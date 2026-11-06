Το αερόθερμο που ανακαλείται διατίθεται και στην Ελλάδα μέσω αρκετών ιστοσελίδων - Τι να προσέξουν οι καταναλωτές.

Συναγερμός έχει σημάνει στις ευρωπαϊκές αγορές για επικίνδυνο ηλεκτρικό αερόθερμο, το οποίο εντοπίστηκε να παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις ασφαλείας και ανακαλείται από την αγορά. Η συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία στους καταναλωτές, καθώς ηλεκτροφόρα εξαρτήματα είναι προσβάσιμα κατά τη χρήση.

Η σχετική προειδοποίηση δημοσιεύθηκε στο ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης Safety Gate, με κοινοποιούσα χώρα τη Γερμανία.

Αυτό είναι το επικίνδυνο αερόθερμο που ανακαλείται

Πρόκειται για επιτοίχιο ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα με την εμπορική ονομασία Wall Mounted Heater, της εταιρείας Elektromax.

Τα στοιχεία του προϊόντος είναι:

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Μάρκα: Elektromax

Μοντέλο: WJX-668

Διαστάσεις: 550 x 165 x 240 χιλιοστά

Χώρα κατασκευής: Κίνα

Κωδικός Amazon (ASIN): B0GVD6FV2B.

Ποιος είναι ο κίνδυνος για τους καταναλωτές

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ειδοποίηση, ηλεκτροφόρα μέρη της συσκευής μπορούν να αγγιχθούν μέσω της γρίλιας εξαερισμού. Επιπλέον, το σύστημα συγκράτησης του καλωδίου τροφοδοσίας είναι ανεπαρκές, γεγονός που μπορεί να καταστήσει προσβάσιμα ηλεκτροφόρα εξαρτήματα. Οι κατασκευαστικές αυτές αδυναμίες δημιουργούν άμεσο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας για όποιον έρθει σε επαφή με τα συγκεκριμένα μέρη.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή Οδηγία Χαμηλής Τάσης, καθώς και με το ευρωπαϊκό πρότυπο ασφαλείας EN 60335. Ως μέτρα αντιμετώπισης έχουν αποφασιστεί η προειδοποίηση των καταναλωτών και η απόσυρση του προϊόντος από την αγορά. Τα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ στις 24 Οκτωβρίου 2026.

Το συγκεκριμένο αερόθερμο συνδέεται με διαδικτυακή πώληση μέσω της Amazon ενώ διατίθεται και από ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι το έχουν αγοράσει

Όσοι καταναλωτές έχουν προμηθευτεί το μοντέλο Elektromax WJX-668 θα πρέπει να διακόψουν αμέσως τη χρήση του και να επικοινωνήσουν με τον πωλητή ή την πλατφόρμα αγοράς για οδηγίες σχετικά με την επιστροφή του προϊόντος. Η ειδοποίηση αφορά το συγκεκριμένο μοντέλο.