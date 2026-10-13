Η ενσωμάτωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη Euronext και η Κεφαλαιαγορά, το νέο πρόσωπο της Alpha Bank, η ΕΥΔΑΠ, η Nova, η Tikun Olam και ποιοι είναι οι ισχυροί δικηγόροι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Euronext

Ειδική ομάδα εργασίας για την παρακολούθηση της ενσωμάτωσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο οικοσύστημα της Euronext συγκρότησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της εποπτικής αρχής ενέκρινε ομόφωνα τη συγκρότηση της 11μελούς ομάδας εργασίας, με διάρκεια 16 μηνών και χρονικό ορίζοντα έως τον Δεκέμβριο του 2027. Αντικείμενο της ομάδας είναι η παρακολούθηση της διαδικασίας ενσωμάτωσης των Euronext Athens, Euronext Clearing Athens και Euronext Securities Athens στο ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό οικοσύστημα. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται ο εντοπισμός εποπτικών και λειτουργικών κινδύνων, η παρακολούθηση της κανονιστικής συμμόρφωσης και η αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του Business Plan 2026-2029.

Την εποπτεία των εργασιών της ομάδας ανέλαβε η Β΄ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Αναστασία Στάμου.

Η συγκρότηση της ομάδας συμπίπτει χρονικά με τις διαφωνίες που έχουν ανακύψει μεταξύ της Euronext Athens και του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών (ΣΜΕΧΑ) σχετικά με τη νέα τιμολογιακή πολιτική για τη διανομή χρηματιστηριακών δεδομένων, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Οκτωβρίου.

Το συγκεκριμένο ζήτημα αναμένεται να απασχολήσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο των εποπτικών της αρμοδιοτήτων και της συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η συμβατότητα των νέων χρεώσεων με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για την παροχή δεδομένων αγοράς σε εύλογη εμπορική βάση (reasonable commercial basis), καθώς και οι ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί από τις χρηματιστηριακές εταιρείες σχετικά με το ενδεχόμενο διπλής οικονομικής επιβάρυνσης.

Ο ΣΜΕΧΑ έχει εκφράσει αντιρρήσεις για τη νέα τιμολογιακή πολιτική, ζητώντας την αναστολή της εφαρμογής της. Από την πλευρά της, η Euronext έχει απορρίψει το σχετικό αίτημα, διατηρώντας σε ισχύ τις νέες χρεώσεις.

Οι δικηγόροι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε χθες ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβεων των ΗΠΑ, δηλώνοντας: «Το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι», τα βλέμματα στρέφονται στο πως θα αντιμετωπίσει νομικά η ίδια τις αποκαλύψεις γύρω από τα πεπραγμένα της.

Πάντως, μόνο τυχαίοι δεν είναι οι δικηγόροι που επέλεξε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προκειμένου να την εκπροσωπήσουν στις «σύνθετες» υποθέσεις της επί αμερικανικού εδάφους. Πρόκειται για δύο έμπειρους νομικούς, με ισχυρή παρουσία στα αμερικανικά δικαστήρια, εξειδίκευση σε πολιτικά ευαίσθητες υποθέσεις και βαθιά γνώση των μηχανισμών εξουσίας στην Ουάσιγκτον. Η ταυτότητά τους έγινε γνωστή μέσα από την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσαν στις 10 Οκτωβρίου, προκειμένου να αντικρούσουν τις καταγγελίες σε βάρος της Αμερικανίδας πρέσβειρας στην Ελλάδα. Η ανακοίνωση διαβιβάστηκε στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης με καθυστέρηση 48 ωρών.

Πρόκειται για τους Ντέιβιντ Σβαρτς (David M. Schwartz) και Τζέσι Μπινάλ (Jesse Binnall). Ο Ντέιβιντ Σβαρτς, με έδρα τη Νέα Υόρκη, εργάζεται στη δικηγορική εταιρεία Aidala, Bertuna & Kamins. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο Νομικής από το Fordham University School of Law, ενώ πραγματοποίησε τις προπτυχιακές του σπουδές στο Tulane University.

Από το 1993 έως το 1997 υπηρέτησε ως βοηθός εισαγγελέα στο Μπρούκλιν, χειριζόμενος χιλιάδες ποινικές υποθέσεις. Στη συνέχεια στράφηκε στην ιδιωτική δικηγορία, αποκτώντας εμπειρία σε περισσότερες από 100 δίκες και εκπροσωπώντας μεγάλες επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιδιώτες. Έχει επίσης διατελέσει μέλος της Επιτροπής Δικαστικών Υποψηφιοτήτων της Πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Εκείνο που «ξεχωρίζει» τον Σβαρτς είναι η παράλληλη δραστηριότητά του στον χώρο του lobbying και της πολιτικής επιρροής. Έχει εκπροσωπήσει επιχειρηματικά συμφέροντα, εμπορικές ενώσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ακόμη και ξένες χώρες, ενώ έχει συμβάλει στη συγκέντρωση εκατομμυρίων δολαρίων για πολιτικές εκστρατείες διαφορετικών παρατάξεων.

Παράλληλα, διαθέτει σημαντική εμπειρία στα media, έχοντας εμφανιστεί ως νομικός και πολιτικός σχολιαστής στα Fox News, CNN, MSNBC και NBC.

Ο δεύτερος δικηγόρος, Τζέσι Μπινάλ, είναι εταίρος της Binnall Law Group, με έδρα την Αλεξάνδρεια της Βιρτζίνια, κοντά στην Ουάσιγκτον. Διαθέτει εξειδίκευση σε σύνθετες ομοσπονδιακές ποινικές και αστικές υποθέσεις, εμπορικές διαφορές, οικονομικά εγκλήματα, κυβερνητικές έρευνες και ζητήματα προστασίας ατομικών δικαιωμάτων.

Έχει εμπειρία σε αγωγές δυσφήμησης, καθώς και στην αντιμετώπιση ομοσπονδιακών ερευνών και δικαστικών διαδικασιών που αφορούν πρόσωπα με δημόσια παρουσία.

Η σχέση του με την πολιτική είναι επίσης στενή. Ως πρόεδρος της Parliamentary Strategies, εταιρείας που ανήκει στη δικηγορική του εταιρεία, παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές σε πολιτικά κόμματα, υποψηφίους και οργανισμούς για κοινοβουλευτικές διαδικασίες και στρατηγική λήψης αποφάσεων. Μάλιστα, σύμφωνα με το επαγγελματικό του βιογραφικό, έχει προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τέσσερις προεδρικές εκστρατείες, αποκτώντας άμεση γνώση των εσωτερικών διαδικασιών της αμερικανικής πολιτικής σκηνής.

Ο συνδυασμός της εμπειρίας του Σβαρτς στις πολιτικά ευαίσθητες υποθέσεις και της εξειδίκευσης του Μπινάλ στις ομοσπονδιακές διαφορές και τη δυσφήμηση προσφέρει στην Γκίλφοϊλ μια ομολογουμένως ισχυρή νομική υπεράσπιση εν όψει όσων έχει μπροστά της.

Το rebranding της Alpha Bank

Στην Alpha Bank και στο rebranding που αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα ο CEO, Βασίλης Ψάλτης, στρέφονται οι προβολείς της τραπεζικής αγοράς. Το νέο πρόσωπο της τράπεζας δεν αφορά μόνο την ανανέωση της εταιρικής της ταυτότητας, αλλά σηματοδοτεί τη στρατηγική επανατοποθέτησή της στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη, μετά τη συμμαχία με τη UniCredit. Η κίνηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση, όπου η αξία του τραπεζικού brand αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Σύμφωνα με την Brand Finance, η συνολική αξία των ευρωπαϊκών τραπεζικών brands αυξήθηκε πέρυσι κατά 25%, καταγράφοντας την υψηλότερη ανάπτυξη από το 2010. Από τις 149 ευρωπαϊκές τράπεζες της κατάταξης του Brand Finance, οι 109 ενίσχυσαν την αξία της επωνυμίας τους. Μάλιστα, στις 20 ισχυρότερες τραπεζικές επωνυμίες, η αξία του brand αντιστοιχεί στο 24% της χρηματιστηριακής κεφαλαιοποίησης, έναντι 14% για τις υπόλοιπες. Τα παραδείγματα μεγάλων τραπεζών όπως οι HSBC, Barclays και BNP Paribas δείχνουν ότι η εταιρική ταυτότητα αποτελεί πλέον στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης, στην τρέχουσα εποχή του διαρκούς ψηφιακού μετασχηματισμού και του εντεινόμενου ανταγωνισμού από τις neobanks. Στη βάση αυτή το «στοίχημα» για την Alpha Bank είναι η ανανεωμένη εικόνα της να μεταφραστεί σε ισχυρότερη εμπιστοσύνη, καλύτερη ψηφιακή εμπειρία και μεγαλύτερη εμπορική δυναμική.

Στην ΕΥΔΑΠ το έργο αποχέτευσης στον Μόρνο

Στην ΕΥΔΑΠ περνά η πλήρης ευθύνη υλοποίησης και εποπτείας του έργου «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου Δήμου Δωρίδας», σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικότερα, στην ΕΥΔΑΠ μεταφέρονται από τον Δήμο Δωρίδας όλες οι αρμοδιότητες του κυρίου του έργου και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας οι αρμοδιότητες του φορέα υλοποίησης, της προϊσταμένης αρχής και της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η εταιρεία αναλαμβάνει την ολοκλήρωση του έργου, την εποπτεία της κατασκευής και τον έλεγχο εκτέλεσης της σύμβασης. Το έργο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με ανάδοχο την Καρκανιάς Τεχνολογία Περιβάλλοντος ΑΑ, βάσει σύμβασης του Νοεμβρίου 2024. Η ΕΥΔΑΠ υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των προηγούμενων φορέων, χωρίς να αναλαμβάνει οικονομικές επιβαρύνσεις ή ευθύνες που προέκυψαν πριν από την ολοκλήρωση της παράδοσης και παραλαβής. Οι υποχρεώσεις αυτές παραμένουν στον Δήμο Δωρίδας και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με εξαίρεση την πληρωμή του πρώτου λογαριασμού, που βαρύνει την ΕΥΔΑΠ. Η διαδικασία μεταβίβασης προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης, με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου. Τέλος, σημασία για την εισηγμένη έχει η πρόβλεψη ένταξης του έργου στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση της ΕΥΔΑΠ, κατόπιν απόφασης της ΡΑΑΕΥ.

Η Nova και η United Group

Το «πράσινο φως» για τη συμμετοχή της Nova Telecommunications & Media σε νέα ομολογιακή έκδοση ύψους έως 300 εκατ. ευρώ της United Group B.V. έδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ελληνικής εταιρείας, εγκρίνοντας την παροχή εγγυήσεων στο πλαίσιο της αναχρηματοδότησης του δανεισμού του ομίλου. Η United Group, έμμεση μητρική της Nova, σχεδιάζει την έκδοση νέων ή πρόσθετων ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν, σε συνδυασμό με διαθέσιμα μετρητά, προορίζονται κυρίως για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, την εξόφληση ή επαναγορά ομολογιών, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η Nova θα συμμετάσχει ως εγγυήτρια, μαζί με την Adria Midco B.V. και άλλες εταιρείες του ομίλου, καλύπτοντας υποχρεώσεις που απορρέουν από τις νέες ομολογίες, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίου και τόκων.

Η Tikun Olam

Την έγκριση σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με την κυπριακή Octopron Limited, έναντι αμοιβής έως 180.000 ευρώ ετησίως, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Tikun Olam Ελλάδος. Η συμφωνία αφορά συναλλαγή με συνδεδεμένο μέρος, καθώς στην Octopron Limited συμμετέχει ο πρόεδρος της Tikun Olam, Βασίλης Μηλιώνης. Η σύμβαση προβλέπει την παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων, ενίσχυσης της εταιρικής ταυτότητας, επιχειρηματικής ανάπτυξης, εμπορικής προώθησης και μάρκετινγκ, καθώς και την ανάπτυξη δικτύου συνεργατών και τον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών. Πέραν της ετήσιας αμοιβής, προβλέπεται δυνατότητα καταβολής πρόσθετου μπόνους, ανάλογα με την απόδοση και τα αποτελέσματα της συνεργασίας, αποκλειστικά κατά την κρίση της Tikun Olam. Η σύμβαση θα είναι αορίστου διάρκειας, με δυνατότητα άμεσης καταγγελίας από την Tikun Olam χωρίς αιτιολόγηση.

Dolphin Capital Partners

Αύξηση της κερδοφορίας της κατέγραψε το 2025 η Dolphin Capital Partners, συμφερόντων του Μίλτου Καμπουρίδη. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύθηκαν χθες, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διαμορφώθηκαν σε 234.026 ευρώ, έναντι 95.160 ευρώ το 2024. Ο καθαρός κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 5,1%, φτάνοντας τα 2,09 εκατ. ευρώ, από 1,99 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ τα συνολικά έσοδα, συμπεριλαμβανομένων των λοιπών συνήθων εσόδων, ανήλθαν σε 2,12 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων αυξήθηκαν στα 237.669 ευρώ, από 108.877 ευρώ το 2024, ενώ τα έξοδα διοίκησης διαμορφώθηκαν σε 1,96 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η καθαρή θέση της εταιρείας ενισχύθηκε στα 1,37 εκατ. ευρώ, έναντι 985.256 ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις περιορίστηκαν στα 2,15 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν σε 58.733 ευρώ, με τις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις να μηδενίζονται. Η εταιρεία απασχολούσε κατά μέσο όρο 14 εργαζομένους το 2025.

Η Polyeco

Στη διανομή μερίσματος ύψους 12,35 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους της προχωρά η Polyeco, αξιοποιώντας συσσωρευμένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων ενέκρινε τη διανομή 12,35 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος φόρου. Η απόφαση έρχεται σε μια χρονιά κατά την οποία η Polyeco κατέγραψε αύξηση εσόδων, αλλά αισθητή κάμψη της κερδοφορίας της. Ενδεικτικά, το προς διανομή μέρισμα αντιστοιχεί περίπου στο τετραπλάσιο των καθαρών κερδών της τελευταίας χρήσης. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών το 2025 διαμορφώθηκε στα 34,90 εκατ. ευρώ, έναντι 33,35 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 4,6%. Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 3,08 εκατ. ευρώ, από 4,92 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας μείωση 37,5%.

Η Dior Grece

Παραμένουμε στην ίδια θεματολογία. Στη διανομή μερίσματος ύψους 8,5 εκατ. ευρώ προς τη μοναδική της μέτοχο, Christian Dior Couture SAS, προχωρά η Dior Grece. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εγκρίθηκε η διανομή 866,64 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ύψους 8,5 εκατ. ευρώ. Το μέρισμα υπερβαίνει τα καθαρά κέρδη της τελευταίας χρήσης, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 6,78 εκατ. ευρώ (έναντι 8,41 εκατ. ευρώ το 2024). Αντίθετα, ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 9,53%, φτάνοντας τα 42,01 εκατ. ευρώ, από 38,36 εκατ. ευρώ.

Η IBM Ελλάς

Τέλος, στη διανομή μερίσματος ύψους 5 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους της προχώρησε και η IBM Ελλάς, κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της. Το μέρισμα αντιστοιχεί σε περίπου 6,02 ευρώ ανά μετοχή και θα καταβληθεί εφάπαξ ή τμηματικά, εντός δύο μηνών από τη λήψη της απόφασης. Ο κύκλος εργασιών της IBM Ελλάς ανήλθε το 2025 σε 117,99 εκατ. ευρώ, έναντι 111,27 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 6,04%. Τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν στα 6,61 εκατ. ευρώ, από 7,87 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση περίπου 16%.