Τα ΕΑΣ, η Ελληνική Εριουργία και το ενοίκιο των 24.800 ευρώ, η Dior Greece, η NBG Pay, ο στενότερος έλεγχος της Τράπεζας της Ελλάδος στις νέες δραστηριότητες των τραπεζών και στο «μικροσκόπιο» οι καταθέσεις των φορέων του Δημοσίου

Τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα

Ενδιαφέρον έχει η ατζέντα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ), που έχει προγραμματιστεί για μεθαύριο Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι, στα γραφεία της εταιρείας στον Υμηττό. Ένα από τα βασικά θέματα είναι το σχέδιο για να «ξαναζωντανέψει» το εργοστάσιο των ΕΑΣ στο Αίγιο. Η εταιρεία σχεδιάζει να ρίξει πολλά εκατομμύρια στο συγκρότημα, με στόχο την επαναλειτουργία του και την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων. Για να προχωρήσει το σχέδιο, οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 20,38 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση του έργου στο Αίγιο.

Στη Γενική Συνέλευση «επιστρέφει» προς έγκριση και το νέο δεκαετές Στρατηγικό και Επιχειρηματικό Σχέδιο των ΕΑΣ, το οποίο έχει εκπονήσει η EY-Parthenon, ο συμβουλευτικός βραχίονας στρατηγικής της Ernst & Young. Το εν λόγω σχέδιο δίνει βάρος, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία κοινών εταιρειών των ΕΑΣ (Joint Ventures) με άλλους επιχειρηματικούς ομίλους. Οι στόχοι που έχουν μπει είναι «φιλόδοξοι». Στο βασικό σενάριο προβλέπεται ότι η αξία των ταμειακών ροών θα φτάσει τα σε βάθος δεκαετίας στα 105,3 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 135% σε σχέση με το σημερινό επίπεδο. Τα δε συνολικά κέρδη προ φόρων σε βάθος δεκαετίας υπολογίζονται στα 272,6 εκατ. ευρώ, με περιθώριο κέρδους 39%. Το Στρατηγικό και Επιχειρηματικό Σχέδιο θα πρέπει πλέον να πάρει το «πράσινο φως» των μετόχων, οι οποίοι στην προηγουμένη Γενική Συνέλευση είχαν εκφράσει επιφυλάξεις.

Τέλος, υπάρχει ακόμη ένα θέμα που ξεχωρίζει από την ατζέντα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των ΕΑΣ. Αφορά την αγορά του ποσοστού που κατέχει το Ίδρυμα Μποδοσάκη στην Ελληνική Εριουργία ΑΕ.

Η Ελληνική Εριουργία

Γιατί τα ΕΑΣ θέλουν να αυξήσουν τη συμμετοχής τους στην Ελληνική Εριουργία, την ιστορική κλωστοϋφαντουργία του 20ού αιώνα, που συνδέθηκε με την οικογένεια Κυρκίνη, την Εθνική Τράπεζα και τον Μποδοσάκη; Διότι η Ελληνική Εριουργία διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία.

Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Τα ΕΑΣ, μέσω της ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ, ελέγχουν ήδη το 92,77% της Ελληνική Εριουργία, έχοντας 307.691 μετοχές. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη κατέχει 7.452 μετοχές, που αντιστοιχούν σε 2,25%, ενώ οι υπόλοιποι μέτοχοι έχουν συνολικά 16.519 μετοχές ή 4,98%. Το μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνική Εριουργία ανέρχεται σε 882.220,92 ευρώ και διαιρείται σε 331.662 μετοχές.

Εφόσον ολοκληρωθεί η εξαγορά ολόκληρου του ποσοστού του Ιδρύματος Μποδοσάκη, η συμμετοχή των ΕΑΣ θα ανέβει από το 92,77% στο 95,02%. Το υπόλοιπο 4,98% θα παραμείνει σε άλλους μετόχους, μεταξύ των οποίων αναφέρονται κληρονόμοι, ιδρύματα, το Ταμείο Συντάξεων της Εθνικής Τράπεζας, η Ακαδημία Αθηνών και μικρομέτοχοι.

Το μεγάλο ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στην ακίνητη περιουσία της Ελληνικής Εριουργίας. Σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις, η εταιρεία έχει στην κυριότητά της ακίνητο στα Άνω Πατήσια, επί της οδού Τραλλέων 2, έκτασης 9.732,40 τετραγωνικών μέτρων. Το ακίνητο προέρχεται από μεγαλύτερη έκταση περίπου 20,8 στρεμμάτων, τμήμα της οποίας είχε απαλλοτριωθεί.

Η ίδια η διοίκηση της Ελληνικής Εριουργίας χαρακτηρίζει ουσιαστικά το ακίνητο ως το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο της. Στόχος της είναι να ολοκληρωθεί η αλλαγή του ρυμοτομικού σχεδίου, ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να προχωρήσει είτε στην πώληση είτε στην εκμετάλλευσή του ή, σε περίπτωση νέας ρυμοτόμησης, να διεκδικήσει αποζημίωση. Να υπενθυμίσουμε πως τον Απρίλιο του 2025 ξέσπασε πυρκαγιά στην έκταση, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στα κεντρικά κτίρια, ενώ τον Ιανουάριο του 2026 σημειώθηκε και νέος εμπρησμός.

Το ενοίκιο των 24.800 ευρώ

Όπως πληροφορηθήκαμε, ένα θέμα που δεν τέθηκε (και δεν θα τεθεί) υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των ΕΑΣ, αλλά ούτε και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αφορά στη μεταφορά των διοικητικών υπηρεσιών των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων σε νέα έδρα, μέσω μιας μακροχρόνιας μίσθωσης, το συνολικό κόστος της οποίας μπορεί να φτάσει σε βάθος 15ετίας τα 4,464 εκατ. ευρώ. Το ακίνητο που επέλεξαν τα ΕΑΣ ανήκει στην κυπριακή Spiriteo Limited, η οποία αναδείχθηκε μειοδότρια σε σχετικό διαγωνισμό, με μηνιαίο μίσθωμα 24.800 ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, πίσω από την κυπριακή εταιρεία βρίσκεται ο εφοπλιστής Ανδρέας Ζησιμάτος, της ναυτιλιακής Silk Searoad Maritime S.A.

Η νέα έδρα - στην οποία θα μεταφερθούν τα ΕΑΣ όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακαίνισης- βρίσκεται στις οδούς Κρήτης 4 και Γραβιάς 12, στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης. Πρόκειται για πολυώροφο επαγγελματικό κτίριο συνολικής επιφάνειας 1.401,71 τετραγωνικών μέτρων, σε οικόπεδο 516,33 τ.μ., με υπόγεια, ισόγειο, ορόφους, χώρους γραφείων και θέσεις στάθμευσης. Το κτίριο προορίζεται για τη στέγαση των διοικητικών υπηρεσιών και των γραφείων διοίκησης των ΕΑΣ.

Όπως προαναφέρθηκε, η συμφωνία μίσθωσης έχει μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Η αρχική διάρκεια της μίσθωσης είναι δέκα χρόνια, ενώ τα ΕΑΣ έχουν τη δυνατότητα να την παρατείνουν για ακόμη πέντε. Για την πρώτη δεκαετία η δαπάνη υπολογίζεται σε 2,976 εκατ. ευρώ και, εφόσον ενεργοποιηθεί η πενταετής παράταση, θα προστεθούν άλλα 1,488 εκατ. ευρώ. Έτσι, εάν τα ΕΑΣ παραμείνουν στο κτίριο για ολόκληρη τη 15ετία, η συνολική δαπάνη μπορεί να φτάσει τα 4,464 εκατ. ευρώ.

Το μίσθωμα των 24.800 ευρώ τον μήνα θα παραμείνει σταθερό μόνο για τα δύο πρώτα χρόνια. Από τον τρίτο χρόνο και μετά το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Υπάρχει, ωστόσο, μία βασική λεπτομέρεια: εάν ο δείκτης κινηθεί προς τα κάτω, το ενοίκιο δεν θα μειώνεται, αλλά θα παραμένει σταθερό.

Η αναζήτηση της νέας έδρας των ΕΑΣ είχε ξεκινήσει στα τέλη του 2025. Τότε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, να προχωρήσει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, βάζοντας ως ανώτατο όριο για το μηνιαίο μίσθωμα τις 25.000 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την ανάδειξη της Spiriteo Limited ως οριστικής μειοδότριας, η διαδικασία πέρασε ξανά από το Διοικητικό Συμβούλιο για την έγκριση του ιδιωτικού συμφωνητικού και την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, Χριστόφορου-Εμμανουήλ Μπουτσικάκη, ο οποίος υπέγραψε και το μισθωτήριο.

Η ΤτΕ για τις καταθέσεις του Δημοσίου στις τράπεζες

Πολύ πιο αναλυτική εικόνα για τα χρήματα που διατηρούν οι φορείς του Δημοσίου στις ελληνικές τράπεζες θα αποκτήσει πλέον η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία βάζει στο «μικροσκόπιο» τις καταθέσεις της Γενικής Κυβέρνησης. Αυτό προβλέπει νέα απόφαση του Διοικητή της ΤτΕ, η οποία δημοσιεύθηκε χθες και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο τα πιστωτικά ιδρύματα υποβάλλουν τα σχετικά στοιχεία.

Στην πράξη, η Τράπεζα της Ελλάδος ζητά να περάσει από τη γενική εικόνα σε μια πολύ πιο λεπτομερή αποτύπωση των χρημάτων του Δημοσίου που βρίσκονται στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Το ενδιαφέρον είναι ότι η καταγραφή θα φτάνει σε συγκεκριμένους φορείς. Στο νέο υπόδειγμα εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, ο e-ΕΦΚΑ, ο ΕΟΠΥΥ, ο ΟΠΕΚΑ και το ΤΕΚΕ, δημόσια νοσοκομεία, μεγάλοι δήμοι όπως της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, η Περιφέρεια Αττικής, καθώς και σειρά δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών. Ταυτόχρονα, τα ποσά θα αναλύονται ανάλογα με το είδος της κατάθεσης, όπως καταθέσεις όψεως, με προειδοποίηση, προθεσμίας και repos.

Με αυτόν τον τρόπο, η κεντρική τράπεζα αποκτά σαφώς πληρέστερη εικόνα για το πού βρίσκονται τα διαθέσιμα της Γενικής Κυβέρνησης και με ποια μορφή διατηρούνται. Η μεγαλύτερη ανάλυση ενισχύει τη δυνατότητα παρακολούθησης των συγκεκριμένων κεφαλαίων και δίνει στην ΤτΕ πιο λεπτομερή στοιχεία για την «έκθεση» του Δημοσίου στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

Η μεγαλύτερη διαφάνεια, ωστόσο, συνοδεύεται και από αυξημένες απαιτήσεις για τις τράπεζες. Η αναλυτικότερη καταγραφή συνεπάγεται περισσότερα στοιχεία που πρέπει να συγκεντρώνονται, να ελέγχονται και να αποστέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το πλαίσιο είναι αυστηρό ως προς την ποιότητα και την έγκαιρη υποβολή τους, καθώς προβλέπονται κυρώσεις σε περίπτωση ελλιπών, λανθασμένων ή εκπρόθεσμων στατιστικών αναφορών.

Για τα μικρότερα ιδρύματα, πάντως, προβλέπεται ένα πιο «ελαφρύ» καθεστώς, ώστε οι απαιτήσεις αυτές να μην προκαλούν δυσανάλογη επιβάρυνση. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να χορηγεί παρεκκλίσεις από ορισμένες υποχρεώσεις και, στις περιπτώσεις αυτές, η λογιστική κατάσταση και συγκεκριμένα συνοδευτικά στοιχεία θα υποβάλλονται ανά τρίμηνο αντί για κάθε μήνα. Για τα ιδρύματα που θα υπαχθούν σε αυτές τις εξαιρέσεις, η πρώτη τριμηνιαία υποβολή θα αφορά στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2026.

Στενότερος έλεγχος στις νέες δραστηριότητες των τραπεζών

Ακόμη, η Τράπεζα της Ελλάδος θεσπίζει αυστηρότερο και πιο ξεκάθαρο πλαίσιο για τις τράπεζες που θέλουν να επεκταθούν σε νέες χρηματοπιστωτικές ή δευτερεύουσες δραστηριότητες. Με νέα απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ, η οποία δημοσιεύθηκε χθες, καθορίζονται τόσο η διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν τα πιστωτικά ιδρύματα όσο και τα στοιχεία που θα πρέπει να καταθέτουν πριν πάρουν το «πράσινο φως».

Με απλά λόγια, μια τράπεζα που σχεδιάζει να ανοίξει ένα νέο πεδίο δραστηριότητας δεν θα μπορεί να προχωρήσει χωρίς προηγουμένως να παρουσιάσει στην Τράπεζα της Ελλάδος αναλυτικά τι θέλει να κάνει και, κυρίως, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει η κίνηση αυτή στην οικονομική της κατάσταση. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από προβλέψεις για την εξέλιξη βασικών δεικτών κεφαλαίου και ρευστότητας για τα επόμενα τρία χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη και την επίδραση της νέας δραστηριότητας.

Ο έλεγχος, ωστόσο, δεν περιορίζεται στα μεγέθη. Οι τράπεζες θα πρέπει να εξηγούν πώς θα οργανώσουν τη νέα δραστηριότητα, ποια πληροφοριακά συστήματα θα τη στηρίζουν και εάν σκοπεύουν να αναθέσουν μέρος των εργασιών σε τρίτους. Ακόμη, θα πρέπει να παρουσιάζουν τις αλλαγές που απαιτούνται στη διαχείριση κινδύνων, ακόμη και σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ενδιαφέρον έχει πως προβλέπεται και συνολική επαναξιολόγηση της συλλογικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση και τη νέα δραστηριότητα που σχεδιάζει να αναλάβει το πιστωτικό ίδρυμα. Το «πράσινο φως», πάντως, δεν είναι δεδομένο. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες, αλλά και να απορρίψει το αίτημα εάν θεωρήσει ότι οι κίνδυνοι δεν καλύπτονται επαρκώς και ότι η νέα δραστηριότητα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη δυνατότητα της τράπεζας να ανταποκρίνεται στις εποπτικές της υποχρεώσεις.

Πάντως, η κάθε τράπεζα δεν θα «τελεί σε ομηρία». Η απόφαση του Επόπτη θα πρέπει να εκδίδεται σε συγκεκριμένους χρόνους. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει να αποφασίζει εντός έξι μηνών από την παραλαβή της αίτησης. Μόνον όταν ο φάκελος δεν είναι πλήρης, το εξάμηνο θα αρχίζει να μετρά από τη στιγμή που παραδοθούν όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για να ληφθεί η απόφαση.

NBG Pay: Επέκταση άδειας

Σε διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στον τομέα των πληρωμών προχωρά η NBG Pay, μετά το «πράσινο φως» της Τράπεζας της Ελλάδος για την παροχή νέων υπηρεσιών. Με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, η NBG Pay αποκτά τη δυνατότητα να παρέχει τρεις επιπλέον κατηγορίες υπηρεσιών πληρωμών, πέραν εκείνων για τις οποίες διέθετε ήδη άδεια. Ειδικότερα, η επέκταση της άδειας καλύπτει υπηρεσίες που επιτρέπουν αναλήψεις μετρητών από λογαριασμούς πληρωμών και τις συναφείς δραστηριότητες για την τήρηση των λογαριασμών, την εκτέλεση πράξεων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών κεφαλαίων, καθώς και υπηρεσίες εμβασμάτων.

Η διαδικασία για τη διεύρυνση της άδειας είχε ξεκινήσει στις 31 Ιουλίου 2025, όταν η NBG Pay υπέβαλε το σχετικό αίτημα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ακολούθησε μια αλληλογραφία που διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο, κατά την οποία η εποπτική αρχή ζήτησε επανειλημμένα συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις. Από την πλευρά της, η εταιρεία προχώρησε σταδιακά στην υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων, ολοκληρώνοντας τον φάκελο στις 19 Αυγούστου 2026. Σημειώνεται πως η NBG Pay λειτουργεί ως αδειοδοτημένο ίδρυμα πληρωμών ήδη από το 2022.

Η Dior Greece

Ανοδική πορεία στις πωλήσεις, αλλά υποχώρηση της κερδοφορίας, κατέγραψε το 2025 η Dior Greece, με την ελληνική θυγατρική του γαλλικού οίκου να ενισχύεται από την θετική πορεία του τουρισμού στην Ελλάδα. Ο κύκλος εργασιών της Dior Greece αυξήθηκε το 2025 κατά 9,53% και ανήλθε στα 42,01 εκατ. ευρώ, από 38,36 εκατ. ευρώ το 2024. Παρά την ενίσχυση των πωλήσεων, η εικόνα στο μέτωπο της κερδοφορίας ήταν ασθενέστερη. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 19,33 εκατ. ευρώ έναντι 18,59 εκατ. ευρώ το 2024, ωστόσο το μικτό περιθώριο περιορίστηκε στο 46,01% από 48,48%. Παράλληλα, τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης αυξήθηκαν κατά 6,36%, φθάνοντας τα 11,49 εκατ. ευρώ από 10,80 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 6,78 εκατ. ευρώ, έναντι 8,41 εκατ. ευρώ το 2024. Πρόκειται για μείωση της τάξης του 19,4%, παρά την αύξηση των πωλήσεων.

Τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν στα 3,12 εκατ. ευρώ από 4,91 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποθέματα αυξήθηκαν σημαντικά, στα 4,93 εκατ. ευρώ από 3,88 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιορίστηκαν στα 5,31 εκατ. ευρώ από 7,09 εκατ. ευρώ.

Για το 2026, η διοίκηση της Dior Greece εμφανίζεται αισιόδοξη, εκτιμώντας περαιτέρω σταδιακή βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και συνέχιση της διεύρυνσης της παρουσίας της εταιρείας στην ελληνική αγορά. Σημειώνεται πως η Dior Greece διατηρεί παρουσία σε κομβικούς προορισμούς της αγοράς πολυτελείας, με υποκαταστήματα ή εγκαταστάσεις στην Αθήνα, τη Μύκονο και τη Βουλιαγμένη.

Metlen: Στην Καρυστίας το αιολικό «Ανεμόμυλος»

Ολοκληρώνεται η μεταφορά του αιολικού πάρκου «Ανεμόμυλος» από τη ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ στην Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Καρυστίας, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Ομίλου Metlen. Η μερική διάσπαση εγκρίθηκε στις 5 Οκτωβρίου και στην πράξη η Καρυστίας παίρνει από τη ΜΕΤΚΑ το σύνολο της δραστηριότητας που αφορά το αιολικό πάρκο «Ανεμόμυλος», ισχύος 12 MW, το οποίο βρίσκεται στη Βοιωτία. Μαζί με το έργο περνούν στην εταιρεία τα περιουσιακά στοιχεία, τα δικαιώματα αλλά και οι υποχρεώσεις που συνδέονται με τη λειτουργία του. Το πάρκο λειτουργεί από το 2017 και διαθέτει άδεια παραγωγής έως το 2034. Η αξία του κλάδου που μεταφέρεται είχε υπολογιστεί στο αρχικό σχέδιο σε περίπου 15 εκατ. ευρώ. Για να γίνει η μεταφορά, είχε προβλεφθεί ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Καρυστίας, από 1,95 εκατ. ευρώ σε 16,98 εκατ. ευρώ, με την έκδοση 15.020.363 νέων μετοχών. Οι μετοχές αυτές περνούν στη Metlen, η οποία παραμένει ο μοναδικός μέτοχος της Καρυστίας.

Δωρεά Λασκαρίδη για τη Μοίρα Ικάρων στο Τατόι

Στην κατασκευή νέας Μοίρας Ικάρων στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων στο Τατόι, προχωρά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έπειτα από δωρεά του εφοπλιστή Παναγιώτη Λασκαρίδη, συνολικής αξίας 4,5 εκατ. ευρώ. Η σχετική σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Παναγιώτη Λασκαρίδη , ο οποίος φέρει τον βαθμό του Υποναυάρχου ε.τ. , και του Ελληνικού Δημοσίου, εγκρίθηκε με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση του έργου στις εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας. Η δωρεά αφορά συγκεκριμένα στην κατασκευή μίας νέας Μοίρας Ικάρων στο στρατόπεδο της Δεκέλειας, στο Τατόι. Το νέο κτιριακό έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια και τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει καθορίσει το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Η διαδικασία για τη δωρεά είχε ξεκινήσει ήδη από τις 28 Νοεμβρίου 2025, όταν ο Παναγιώτης Λασκαρίδης απέστειλε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας επιστολή με την οποία υπέβαλε επισήμως την πρότασή του. Ωστόσο, απαιτήθηκε ένας χρόνος για να ολοκληρωθεί.

Η Choose και το Φυλάκιο Φυσίνης

Στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Επιτηρητικού Φυλακίου Φυσίνης στη Λήμνο προχωρά το Γενικό Επιτελείο Στρατού, μετά την αποδοχή δωρεάς της εταιρείας Choose AE Ολικής Επικοινωνίας, του Λημνιού στην καταγωγή Γιάννη Δέτση. Η δωρεά προς το Ελληνικό Δημόσιο και ειδικότερα προς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Στρατού έγινε επισήμως αποδεκτή με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Σύμφωνα με την απόφαση, η προσφορά της Choose AE Ολικής Επικοινωνίας αφορά στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του φυλακίου, το οποίο υπάγεται στο 224 Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού και στην Περιοχή Ευθύνης της 88 Στρατιωτικής Διοίκησης. Η εκτιμώμενη αξία της δωρεάς ανέρχεται σε 11.500 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, και προορίζεται για παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις του φυλακίου, ενισχύοντας τις υφιστάμενες υποδομές του.