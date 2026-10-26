«Κάθε χρόνο, με τις πρώτες βροχές, μαζί με τα σαλιγκάρια βγαίνει και το φορτηγό της ΕΥΔΑΠ», έγραψε σε βίντεο που ανάρτησε ο δήμαρχος Αλίμου.

Με τη φράση «χορηγία της ΕΥΔΑΠ τα βοθρολύματα στην Παραλιακή» ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης ανάρτησε βίντεο με το τι συμβαίνει κάθε φορά που βρέχει.

Έτσι και σήμερα όπως φαίνεται στο βίντεό του, «μαζί με τα σαλιγκάρια βγαίνει και το φορτηγό της ΕΥΔΑΠ», το όχημα της επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης χώρας που παραδοσιακά πλέον τοποθετείται πάνω από το καπάκι στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου για να εμποδίσει ή έστω να περιορίσει τα βοθρολύματα να κατακλύσουν την περιοχή.

«Κάθε χρόνο, με τις πρώτες βροχές, μαζί με τα σαλιγκάρια βγαίνει και το φορτηγό της ΕΥΔΑΠ, για να πατάει το καπάκι της αποχέτευσης» έγραψε ο δήμαρχος Αλίμου στην ανάρτησή του.

«Λίγο το πατάει, λίγο το αφήνει για να βγουν μερικά λύματα από την αποχέτευση στην Ποσειδώνος, γίνεται η "δουλειά"» πρόσθεσε και συνεχίζει με σκωπτική διάθεση

«Παράπονο δεν έχουμε και φέτος, πλούσια η "χορηγία" της ΕΥΔΑΠ στους κατοίκους της περιοχής και στους διερχόμενους οδηγούς...».

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Ωστόσο στο βίντεό του καταλήγει λέγοντας πως επιτέλους περιμένουν οι κάτοικοι «να ξεκινήσει το έργο που διαβάζουμε σήμερα σε ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ ότι προχωράει, όπως ζητάμε εδώ και 20-30 χρόνια». Αναρωτιέται ωστόσο «Ως πότε ΕΥΔΑΠ;».

{https://www.facebook.com/reel/1105412922199213}