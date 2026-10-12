Ο Πιερρακάκης στην Μπανγκόκ, ευνοϊκή διάταξη για τα ΚΑΕ, η συγχώνευση της Sony Music Greece με την Cobalt Music, τα ακίνητα της ΕΑΣ και ο Ελληνοαμερικανός που ζητά προεδρική χάρη από τον Τραμπ

Ο Πιερρακάκης στην Ταϊλάνδη.

Εκκινεί εβδομάδα σημαντικών διεθνών υποχρεώσεων για τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη, ο οποίος θα αναχωρήσει αύριο για την Ταϊλάνδη, προκειμένου να συμμετάσχει στην Ετήσια Συνοδό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που διεξάγεται εφέτος στην Μπανγκόκ, με τη συμμετοχή υπουργών Οικονομικών, κεντρικών τραπεζιτών και εκπροσώπων διεθνών οικονομικών οργανισμών.

Την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος του Eurogroup θα συμμετάσχει στο main event της Συνόδου, με τίτλο ««Συζήτηση για την παγκόσμια οικονομία: Διαμορφώνοντας ανθεκτικές και δυναμικές οικονομίες για το μέλλον», στο ίδιο πάνελ με τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα. Στην ίδια; συζήτηση θα συμμετάσχουν επίσης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών της Ταϊλάνδης, Ekniti Nitithanprapas, ο καθηγητής Οικονομικών Danny Quah και ο ιδρυτής και επικεφαλής του ομίλου Dangote, Aliko Dangote, ενώ τον συντονισμό θα αναλάβει η Lisa Abramowicz του Bloomberg. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας, οι προκλήσεις που δημιουργούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, τα υψηλά επίπεδα χρέους και οι πληθωριστικές πιέσεις, καθώς και οι δυνατότητες που προσφέρουν η τεχνητή νοημοσύνη και η καινοτομία για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης.

Ο Ελληνοαμερικανός φυγόδικος

Στην Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται ο 70χρονος Ελληνοαμερικανός Κωνσταντίνος Διαμαντής, πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Κονέκτικατ, ο οποίος καταδικάστηκε στις ΗΠΑ σε επτά χρόνια φυλάκισης για διαφθορά, αλλά διέφυγε στη χώρα μας πριν από την ανακοίνωση της ποινής του. Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη στήλη, ο Διαμαντής, γιος Ελλήνων μεταναστών, υπήρξε ισχυρός παράγοντας της πολιτικής ζωής του Κονέκτικατ. Διετέλεσε βουλευτής και επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας που διαχειριζόταν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή σχολείων.

Το 2025 κρίθηκε ένοχος για 21 αδικήματα, μεταξύ των οποίων δωροδοκία, εκβιασμός, συνωμοσία και ψευδείς δηλώσεις στο FBI. Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, εκμεταλλευόταν τη θέση του προκειμένου να ευνοεί συγκεκριμένους εργολάβους έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων. Προ εβδομάδων και λίγο πριν από την επιβολή της ποινής του, εγκατέλειψε τις ΗΠΑ. Κατά τις αμερικανικές αρχές, ταξίδεψε μέσω Φλόριντα, Μπαχαμών και Λονδίνου, καταλήγοντας στην Αθήνα.

Παρά το γεγονός ότι φυγοδικεί, ο Διαμαντής δεν αποφεύγει τη δημοσιότητα. Παραχωρεί συνεντεύξεις σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επιμένει στην αθωότητά του και καταγγέλλει πολιτική δίωξη και υποστηρίζει πως θέλει να εξασφαλίσει χάρη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Διαμαντής Φέρεται να διαμένει προς το παρόν στη Βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες το FBI βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές, επιδιώκοντας την επιστροφή του στις ΗΠΑ, όμως η διπλή υπηκοότητά του περιπλέκει τις διαδικασίες ενδεχόμενης έκδοσής του.

Τα Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών

Ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την εταιρεία Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που έχει δοθεί σε διαβούλευση και το οποίο προβλέπει τη διατήρηση έως το τέλος του 2028 των παραχωρήσεων χρήσης χώρων που διαθέτει η εταιρεία στους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς της χώρας. Ακόμη, το σχέδιο νομού παρέχει τη δυνατότητα καθορισμού ή αναπροσαρμογής των οικονομικών όρων των συγκεκριμένων παραχωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων. Ειδικότερα, με το άρθρο 345 ορίζεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι χώροι που έχουν παραχωρηθεί στην εταιρεία εντός των χερσαίων συνοριακών σταθμών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη λειτουργία των υφιστάμενων καταστημάτων της ως καταστημάτων λιανικής πώλησης φορολογημένων ειδών. Το σημαντικότερο στοιχείο της διάταξης είναι ότι οι συγκεκριμένες παραχωρήσεις παραμένουν σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας των υφιστάμενων καταστημάτων στους χώρους που ήδη χρησιμοποιεί η εταιρεία. Η ρύθμιση θέτει, πάντως, συγκεκριμένους περιορισμούς. Δεν επιτρέπεται η ίδρυση νέων καταστημάτων, η μεταφορά υφιστάμενων σε άλλους χώρους ούτε η επέκταση της δραστηριότητας της εταιρείας σε άλλους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς.

Το άρθρο 346 του νομοσχέδιου αφορά στους οικονομικούς όρους των παραχωρήσεων των ΚΑΕ. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διάταξη, με κοινή απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού θα μπορούν να καθορίζονται ή να αναπροσαρμόζονται οι οικονομικοί όροι των παραχωρήσεων, ιδίως το ύψος του μισθώματος. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι ο καθορισμός των οικονομικών όρων θα γίνεται βάσει εκτίμησης της αγοραίας αξίας της χρήσης των χώρων, η οποία θα διενεργείται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα. Κατά την εκτίμηση θα λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες της αγοράς και η εμπορική εκμετάλλευση συγκρίσιμων χώρων.

Η Dotsoft

Σε νέα εταιρεία, η οποία συνδέεται με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Dotsoft, Αναστάσιο Μάνο, πέρασαν τα ακίνητα που στεγάζουν την έδρα της εισηγμένης στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, οδηγώντας στην υπογραφή νέας σύμβασης μίσθωσης. Η Dotsoft, η οποία είναι εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά και βρίσκεται σε τροχιά μετάταξης στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens, ενέκρινε τη σύναψη της νέας μισθωτικής σύμβασης, με το μηνιαίο ενοίκιο να διαμορφώνεται στα 3.700 ευρώ και την ετήσια δαπάνη να ανέρχεται σε 44.400 ευρώ.

Παρά την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων, οι οικονομικοί όροι της μίσθωσης παραμένουν αμετάβλητοι, καθώς το συμφωνηθέν μίσθωμα διατηρείται στα ίδια επίπεδα με εκείνα της προηγούμενης σύμβασης. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Dotsoft, η συναλλαγή πραγματοποιείται με όρους αγοράς και δεν συνεπάγεται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την εισηγμένη. Όπως επισημαίνεται, η νέα σύμβαση κρίθηκε αναγκαία αποκλειστικά λόγω της μεταβολής στην ιδιοκτησία των ακινήτων, χωρίς να επηρεάζεται το κόστος στέγασης της εταιρείας.

Η οδός Πόντου

Η διάρθρωση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης που υπέγραψε η Aktor με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τη διαμόρφωση της οδού Πόντου στον Δήμο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, συνολικής αξίας 23,65 εκατ. ευρώ, προκύπτει από τη σύμβαση που δημοσιεύθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Η σύμβαση, που υπογράφηκε στις 8 Οκτωβρίου 2026, προβλέπει τίμημα 19,07 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με την ανάδοχο να έχει προσφέρει έκπτωση 2%, έπειτα από διαδικασία διαπραγμάτευσης. Σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία, η κατ’ αποκοπή δαπάνη εργασιών ανέρχεται σε 12,03 εκατ. ευρώ, ενώ τα γενικά έξοδα και το εργολαβικό όφελος, υπολογιζόμενα σε ποσοστό 18%, διαμορφώνονται σε 2,17 εκατ. ευρώ. Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται επίσης απρόβλεπτες δαπάνες 1,28 εκατ. ευρώ, απολογιστικές εργασίες 475.000 ευρώ και πρόσθετα γενικά έξοδα και εργολαβικό όφελος επί των απολογιστικών ύψους 83.790 ευρώ. Ξεχωριστή θέση καταλαμβάνει το κονδύλι αναθεώρησης τιμών, το οποίο ανέρχεται σε 3,03 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 15,9% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποκτά ενδιαφέρον σε συνδυασμό με τη σχετικά σύντομη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, καθώς η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης έχει οριστεί σε εννέα μήνες. Σημειώνεται ότι το κονδύλι αναθεώρησης αποτελεί προϋπολογιστική πρόβλεψη και δεν συνεπάγεται αυτομάτως ισόποση καταβολή στον ανάδοχο.

Sony Music - Cobalt Music

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η συγχώνευση της Sony Music Entertainment Greece με την Cobalt Music Helladisc, μέσω της απορρόφησης της δεύτερης από την ελληνική θυγατρική του διεθνούς μουσικού ομίλου. Η διαδικασία αποτελεί συνέχεια της εξαγοράς της ελληνικής ανεξάρτητης δισκογραφικής εταιρείας από τη Sony Music στις 4 Δεκεμβρίου 2024. Σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης της Premium Audit, η συγχώνευση βασίζεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης Μαρτίου 2026. Η Cobalt εμφανίζει συνολικό ενεργητικό 11,17 εκατ. ευρώ και υποχρεώσεις 6,65 εκατ. ευρώ, ενώ η λογιστική καθαρή θέση της ανέρχεται σε 4,53 εκατ. ευρώ. Μετά τις αναπροσαρμογές των ορκωτών ελεγκτών, η αποτιμηθείσα καθαρή θέση διαμορφώνεται σε 4,266 εκατ. ευρώ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ισχυρή ταμειακή θέση της εταιρείας, με διαθέσιμα 5,61 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 5,60 εκατ. ευρώ αφορούν τραπεζικές καταθέσεις. Οι εμπορικές απαιτήσεις αποτιμήθηκαν σε 4,42 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικής λογιστικής αξίας 4,55 εκατ. ευρώ. Οι ελεγκτές προχώρησαν σε απομειώσεις συνολικού ύψους 262.000 ευρώ, που αφορούν αδρανή και βραδέως κινούμενα αποθέματα 54.000 ευρώ, ανεξόφλητες απαιτήσεις πελατών 132.000 ευρώ και απαιτήσεις από λοιπούς χρεώστες 76.000 ευρώ. Σημαντικό μέρος της δραστηριότητας της Cobalt συνδέεται με την απόκτηση και εκμετάλλευση μουσικών δικαιωμάτων, ενώ στον ισολογισμό περιλαμβάνονται και προκαταβολές προς καλλιτέχνες. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε 6,62 εκατ. ευρώ, με τις εμπορικές να φθάνουν τα 3,85 εκατ. ευρώ, ενώ οι μακροπρόθεσμες περιορίζονται σε 27.848 ευρώ.

Ανταλλαγή ακινήτων

Ανταλλαγή μεγάλων εκτάσεων μεταξύ του Ταμείου Ακινήτων Εθνικής Άμυνας και της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) προβλέπει διάταξη που περιλαμβάνεται στο ίδιο υπό διαβούλευσή νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη, το Ταμείο Ακινήτων Εθνικής Άμυνας μεταβιβάζει στην εταιρεία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα δύο γεωτεμάχια που βρίσκονται στον Δήμο Τανάγρας, συνολικής επιφάνειας περίπου 4.680.000 τετραγωνικών μέτρων. Από την πλευρά τους, τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα μεταβιβάζουν στο Ταμείο Ακινήτων Εθνικής Άμυνας ακίνητο που βρίσκεται στον Δήμο Χαϊδαρίου Αττικής. Το συγκεκριμένο ακίνητο εμφανίζεται με αρχικό εμβαδόν 637.040 τετραγωνικών μέτρων, ενώ σύμφωνα με νεότερη μέτρηση η έκτασή του προσδιορίζεται σε 618.460,24 τετραγωνικά μέτρα. Η ανταλλαγή αφορά, συνεπώς, ακίνητα με σημαντική διαφορά ως προς την επιφάνειά τους, αλλά κυρίως την εμπορική τους αξία. Ως εκ τούτου τίθεται το ερώτημα εάν προβλέπεται οποιαδήποτε χρηματική διαφορά ή άλλος μηχανισμός εξισορρόπησης σε περίπτωση που οι αξίες των μεταβιβαζόμενων ακινήτων δεν είναι αντίστοιχες.

Αναδρομική νομιμοποίηση δαπανών

Τη δυνατότητα εκ των υστέρων νομιμοποίησης και πληρωμής δαπανών της ΑΑΔΕ, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν έγγραφες συμβάσεις, προβλέπει το άρθρο 340 του υπό διαβούλευσή νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προκαλώντας «κάποια ερωτήματα» για τις διαδικασίες δημοσιονομικού ελέγχου.

Η διάταξη αφορά σε δαπάνες περιφερειακών και ειδικών αποκεντρωμένων υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, για τις οποίες δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες δέσμευσης πιστώσεων κατά το 2025 και έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη για δαπάνες φύλαξης και εναπόθεσης κατασχεμένων προϊόντων που πραγματοποιήθηκαν το 2023, ακόμη και χωρίς έγγραφες συμβάσεις. Ανάλογη δυνατότητα πληρωμής προβλέπεται για υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας, συμβατικές υποχρεώσεις υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στην ΑΑΔΕ, καθώς και πρόσθετες αποδοχές προσωπικού. Οι δαπάνες μπορούν να εξοφληθούν «κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων», μετά την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και με την τήρηση των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας.