποθετηθεί σε δείκτες και μετοχές και τελικά αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους, καταγράφοντας μεγάλες απώλειες», ανέφερε.

Η πολιτική αβεβαιότητα πλήττει την επενδυτική τάση που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη - η οποία ήδη βρισκόταν σε εύθραυστη κατάσταση - λόγω των ανησυχιών για τις αποδόσεις των τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές που σχετίζονται με την AI. Η απότομη πτώση των μετοχών οδηγεί σε μαζικές απαιτήσεις κάλυψης περιθωρίου από επενδυτές που έχουν χρησιμοποιήσει δανειακά κεφάλαια, ενώ τρομάζει τόσο τους μικροεπενδυτές όσο και τα hedge funds.

«Το κύμα ρευστοποιήσεων δείχνει ότι οι τιμές των μετοχών AI είχαν στηριχθεί σε υπερβολικά αισιόδοξες προσδοκίες για το μέλλον και τώρα αυτή η ψευδαίσθηση έχει καταρρεύσει», δήλωσε ο Dong Baozhen, πρόεδρος της εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων Lingtong Shengtai.

«Η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά της παγκόσμιας ανοδικής πορείας της τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα αυτή έχει σπάσει», πρόσθεσε.

Οι αρχές επιχειρούν να καθησυχάσουν τις αγορές

Μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης στην Ασία, οι μετοχές περιόρισαν μέρος των απωλειών τους, καθώς οι αρχές επιχείρησαν να κατευνάσουν τις ανησυχίες. Ο υπουργός Οικονομικών της Νότιας Κορέας, Lee Hyoung-il, προχώρησε σε προσωρινή χαλάρωση των περιορισμών στη χρήση δανειακών κεφαλαίων από ιδιώτες επενδυτές.

Πολλαπλές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι το υπουργείο Οικονομικών της Ταϊβάν επικοινώνησε το πρωί με ανώτατα στελέχη κρατικών τραπεζών, δίνοντας εντολή να στηρίξουν την αγορά.

Οι μετοχές της Ταϊβάν έκλεισαν με απώλειες 4,5%, ανακάμπτοντας εν μέρει από την απότομη χθεσινή πρωινή πτώση. Σε εβδομαδιαία βάση, ο δείκτης υποχώρησε κατά 12,2%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση του από το 1991, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq ενισχύονταν κατά 0,8%, ενώ τα αντίστοιχα συμβόλαια των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων υποχωρούσαν κατά 1%, ένδειξη ότι το επενδυτικό κλίμα παρέμενε εύθραυστο.

Οι νοτιοκορεατικές εταιρείες κατασκευής μικροκυκλωμάτων για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης Samsung Electronics και SK Hynix υποχώρησαν κατά σχεδόν 6% και 9,4% αντίστοιχα, περιορίζοντας τις ακόμη μεγαλύτερες απώλειες που είχαν καταγράψει νωρίτερα.

Η TSMC στην Ταϊβάν υποχώρησε έως και 8,5%, προτού κλείσει με απώλειες 4,7%.

Στην Ιαπωνία, η Kioxia κατέγραψε βουτιά 11%, ενώ η SoftBank Group, η οποία έχει σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, υποχώρησε επίσης κατά 11%. Παράλληλα, το κόστος ασφάλισης έναντι του κινδύνου αθέτησης των δανειακών υποχρεώσεων της ιαπωνικής εταιρείας εκτινάχθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών.

«Μετά από τέτοιας έκτασης ζημιές, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι από εδώ και πέρα μπορούμε απλώς να ανακάμψουμε», δήλωσε ο Steve Sosnick, επικεφαλής στρατηγικής της Interactive Brokers.

«Μπορεί βραχυπρόθεσμα η αγορά να έχει υποχωρήσει υπερβολικά, ωστόσο τα βαθύτερα ερωτήματα και οι αιτίες που βρίσκονται πίσω από την πτώση δεν πρόκειται να εξαφανιστούν από μόνα τους», πρόσθεσε.

Οι μαζικές πωλήσεις δείχνουν ότι οι επενδυτές αρχίζουν να συνυπολογίζουν την αυξανόμενη αντίδραση των τοπικών κοινωνιών στην κατασκευή data centers. Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι αγορές δεν έχουν ακόμη αποτιμήσει πλήρως το κόστος που συνεπάγεται η ανάπτυξη αυτών των υποδομών για τις τοπικές κοινότητες.

Ο ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι οι ρευστοποιήσεις ήταν υπερβολικές και πως η αγορά δεν απέχει πολύ από το κατώτατο σημείο της.

Στροφή των επενδυτών στην ασφάλεια των ομολόγων

Τα ομόλογα ενισχύθηκαν στις ασιατικές αγορές, με τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, καθώς και εκείνα της Ιαπωνίας και της Κίνας, να καταγράφουν άνοδο.

Το αμερικανικό δολάριο προσέλκυσε κεφάλαια που αναζητούσαν ασφαλές καταφύγιο, όπως και το ιαπωνικό γεν και το ελβετικό φράγκο.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς κρατικού ομολόγου διαμορφώθηκε στο 4,838%, κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 9 Σεπτεμβρίου. Η απόδοση του αντίστοιχου ιαπωνικού 10ετούς ομολόγου υποχώρησε έως και 9 μονάδες βάσης, στο 1,795%, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 30 Ιουνίου.

«Τα ομόλογα αρχίζουν και πάλι να συμπεριφέρονται ως ομόλογα, με το εισόδημα που προσφέρουν να αναδεικνύεται εκ νέου στον βασικό παράγοντα των αποδόσεών τους και να αποκαθιστά τα παραδοσιακά οφέλη τους ως μέσο διαφοροποίησης των επενδύσεων», δήλωσε ο Masahiko Loo, επικεφαλής στρατηγικής σταθερού εισοδήματος της State Street Investment Management.

«Αυτό μοιάζει περισσότερο με επανεκτίμηση του πολιτικού κινδύνου που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη παρά με αμφισβήτηση του ίδιου του κύκλου ανάπτυξης της AI».

Με πληροφορίες από Reuters