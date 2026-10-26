«Το ΠΑΣΟΚ ζητάει ψήφο πολιτικής αλλαγής και νίκης απέναντι στη ΝΔ για γυρίσει σελίδα η χώρα», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Το συγκεκριμένο δημοσίευμα που αναφέρεται σε συνεργασία, δεν έχει καμία βάση. Δεν έχει υπάρξει καμία συζήτηση σε κανένα επίπεδο για συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1» για το δημοσίευμα της ομώνυμης εφημερίδας, περί συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει των εκλογών.

«Το ΠΑΣΟΚ ζητάει ψήφο πολιτικής αλλαγής και νίκης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία για γυρίσει σελίδα η χώρα. Τώρα, προφανώς δεν είναι ο αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ ο ΣΥΡΙΖΑ, αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι δεδομένο. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει απόφαση για αυτόνομη εκλογική πορεία. Άλλωστε δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ποια κόμματα θα είναι στη Βουλή μετά τις εκλογές.

Το ΠΑΣΟΚ έχει καθαρό μήνυμα και γι’ αυτό ζητάμε από τον δημοκρατικό κόσμο να μας στηρίξει ώστε να έρθει η πολιτική αλλαγή. Ο δημοκρατικός κόσμος, αν θέλει να απαλλαγούμε από μία κυβέρνηση που βρίσκεται σε ένα κρεσέντο αυταρχισμού, πρέπει να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ, ό,τι επιλογές και να έκανε στο παρελθόν. Είτε επέλεξε Νέα Δημοκρατία είτε επέλεξε ΣΥΡΙΖΑ, τον καλούμε να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ για να γυρίσει σελίδα η χώρα», συνέχισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Μονή Σινά

Στον απόηχο των τελευταίων εξελίξεων για το ζήτημα της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά, σημείωσε: «Ένα χρόνο πριν ο κ. Μαρινάκης κατηγορούσε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη ως "προπονητή εξέδρας" επειδή έθεσε το ζήτημα της Μονής Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά. Τελικά προκύπτει ότι όντως υπάρχει ζήτημα. Δεν το γεννήσαμε απ’ το μυαλό μας.

Μάλιστα ακόμη και στη δήλωση του State Department περί διμερούς διαφοράς, η κυβέρνηση κινήθηκε κατόπιν δικών μας πιέσεων και τότε είδαμε μία δεύτερη βελτιωμένη δήλωση. Δεν είναι, επομένως, συνετό όταν υπάρχει μία αντιπολίτευση που λειτουργεί προωθητικά να αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση κατ’ αυτόν τον τρόπο και να επιχειρείται να της επιβληθεί σιωπητήριο. Δεν ταιριάζουν τα σιωπητήρια στις δημοκρατίες».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Είτε θα βγει πρώτη η ΝΔ, είτε πρώτο το ΠΑΣΟΚ»

Ερωτηθείς, στη συνέχεια, για τα εκλογικά σενάρια, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε:

«Τα σενάρια είναι δύο – είτε θα βγει πρώτη η Νέα Δημοκρατία είτε θα βγει πρώτο το ΠΑΣΟΚ. Στις εκλογές συγκρούονται πάντοτε οι κοινωνικές συμμαχίες και η αξιοπιστία. Από τη μία πλευρά λοιπόν έχεις ολιγοπώλια, ελίτ και Νέα Δημοκρατία και από την άλλη έχεις μικρομεσαίους, νέους, εργαζόμενους, δανειολήπτες, συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους και ΠΑΣΟΚ. Συγκρούονται δύο αντιπαραθετικά προγράμματα. Συγκρούονται δύο κόσμοι. Η κεντροδεξιά Νέα Δημοκρατία που δυστυχώς σήμερα μοιάζει με το ακροδεξιό ΛΑΟΣ – και άρα θα της κάνει καλό να βρεθεί στην αντιπολίτευση και να ξαναβρεί τον εαυτό της – και η δημοκρατική παράταξη και ο προοδευτικός κόσμος που εκπροσωπείται από το ΠΑΣΟΚ».

«Το κόμμα της ΕΛΑΣ δεν έχει σαφές πρόσημο και γι’ αυτό δεν εκπροσωπεί κοινωνικές δυνάμεις ώστε να καταφέρει να κατακτήσει τη δεύτερη θέση στις εκλογές», πρόσθεσε απαντώντας στο αντίστοιχο ερώτημα των δημοσιογράφων.

«Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την καθυστερημένη αντιμετώπιση φαινομένων φοροκλοπής»

Τέλος, με αφορμή τις έρευνες για την υπόθεση φοροδιαφυγής σε αλυσίδα εστίασης και δίκτυο αρτοποιείων που βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, υπογράμμισε την ανάγκη λογοδοσίας των ελεγκτικών μηχανισμών και ανεξάρτητης λειτουργίας της Δικαιοσύνης:

«Έχουμε μία κυβέρνηση που πανηγυρίζει για την καθυστερημένη αντιμετώπιση φαινομένων φοροκλοπής. Είναι σαφέστατα θετικό ότι η αστυνομία κάνει τη δουλειά της αλλά εδώ έχουμε μία κυβέρνηση που προσπαθεί να κάνει το μαύρο άσπρο. Ενώ υπάρχει διαπιστωμένη διαχειριστική ανεπάρκεια να μπορέσει να αποτρέψει μια επαναλαμβανόμενη φοροκλοπή από μια αλυσίδα πίτσας ή από μια αλυσίδα φούρνων, αυτό πάει να το παρουσιάσει ως μεγάλη κυβερνητική επιτυχία για να πείσει ότι δήθεν εκείνη καθαρίζει τον κόπρο του Αυγεία. Εδώ φαίνεται μάλιστα ότι υπήρξε αδράνεια σε κυκλώματα που έχουν στοιχίσει εκατομμύρια στους φορολογούμενους. Οφείλουμε να δούμε τι συνέβη και τι έκαναν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί – οι καταγγελίες αυτές δεν είναι χθεσινές. Πρέπει να θωρακιστεί ο ελεγκτικός μηχανισμός.

Η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει τη δουλειά της και πρέπει να αποδίδουμε τα εύσημα στη δικαιοσύνη και την Αστυνομία χωρίς εργαλειοποίηση ,όταν έχουν επιτυχίες. Αυτό, όμως, όταν δεν έχει επιτυχίες, η κυβέρνηση να εμφανίζεται ως άμοιρη ευθυνών και όταν έχει επιτυχίες να θέλει να τις χρεωθεί. Εμείς θέλουμε, ξέχωρα το αν κυβερνάει το ΠΑΣΟΚ και αν κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».