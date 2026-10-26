Πριν την άφιξη των πυροσβεστών ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας μετά από φωτιά που ξέσπασε σε φανοποιείο στην περιοχή της Νέας Περάμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (26/10) προκαλώντας την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής. Ειδικότερα, κινητοποιήθηκαν 9 πυροσβέστες και 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων, ενώο 59χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του πριν φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο.

Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν αδιευκρίνιστες.

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