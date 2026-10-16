Η προειδοποίηση στους καταναλωτές για την ανάκληση παιδικού καθίσματος ποδηλάτου - Τι πρέπει να κάνουν όσοι το έχουν προμηθευτεί.

Σε ανάκληση παιδικού προϊόντος προχωρά η Decathlon, έπειτα από τον εντοπισμό πιθανού κινδύνου για την ασφάλεια των παιδιών. Η ανακοίνωση αφορά το παιδικό κάθισμα ποδηλάτου HAMAX Buddy, με κωδικό προϊόντος 8591602, το οποίο διατέθηκε στην αγορά από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και τις 6 Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, το πρόβλημα εντοπίζεται στην υφασμάτινη ετικέτα που βρίσκεται στον ιμάντα της ζώνης ασφαλείας. Συγκεκριμένα, η ετικέτα ενδέχεται να μην είναι καλά στερεωμένη, με αποτέλεσμα να μπορεί να αποσπαστεί από ένα παιδί. Σε περίπτωση που η ετικέτα αποκολληθεί, υπάρχει κίνδυνος πνιγμού, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης και στην παροχή οδηγιών προς τους καταναλωτές.

Ποιοι πρέπει να ελέγξουν το προϊόν

Η ανάκληση αφορά όσους έχουν αγοράσει το παιδικό κάθισμα ποδηλάτου HAMAX Buddy με τον συγκεκριμένο κωδικό κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2022 έως 6/8/2026. Οι γονείς και οι υπόλοιποι καταναλωτές που διαθέτουν το συγκεκριμένο προϊόν καλούνται να ελέγξουν εάν υπάρχει η υφασμάτινη ετικέτα στον ιμάντα της ζώνης ασφαλείας.

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η Decathlon ζητά από τους καταναλωτές να κόψουν και να αφαιρέσουν εντελώς την υφασμάτινη ετικέτα από τον ιμάντα της ζώνης ασφαλείας. Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, μετά την πλήρη αφαίρεσή της, ο συγκεκριμένος κίνδυνος πνιγμού εξαλείφεται και το κάθισμα μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται. Αν το κάθισμα δεν διαθέτει την επίμαχη ετικέτα, δεν επηρεάζεται από τη συγκεκριμένη ανάκληση και, σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να χρησιμοποιείται με ασφάλεια.

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