Οι αλλαγές σε δημόσιες προσφορές και ενημερωτικά δελτία, δεν θα παρακρατούν φόρο οι Μονές του Αγίου Όρους, αυξημένοι έλεγχοι στις μητρικές τραπεζών, οι ζημιές της PQH και οι κενές θέσεις στον ΟΔΔΗΧ

Δημόσιες προσφορές

Στα 12 εκατ. ευρώ, από 8 εκατ. ευρώ σήμερα, αυξάνεται το όριο που συνδέεται με την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου, δηλαδή του αναλυτικού εγγράφου που παρέχει στους επενδυτές πληροφορίες για μια δημόσια προσφορά μετοχών ή άλλων τίτλων. Την αλλαγή προβλέπει το άρθρο 271 του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Στην πράξη, η ρύθμιση διευκολύνει τις επιχειρήσεις να αντλούν κεφάλαια από επενδυτές με απλούστερες διαδικασίες και λιγότερη γραφειοκρατία. Για δημόσιες προσφορές αξίας άνω του 1 εκατ. ευρώ και κάτω των 12 εκατ. ευρώ προβλέπεται η δημοσίευση πληροφοριακού και όχι ενημερωτικού δελτίου. Το όριο των 12 εκατ. ευρώ υπολογίζεται αθροιστικά σε διάστημα 12 μηνών. Αυτό σημαίνει ότι εάν μια εταιρεία πραγματοποιήσει περισσότερες δημόσιες προσφορές μέσα σε έναν χρόνο, τα ποσά τους προστίθενται, ώστε να διαπιστωθεί εάν ξεπερνά το προβλεπόμενο όριο. Στόχος είναι η ευκολότερη πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, με παράλληλη ενημέρωση των επενδυτών.

Οι συμβάσεις του υπουργείου ΠΡΟΠΟ

Στη σκιά των «αμαρτωλών» υποθέσεων της Krikel και του συστήματος επικοινωνιών TETRA, το οποίο η Ελληνική Αστυνομία «προμηθεύθηκε» το 2013 μέσω δωρεάς από εταιρεία «φάντασμα», για να καταλήξει ουσιαστικά άχρηστο ακόμη το 2026, παρά τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν από το Δημόσιο μέσω απόρρητων συμβάσεων με τις υπογραφές προσώπων που είχαν ρόλο «αυτοφωράκηδων», η κυβέρνηση επιχειρεί, έστω και με πολυετή καθυστέρηση, να βάλει φραγμό στις αδιαφανείς συναλλαγές. Με νέες νομοθετικές ρυθμίσεις επιδιώκει να κλείσει τα κενά που αφήνουν περιθώρια για φαινόμενα διαφθοράς, ενισχύοντας τους ελέγχους και τις δικλίδες διαφάνειας κατά την ανάθεση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Σε αυτό αποσκοπούν διατάξεις που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή. Ειδικότερα, με τα άρθρα 369 και 370 του νομοσχεδίου επεκτείνονται στις συμβάσεις του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη οι αυστηροί κανόνες διαφάνειας, καταπολέμησης της διαφθοράς και ελέγχου των αναδόχων που προβλέπονται ήδη για τις συμβάσεις του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Οι ρυθμίσεις αφορούν συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 3978/2011 και προβλέπουν, μεταξύ άλλων, υποχρεωτικές δηλώσεις ακεραιότητας, απαγόρευση μεσαζόντων, αποκλεισμό επιχειρήσεων από διαγωνισμούς και δυνατότητα καταγγελίας συμβάσεων όταν διαπιστώνονται προβλήματα που συνδέονται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των αναδόχων.

Με το άρθρο 369 επεκτείνονται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη οι κανόνες διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς του άρθρου 10 του ν. 3978/2011. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στα έγγραφα των συμβάσεων ειδική ρήτρα ακεραιότητας, με την οποία οι οικονομικοί φορείς και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους δεσμεύονται ότι δεν έχουν προβεί σε αθέμιτες, παράνομες ή καταχρηστικές ενέργειες κατά τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης και ότι θα τηρούν τις ίδιες υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώνουν ότι δεν διέθεταν προνομιακή εσωτερική πληροφόρηση, πέραν εκείνης που αποκτήθηκε νόμιμα στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, και ότι δεν προχώρησαν σε χειραγώγηση προσφορών ή άλλες πρακτικές νόθευσης του ανταγωνισμού.

Ακόμη, απαγορεύονται οι παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις ή εξυπηρετήσεις που σχετίζονται με την ανάθεση και την εκτέλεση των συμβάσεων, καθώς και η προσφορά χρημάτων, δώρων ή άλλων ανταλλαγμάτων σε υπαλλήλους και μέλη συλλογικών οργάνων των αναθετουσών αρχών. Οι απαγορεύσεις επεκτείνονται στους συζύγους, στους συγγενείς έως τρίτου βαθμού, όπως ειδικότερα ορίζει η διάταξη, και στους συνεργάτες των εμπλεκόμενων προσώπων, ενώ απαγορεύεται και η χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων ή εταιρειών για την έμμεση διοχέτευση χρημάτων και άλλων ωφελημάτων.

Πρόβλεψη υπάρχει και για τις παροχές προς πολιτικά πρόσωπα. Οι οικονομικοί φορείς θα δεσμεύονται ότι δεν έχουν προσφέρει και δεν πρόκειται να προσφέρουν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη της σύμβασης, δώρα, δωρεές, χορηγίες, φιλανθρωπικές παροχές ή χρηματικές ενισχύσεις σε πολιτικά κόμματα, κομματικά στελέχη, υπουργούς, υφυπουργούς, βουλευτές, μετακλητούς υπαλλήλους και αιρετούς της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

Στο μικροσκόπιο οι αλλαγές ιδιοκτησίας

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το άρθρο 370 του νομοσχεδίου, με το οποίο επεκτείνονται στις συμβάσεις του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη οι προβλέψεις του άρθρου 12 του ν. 3978/2011 για τις μεταβολές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και στη διοίκηση των αναδόχων. Σύμφωνα με τη διάταξη, οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην αναθέτουσα αρχή οποιαδήποτε μεταβολή στο ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, στη διοίκησή τους ή στον εταιρικό τους μετασχηματισμό, μέσα σε τρεις μήνες από την πραγματοποίησή της. Η μη γνωστοποίηση των αλλαγών παρέχει στην αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση. Ακόμη σημαντικότερο είναι ότι η αναθέτουσα αρχή αποκτά τη δυνατότητα να ελέγχει κατά πόσον οι αλλαγές στην ιδιοκτησία ή στη διοίκηση μιας αναδόχου εταιρείας δημιουργούν κινδύνους για την εθνική ασφάλεια ή το δημόσιο συμφέρον. Ειδικότερα, μέσα σε τρεις μήνες από τη γνωστοποίηση της μεταβολής, μπορεί να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες από τον ανάδοχο, εφόσον πιθανολογεί ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημοσίου συμφέροντος. Εάν από την εξέταση των στοιχείων διαπιστωθεί ότι συντρέχουν τέτοιοι λόγοι, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προχωρήσει στην καταγγελία της σύμβασης. Το ίδιο δικαίωμα προβλέπεται εάν η επιχείρηση δεν υποβάλει εγκαίρως, με ακρίβεια και πληρότητα τα στοιχεία που της ζητούνται.

Η σημασία των νέων διατάξεων γίνεται ακόμη πιο εμφανής αν ανατρέξει κανείς στην υπόθεση της Krikel και στην επέκταση του συστήματος επικοινωνιών TETRA στον Έβρο και στο Ανατολικό Αιγαίο. Η Ελληνική Αστυνομία παρέλαβε προ διετίας το συγκεκριμένο έργο, το οποίο ουδέποτε λειτούργησε κανονικά, σε μια περίοδο κατά την οποία η κυπριακή μητρική εταιρεία της Krikel είχε ήδη καταστεί ανενεργή στο κυπριακό μητρώο εταιρειών. Με άλλα λόγια, το Δημόσιο προχώρησε στην παραλαβή ενός έργου από εταιρεία της οποίας η μητρική εμφανιζόταν πλέον ανενεργή, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τους ελέγχους που είχαν προηγηθεί, αλλά και για την εποπτεία του αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Πρόκειται ακριβώς για το είδος των προβλημάτων που επιχειρούν να αντιμετωπίσουν οι νέες ρυθμίσεις, καθιστώντας υποχρεωτική τη γνωστοποίηση των αλλαγών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και στη διοίκηση των αναδόχων και δίνοντας στο Δημόσιο τη δυνατότητα να καταγγέλλει συμβάσεις όταν συντρέχουν οι προβλεπόμενοι λόγοι.

Ωστόσο, η αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου δεν αρκεί από μόνη της για να κλείσει τις πληγές του παρελθόντος. Το ποινικό σκέλος της υπόθεσης Krikel παραμένει δυστυχώς σε εκκρεμότητα, ενώ κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τις απόρρητες συμβάσεις, τη διάθεση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ δημόσιου χρήματος και τις ευθύνες όσων ενέκριναν, υπέγραψαν και παρέλαβαν τα σχετικά έργα εξακολουθούν να αναζητούν οριστικές απαντήσεις…

Άγιο Όρος: Οι Μονές απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου

Κομβική αλλαγή στον τρόπο φορολόγησης των πληρωμών που πραγματοποιούν η Ιερά Κοινότητα και οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους επιφέρει διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή. Με τη νέα ρύθμιση καταργείται η υποχρέωσή των Μονών του Αγίου Όρους να παρακρατούν και να αποδίδουν φόρο για τις πληρωμές που πραγματοποιούν. Η φορολογική υποχρέωση δεν καταργείται, αλλά η ευθύνη καταβολής του οφειλόμενου φόρου μεταφέρεται στους ίδιους τους δικαιούχους των πληρωμών, οι οποίοι θα τον καταβάλλουν κατά την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους.

Η παρέμβαση προβλέπεται με τροποποίηση του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και αφορά την Ιερά Κοινότητα, τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και τα εξαρτήματά τους. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η ανάγκη για τη συγκεκριμένη εξαίρεση προκύπτει από τον σημαντικό αριθμό εργατών και τεχνιτών που απασχολούνται στην υλοποίηση έργων υποδομής στις αγιορείτικες εγκαταστάσεις. Η διαχείριση των πληρωμών προς τα πρόσωπα αυτά, σε συνδυασμό με την υποχρέωση υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης του φόρου, δημιουργεί αυξημένο διοικητικό φόρτο για τις μονές. Όπως επισημαίνεται, οι συγκεκριμένες γραφειοκρατικές διαδικασίες δεν συνάδουν με τον ασκητικό βίο και τη διακονία των Αγιορειτών μοναχών, γεγονός που οδήγησε στην πρόβλεψη ειδικής φορολογικής μεταχείρισης.

Για παράδειγμα, εάν μια Ιερά Μονή αναθέσει σε επαγγελματία τεχνίτη εργασίες επισκευής κτιριακών εγκαταστάσεων έναντι αμοιβής 5.000 ευρώ, δεν θα υποχρεούται πλέον να παρακρατήσει και να αποδώσει τον φόρο που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη πληρωμή. Εφόσον η αμοιβή υπάγεται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%, η μονή δεν θα παρακρατήσει τα 1.000 ευρώ που θα παρακρατούνταν με το προηγούμενο καθεστώς, αλλά θα καταβάλει την αμοιβή των 5.000 ευρώ ολόκληρη χωρίς τη συγκεκριμένη παρακράτηση. Ο τεχνίτης θα εξακολουθήσει να υποχρεούται να δηλώσει το εισόδημα που απέκτησε, ενώ ο φόρος που τελικά του αναλογεί θα προσδιοριστεί κατά την εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Φόρος ακινήτων: Τι αλλάζει για την Εκκλησία

Η Εκκλησία της Ελλάδος θα είναι πλέον υπεύθυνη για την πληρωμή του φόρου ακινήτων που ανήκουν σε Ιερές Μονές, εφόσον η ίδια έχει αναλάβει τη διοίκηση και τη διαχείρισή τους. Αυτό προβλέπει διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή. Με την εν λόγω διάταξη τροποποιείται ο Κώδικας Φορολογίας Περιουσίας, ώστε να ξεκαθαριστεί ποιος είναι υποχρεωμένος να πληρώνει τον φόρο για τα συγκεκριμένα ακίνητα. Η αλλαγή αφορά τα ακίνητα μοναστηριών που βρίσκονται υπό την άμεση διοίκηση και πλήρη διαχείριση της Εκκλησίας της Ελλάδος, μέσω της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (ΕΚΥΟ). Με απλά λόγια, όταν η Εκκλησία διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου την περιουσία ενός μοναστηριού, θα έχει και την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση. Η ρύθμιση δεν αφορά όλα τα μοναστήρια και όλα τα ακίνητά τους, αλλά μόνο εκείνα που διαχειρίζεται κεντρικά η Εκκλησία της Ελλάδος. Στόχος είναι να μην υπάρχουν ασάφειες σχετικά με το ποιος πρέπει να καταβάλλει τον φόρο για τη συγκεκριμένη εκκλησιαστική περιουσία.

Νέοι έλεγχοι στις μητρικές τραπεζικών ομίλων

Μεγαλύτερο έλεγχο από την Τράπεζα της Ελλάδος στις κινήσεις χρηματοπιστωτικών ομίλων που μειώνουν τα κεφάλαιά τους ή προχωρούν σε επαναγορές μετοχών προβλέπει διάταξη του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που κατατέθηκε στη Βουλή. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 289 του πολυνομοσχεδίου επεκτείνεται η υποχρέωση προηγούμενης έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος για τη μείωση κεφαλαίου, την εξόφληση ή την επαναγορά μετοχών και άλλων κεφαλαιακών μέσων. Μέχρι σήμερα, η συγκεκριμένη υποχρέωση προβλεπόταν για τις τράπεζες. Με τη νέα διάταξη επεκτείνεται και στις εταιρείες συμμετοχών που βρίσκονται στην κορυφή χρηματοπιστωτικών ομίλων, εφόσον υπόκεινται στους ευρωπαϊκούς κανόνες κεφαλαιακής εποπτείας.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένας χρηματοπιστωτικός όμιλος διαθέτει μια μητρική εταιρεία, η οποία ελέγχει μία ή περισσότερες τράπεζες. Η μητρική εταιρεία αποφασίζει να διαθέσει 100 εκατ. ευρώ για να αγοράσει πίσω δικές της μετοχές από τους μετόχους της. Με αυτόν τον τρόπο επιστρέφει ουσιαστικά χρήματα στους μετόχους, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να περιορίσει τα κεφάλαια που υπολογίζονται για την οικονομική αντοχή του ομίλου. Με τη νέα ρύθμιση, εφόσον η μητρική εταιρεία εμπίπτει στις προβλεπόμενες κατηγορίες, δεν θα μπορεί να προχωρήσει στην επαναγορά χωρίς προηγουμένως να λάβει την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. Η κεντρική τράπεζα θα εξετάζει το σχετικό αίτημα με βάση τους ευρωπαϊκούς εποπτικούς κανόνες, ώστε να διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη κίνηση. Η νέα διάταξη δεν απαγορεύει τις επαναγορές μετοχών ούτε τις μειώσεις κεφαλαίου. Προβλέπει, όμως, ότι οι συγκεκριμένες κινήσεις θα πρέπει να περνούν προηγουμένως από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η βασική επιδίωξη είναι να μην μπορούν εταιρείες που συμμετέχουν σε τραπεζικούς ομίλους να προχωρούν σε κινήσεις που επηρεάζουν τα εποπτικά τους κεφάλαια χωρίς τον απαιτούμενο έλεγχο. Αυτό έχει σημασία επειδή η οικονομική κατάσταση μιας μητρικής εταιρείας συνδέεται με τη συνολική κεφαλαιακή εικόνα του ομίλου. Επομένως, μια απόφαση για επιστροφή κεφαλαίων στους μετόχους μπορεί να επηρεάζει όχι μόνο την ίδια την εταιρεία, αλλά και τα κεφάλαια που αναγνωρίζονται σε επίπεδο ομίλου.

Τράπεζες υπό εκκαθάριση

Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να μεταφέρονται καταθέσεις, περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις από τράπεζες που βρίσκονται σε εκκαθάριση σε άλλες τράπεζες προβλέπει διάταξη του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που κατατέθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με το άρθρο 296, καταργείται ο περιορισμός που απαιτούσε η τράπεζα που αναλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία και τις καταθέσεις να είχε προηγουμένως δραστηριότητα σε συγκεκριμένη περιοχή της χώρας. Πλέον, η μεταφορά θα μπορεί να γίνεται σε οποιαδήποτε τράπεζα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας. Στόχος είναι να προστατεύονται οι τοπικές οικονομίες από σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις όταν μια τράπεζα κλείνει ή τίθεται σε εκκαθάριση. Η αλλαγή συνδέεται με το νέο καθεστώς αδειοδότησης, σύμφωνα με το οποίο οι τράπεζες αποκτούν ενιαία άδεια λειτουργίας για όλη τη χώρα, με ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο 18 εκατ. ευρώ.

PQH: Ζημιές παρά την αύξηση των εσόδων

Αύξηση του κύκλου εργασιών, αλλά και επιστροφή σε ζημιογόνο αποτέλεσμα κατέγραψε το 2025 η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση, η εταιρεία που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και έχει αναλάβει τη διαχείριση και εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία έχουν τεθεί υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. Υπενθυμίζεται πως η PQH έχει τρεις μετόχους με ισόποση συμμετοχή, 33,33% ο καθένας. Πρόκειται για την PwC Business Solutions, την Qualco και τη σουηδική Hoist Kredit Aktiebolag.

Ο κύκλος εργασιών της PQH διαμορφώθηκε το 2025 σε 7,52 εκατ. ευρώ, έναντι 5,73 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 31,3%. Ωστόσο, η αύξηση των εσόδων δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη βελτίωση της κερδοφορίας. Αντίθετα, η εταιρεία εμφάνισε ζημιές προ φόρων 411.687 ευρώ, έναντι κερδών 654.419 ευρώ την προηγούμενη χρήση. Οι καθαρές ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 519.668 ευρώ, έναντι καθαρών κερδών 466.735 ευρώ το 2024.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του αρνητικού αποτελέσματος διαδραμάτισε η μεγάλη αύξηση των αμοιβών για υπηρεσίες που παρέχονται από συνδεδεμένες εταιρείες. Η συγκεκριμένη κατηγορία δαπανών ανήλθε σε 6,83 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 3,52 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 94%. Πρόκειται για επιβάρυνση ύψους περίπου 3,3 εκατ. ευρώ, η οποία υπερέβη σημαντικά την αύξηση των εσόδων κατά 1,79 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι δαπάνες προσωπικού περιορίστηκαν σε 604.567 ευρώ, από 919.062 ευρώ το 2024, καταγράφοντας μείωση 34,2%. Πτωτικά κινήθηκαν και τα λοιπά έξοδα και ζημιές, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 498.781 ευρώ, έναντι 628.330 ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Παρά τη συγκράτηση αυτών των δαπανών, η μεγάλη αύξηση του κόστους των υπηρεσιών από συνδεδεμένες επιχειρήσεις οδήγησε σε λειτουργικές ζημιές 415.601 ευρώ, έναντι λειτουργικών κερδών 654.406 ευρώ το 2024.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέλιξη των υποχρεώσεων της PQH, οι οποίες αυξήθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της χρήσης. Στο τέλος του 2025, οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν σε 2,62 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 350.371 ευρώ στο τέλος του 2024. Η μεγαλύτερη μεταβολή εντοπίζεται στα δεδουλευμένα έξοδα χρήσης, τα οποία διαμορφώθηκαν σε 2,54 εκατ. ευρώ, από 176.231 ευρώ το προηγούμενο έτος. Από το ποσό αυτό, τα 2,42 εκατ. ευρώ αφορούν έξοδα τρίτων για υπηρεσίες εκκαθάρισης, έναντι περίπου 50.000 ευρώ το 2024. Τέλος, στον ισολογισμό εμφανίζεται απαίτηση ύψους 900.000 ευρώ από τη συνδεδεμένη εταιρεία Qualco ΑΕ, η οποία δεν υπήρχε στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.

Η Orilina Properties

Στην απορρόφηση της κατά 100% θυγατρικής της, Γερανίου Αναπτυξιακή Ακινήτων Μονοπρόσωπη ΑΕ, προχώρησε η Orilina Properties ΑΕΕΑΠ, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του χαρτοφυλακίου ακινήτων της και της προσπάθειας περιορισμού του λειτουργικού κόστους. Σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης στόχος της συναλλαγής είναι η ενοποίηση των δραστηριοτήτων και των περιουσιακών στοιχείων των δύο εταιρειών, η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, η επίτευξη οικονομιών κλίμακας και η μείωση των διοικητικών, νομικών και λοιπών λειτουργικών δαπανών. Η συγχώνευση δεν θα επιφέρει μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο της Orilina Properties, το οποίο ανέρχεται σε 133,9 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 153.908.095 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,87 ευρώ η καθεμία.

Η Γερανίου Αναπτυξιακή Ακινήτων δραστηριοποιείται στην κατοχή και εκμίσθωση επενδυτικού ακινήτου σε τρίτους, με την αξία του ακινήτου να ανέρχεται σε 6,93 εκατ. ευρώ. Η Γερανίου Αναπτυξιακή Ακινήτων εμφάνισε ζημιογόνο αποτέλεσμα κατά το 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 135,3 χιλ. ευρώ, ενώ οι ζημιές προ φόρων και μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 648,1 χιλ. ευρώ. Σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα είχε η αρνητική αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας του επενδυτικού ακινήτου, ύψους 432,7 χιλ. ευρώ. Παράλληλα, καταγράφηκαν αποσβέσεις 146,9 χιλ. ευρώ, λοιπά έξοδα και ζημιές 91,6 χιλ. ευρώ, καθώς και καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 112,2 χιλ. ευρώ.Το συνολικό ενεργητικό της εταιρείας διαμορφώνεται σε 7,14 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 3,45 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις φτάνουν τα 3,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 3,36 εκατ. ευρώ αφορούν μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ανέρχονται σε 161 χιλ. ευρώ, ενώ οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις διαμορφώνονται σε 50,4 χιλ. ευρώ.

Η συναίνεση της Εθνικής Τράπεζας

Ενδιαφέρουσα παράμετρος της συναλλαγής αποτελεί και η συναίνεση της Εθνικής Τράπεζας. Η Εθνική Τράπεζα έδωσε το «πράσινο φως» για να προχωρήσει στην απορρόφηση της Γερανίου Αναπτυξιακή Ακινήτων. Η έγκριση κρίθηκε απαραίτητη, καθώς η Orilina είχε λάβει χρηματοδότηση μέσω ομολογιακού δανείου, το οποίο συμφωνήθηκε τον Μάρτιο του 2025 και παρέμεινε σε ισχύ. Η Εθνική Τράπεζα, η οποία συμμετείχε στο δάνειο και εκπροσωπούσε τους δανειστές, έδωσε τη συγκατάθεσή της στις 22 Οκτωβρίου 2026, επιτρέποντας στην εταιρεία να προχωρήσει στη συγχώνευση χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα με τη χρηματοδότησή της. Με την απόφασή της, η τράπεζα αποδέχθηκε ότι η απορρόφηση της θυγατρικής δεν παραβίασε τους όρους του δανείου και δεν αποτέλεσε λόγο για να ζητηθεί η πρόωρη εξόφλησή του. Έτσι, η Orilina εξασφάλισε τη δυνατότητα να συνεχίσει τη διαδικασία συγχώνευσης, διατηρώντας τους υφιστάμενους όρους χρηματοδότησης και τις υποχρεώσεις της απέναντι στους δανειστές.

ΟΔΔΗΧ: Κενές 4 στις 10 οργανικές θέσεις

Τη δυνατότητα χορήγησης επιδόματος ειδικών καθηκόντων σε εργαζομένους του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) προβλέπει διάταξη του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που κατατέθηκε στη Βουλή. Στόχος είναι η προσέλκυση εξειδικευμένων στελεχών και η συγκράτηση του υφιστάμενου προσωπικού, εν μέσω αυξανόμενης υποστελέχωσης και επικείμενων συνταξιοδοτήσεων. Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται ο ν. 4941/2022, προβλέποντας τη δυνατότητα καταβολής επιδόματος ειδικών καθηκόντων σε εργαζομένους που υπηρετούν σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του ΟΔΔΗΧ, συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων υπαλλήλων και όσων απασχολούνται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, από τις 50 οργανικές θέσεις του Οργανισμού καλύπτονται μόλις 28, ποσοστό 56%, ενώ επιπλέον υπηρετούν οκτώ αποσπασμένοι υπάλληλοι. Παράλληλα, η μέση ηλικία του προσωπικού ανέρχεται στα 53 έτη, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τη μελλοντική στελέχωση της νευραλγικής υπηρεσίας. Μάλιστα, έως το 2029 εκτιμάται ότι θα συνταξιοδοτηθεί περίπου το ένα τρίτο των ιδιαίτερα έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών του ΟΔΔΗΧ. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η περαιτέρω αποδυνάμωση του προσωπικού δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο αδυναμίας υλοποίησης των εγκεκριμένων δανειακών και διαχειριστικών προγραμμάτων, αλλά και απρόσκοπτης εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους. Έτσι, το επίδομα ειδικών καθηκόντων επιδιώκει να λειτουργήσει τόσο ως οικονομικό κίνητρο για την προσέλκυση στελεχών υψηλής εξειδίκευσης από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όσο και ως «γλυκαντικό» για τη διατήρηση της πολύτιμης τεχνογνωσίας των υφιστάμενων εργαζομένων.

Η συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος

Νέες δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) και της Τράπεζας της Ελλάδος με στόχο την καλύτερη διαχείριση του δημόσιου χρέους και των χρημάτων που διαθέτει το κράτος, προβλέπει διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή. Με το άρθρο 321 ο ΟΔΔΗΧ θα μπορεί να υπογράφει συμβάσεις με την Τράπεζα της Ελλάδος για πληρωμές, εισπράξεις και άλλες συναλλαγές που αφορούν στα δάνεια και τις οικονομικές υποχρεώσεις του Δημοσίου. Επίσης, θα μπορούν να γίνονται ειδικές συμφωνίες ώστε να αποφεύγονται προβλήματα, καθυστερήσεις ή δυσλειτουργίες στις συναλλαγές. Για τις υπηρεσίες αυτές, η Τράπεζα της Ελλάδος θα λαμβάνει αμοιβή, ενώ το Δημόσιο θα καλύπτει και τα σχετικά έξοδα, τα οποία θα καταβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στόχος είναι να γίνονται με μεγαλύτερη ασφάλεια και χωρίς διακοπές οι συναλλαγές που σχετίζονται με το δημόσιο χρέος, καθώς οι διαδικασίες διαχείρισής του γίνονται ολοένα πιο σύνθετες.

The Nielsen Company

Σε κερδοφόρα τροχιά επέστρεψε το 2025 η The Nielsen Company (Greece), η εταιρεία που δραστηριοποιείται στη μέτρηση τηλεθέασης και στην ανάλυση δεδομένων της αγοράς, παρά τη σημαντική υποχώρηση του κύκλου εργασιών της. Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του θετικού αποτελέσματος διαδραμάτισε η πώληση ακινήτων της. Ο κύκλος εργασιών της Nielsen στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το 2025 σε 2,20 εκατ. ευρώ, έναντι 2,63 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας μείωση 16,1%. Παρά την υποχώρηση των εσόδων, η εταιρεία κατάφερε να ανατρέψει το ζημιογόνο αποτέλεσμα της προηγούμενης χρήσης, εμφανίζοντας κέρδη προ φόρων 245.982 ευρώ, έναντι ζημιών 329.968 ευρώ το 2024. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 212.952 ευρώ, έναντι ζημιών 413.294 ευρώ το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, η επιστροφή στην κερδοφορία συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με μη επαναλαμβανόμενα έσοδα. Ειδικότερα, στα αποτελέσματα της χρήσης περιλαμβάνεται κέρδος 437.357 ευρώ από τη διάθεση ακινήτων. Η εταιρεία προχώρησε στην πώληση δύο οριζόντιων ιδιοκτησιών, επιφάνειας 90 τετραγωνικών μέτρων η καθεμία, σε πολυώροφο κτίριο επί της λεωφόρου Λουίζης Ριανκούρ 64 στην Αθήνα. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε 470.000 ευρώ, με αγοραστή μη συνδεδεμένο μέρος.

Η Bright Hospitality Group

Με ενεργητικό 3,57 εκατ. ευρώ, συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες ύψους 610.000 ευρώ και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που ξεπερνούν τα 3,55 εκατ. ευρώ ολοκλήρωσε την πρώτη εταιρική της χρήση η Bright Hospitality Group, η εταιρεία που λειτουργεί ως εταιρεία συμμετοχών, με βασικούς μετόχους τον Γεώργιο Πουλόπουλο και τον Αριστείδη Καρτσόλη της Bright Group. Η Bright Hospitality Group έκλεισε την πρώτη της χρήση, χωρίς να καταγράψει κύκλο εργασιών, καθώς η δραστηριότητά της επικεντρώνεται στην κατοχή και διαχείριση εταιρικών συμμετοχών. Παρά την απουσία εσόδων, η εταιρεία εμφανίζει σημαντικό ύψος ενεργητικού, το οποίο συνδέεται κυρίως με απαιτήσεις από άλλες εταιρείες, καθώς και με συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 3,57 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 2,95 εκατ. ευρώ αφορούν απαιτήσεις, κατά κύριο λόγο ενδοομιλικές, ενώ 610.206 ευρώ αντιστοιχούν σε συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες.