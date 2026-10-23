Έξι μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες ελέγχουν το 75% της ελληνικής αγοράς, ο κίνδυνος ξεπλύματος στον ελεγκτικό κλάδο, το «μυστήριο» της CGS Greece, οι νέες εταιρείες του Καρλόττι, η Toyota Ελλάς και στην Ελλάδα η ελβετική Rhomax

Το μυστήριο της «CGS Greece»

Μια περίεργη υπόθεση ανέδειξε με κοινοβουλευτική του ερώτηση ο Μιχάλης Κατρίνης. Ο βουλευτής Ηλείας του ΠΑΣΟΚ ζήτησε την πλήρη αποσαφήνιση του ρόλου προσώπων και εταιρειών που εμπλέκονται σε συνεργασίες με τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ). Αφορμή αποτέλεσε η ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στις 23 Σεπτεμβρίου, για επίσκεψη εκπροσώπων του τσέχικου αμυντικού ομίλου Czechoslovak Group στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. Στην επίσημη ανακοίνωση γίνεται αναφορά στον Εμμανουήλ Δημητριάδη, ο οποίος εμφανίζεται ως πρόεδρος της εταιρείας «CGS Greece». Ωστόσο, ο κ. Κατρίνης υπογραμμίζει ότι έως τις 20 Οκτωβρίου δεν είχε εντοπιστεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο εταιρεία με τη συγκεκριμένη επωνυμία (σ.σ. ούτε εμείς την εντοπίσαμε σε αναζήτηση που κάναμε χθες το βράδυ). Ζητά, μάλιστα, από τους αρμόδιους υπουργούς να διευκρινίσουν σε ποιες ενέργειες θα προβούν, εφόσον επιβεβαιωθεί η μη ύπαρξη της εταιρείας.

Ποιος είναι, όμως, ο Εμμανουήλ Δημητριάδης; Πρόκειται για Κύπριο επιχειρηματία, επικεφαλής της MIMA Global Armory Enterprises, ο οποίος είναι γνωστός στις διοικήσεις των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων ήδη από το 2020 και διατηρεί, σύμφωνα με δημοσιευμένες πληροφορίες, στενές σχέσεις με τον τσεχικό όμιλο CSG. Μάλιστα, εργαζόμενοι των ΕΑΣ του αποδίδουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση της 25ετούς συμφωνίας με τη σλοβακική MSM EXPORT, θυγατρική της CSG, στην οποία ανατέθηκε η διαχείριση της παραγωγής πυρομαχικών των ΕΑΣ, παρά το μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής της στην κοινοπραξία.

Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι καθόλου αθώο: Πώς ένας επιχειρηματίας που συνδέεται παρασκηνιακά με κρίσιμες αμυντικές συμφωνίες εμφανίζεται στο ΓΕΣ ως πρόεδρος εταιρείας που δεν εντοπίζεται στο ΓΕΜΗ; Ποιος έλεγξε την ιδιότητά του και ποιος ενέκρινε τη συμμετοχή του στη συνάντηση;

H Toyota Ελλάς

Θετικές επιδόσεις σημειώνει η Toyota Ελλάς στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, με τα καθαρά κέρδη της να διαμορφώνονται στα 35,1 εκατ. ευρώ και τη Διοίκησή της να προχωρά στη διανομή προμερίσματος ύψους 20 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους της.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 495,31 εκατ. ευρώ κατά το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Αυγούστου 2026. Όταν για το σύνολο της χρήσης 2025, οι πωλήσεις είχαν διαμορφωθεί στα 631,45 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, ήδη στο πρώτο οκτάμηνο της εφετινής χρονιάς, η Toyota Ελλάς έχει πραγματοποιήσει πωλήσεις που αντιστοιχούν περίπου στο 78,4% του συνολικού περσινού τζίρου της. Το μικτό αποτέλεσμα της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 67,29 εκατ. ευρώ, έναντι 89,81 εκατ. ευρώ για το σύνολο του 2025, ενώ τα λοιπά συνήθη έσοδα ανήλθαν στα 11,97 εκατ. ευρώ. Τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν σε 20,95 εκατ. ευρώ και τα έξοδα διάθεσης σε 22,92 εκατ. ευρώ, έναντι 32,79 εκατ. ευρώ και 30,12 εκατ. ευρώ αντίστοιχα κατά το σύνολο της προηγούμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα προ φόρων και τόκων διαμορφώθηκαν στα 36,59 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 35,06 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη της περιόδου διαμορφώθηκαν επίσης στα 35,06 εκατ. ευρώ, καθώς στις συγκεκριμένες ενδιάμεσες καταστάσεις δεν εμφανίζεται επιβάρυνση από φόρο εισοδήματος.

Για το σύνολο του 2025, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είχαν ανέλθει στα 28,41 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η Toyota Ελλάς έχει ήδη ξεπεράσει κατά περίπου 23,4% την καθαρή κερδοφορία ολόκληρης της προηγούμενης χρονιάς, παρά το γεγονός ότι τα εφετινά αποτελέσματα αφορούν μόνο τους πρώτους οκτώ μήνες. Με βάση τις οικονομικές επιδόσεις του οκταμήνου, το διοικητικό συμβούλιο της Toyota Ελλάς αποφάσισε ομόφωνα τη διανομή προσωρινού μερίσματος συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ. Το ποσό που αποφασίστηκε να διανεμηθεί αντιστοιχεί περίπου στο 57% των καθαρών κερδών που εμφάνισε η εταιρεία κατά το πρώτο οκτάμηνο της χρονιάς.

Δύο εταιρείες holding από τον Μάρκο Καρλόττι

Στη σύσταση δύο νέων εταιρειών συμμετοχών, με συνολικό εταιρικό κεφάλαιο 5,84 εκατ. ευρώ, προχώρησε χθες ο Ιταλός επιχειρηματίας Μάρκο Καρλόττι. Ο Μάρκο Καρλόττι είναι γνωστός στην ελληνική επιχειρηματική αγορά ως συνιδρυτής και αντιπρόεδρος του Calin Group (Calin ΑΕ), του ομίλου που διαθέτει τα αποκλειστικά δικαιώματα master franchise και εκπροσωπεί στην Ελλάδα γνωστά ιταλικά εμπορικά σήματα ένδυσης και εσωρούχων, όπως τα Calzedonia, Intimissimi, Tezenis και Falconeri. Η πρώτη εταιρεία που συστάθηκε χθες φέρει την ονομασία MMARKO Holding Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Συστάθηκε με εταιρικό κεφάλαιο 4,3 εκατ. ευρω το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου με εισφορά σε είδος από τον Μάρκο Καρλόττι. Παράλληλα, συστάθηκε η MMENI Holding Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με κεφάλαιο 1,5 εκατ. ευρώ, το οποίο καλύφθηκε επίσης με εισφορά σε είδος. Μοναδική εταίρος και διαχειρίστρια είναι η Μελπομένη Αλεξιάδου, η οποία ελέγχει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων. Και οι δύο εταιρείες έχουν έδρα στην Αγία Παρασκευή Αττικής και ως κύρια δραστηριότητά τους δηλώνονται οι υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου.

Αγωγή-μαμούθ 140 εκατ. ευρώ κατά της PepsiCo

Αποζημιώσεις που ξεπερνούν τα 140 εκατ. ευρώ διεκδικούν Ελληνοκύπριοι επιχειρηματίες από την PepsiCo και συνδεδεμένες εταιρείες, καταγγέλλοντας παράνομη εκμετάλλευση περιουσίας τους στην κατεχόμενη Αμμόχωστο επί περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Σύμφωνα με δημοσίευμα της κυπριακής εφημερίδας «Πολίτης», η αγωγή κατατέθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας από τις εταιρείες CYPROFRUTA LIMITED και CYPRUS FARMING COMPANY LIMITED, στρεφόμενη κατά 12 φυσικών και νομικών προσώπων, μεταξύ των οποίων ο αμερικανικός κολοσσός PepsiCo και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία και στα κατεχόμενα. Στο επίκεντρο βρίσκεται εργοστάσιο και αγροτεμάχιο στην επαρχία Αμμοχώστου, τα οποία, σύμφωνα με τους ενάγοντες, εκμεταλλεύεται παράνομα από το 1981 η EKTAM KIBRIS LTD, παράγοντας αναψυκτικά Pepsi, Pepsi Max, 7UP και Mirinda. Οι επιχειρηματίες διεκδικούν 9,15 εκατ. ευρώ για διαφυγόντα ενοίκια και 135 εκατ. ευρώ για απώλεια χρήσης και επιχειρηματικών κερδών. Παράλληλα, ζητούν τον τερματισμό της εκμετάλλευσης και την παράδοση της περιουσίας τους.

Ελεγκτικές εταιρείες: Οι παίκτες και τα μερίδια αγοράς

Στα χέρια έξι μεγάλων ελεγκτικών εταιρειών βρίσκεται σχεδόν το 75% της ελληνικής αγοράς ορκωτών ελεγκτών, με την Deloitte να καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε επίπεδο συνολικού τζίρου. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση στις αμοιβές από τους ελέγχους μεγάλων επιχειρήσεων, όπου Deloitte και PwC συγκεντρώνουν από κοινού πάνω από το 57% της αγοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) στην ετήσια έκθεσή της, ο συνολικός κύκλος εργασιών των ελεγκτικών εταιρειών στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το 2024 στα 280,3 εκατ. ευρώ. Η αγορά εμφανίζει υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, καθώς έξι μεγάλοι ελεγκτικοί όμιλοι συγκεντρώνουν το 74,65% των συνολικών εσόδων του κλάδου, αφήνοντας στις υπόλοιπες εταιρείες περίπου το ένα τέταρτο της αγοράς. Στην πρώτη θέση της κατάταξης βρίσκεται η Deloitte, με μερίδιο 15,89% και εκτιμώμενο κύκλο εργασιών περίπου 44,5 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί η PwC με 14,90%, που αντιστοιχεί σε περίπου 41,8 εκατ. ευρώ, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η EY με 14,41% και έσοδα περίπου 40,4 εκατ. ευρώ. Σημαντική παρουσία διατηρεί η ΣΟΛ Crowe, η οποία συγκεντρώνει το 12,59% της αγοράς, με εκτιμώμενο τζίρο 35,3 εκατ. ευρώ. Η Grant Thornton ακολουθεί με μερίδιο 9,54% και περίπου 26,7 εκατ. ευρώ, ενώ η KPMG καταλαμβάνει το 7,31% της αγοράς, που αντιστοιχεί σε περίπου 20,5 εκατ. ευρώ. Οι υπόλοιπες ελεγκτικές εταιρείες συγκεντρώνουν συνολικά το 25,35% του κύκλου εργασιών, δηλαδή περίπου 71,1 εκατ. ευρώ.

Ακόμη πιο έντονη είναι η συγκέντρωση στην αγορά των ελέγχων των λεγόμενων οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, στις οποίες περιλαμβάνονται επιχειρήσεις ιδιαίτερης σημασίας για την οικονομία, όπως εισηγμένες εταιρείες, τράπεζες και ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την ΕΛΤΕ, η Deloitte συγκεντρώνει το 34,43% των συνολικών αμοιβών ελέγχου αυτής της κατηγορίας, καταλαμβάνοντας με μεγάλη διαφορά την πρώτη θέση, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η PwC με 22,75%. Αυτό σημαίνει ότι οι δύο εταιρείες εισπράττουν από κοινού το 57,18% των συνολικών ελεγκτικών αμοιβών από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Ακολουθούν η EY με 13,49%, η KPMG με 13,37% και η Grant Thornton με 9,90%. Η ΣΟΛ Crowe περιορίζεται στο 1,66%, ενώ οι υπόλοιπες ελεγκτικές εταιρείες συγκεντρώνουν μόλις το 4,42% των σχετικών αμοιβών. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τέσσερις μεγαλύτεροι διεθνείς ελεγκτικοί όμιλοι, Deloitte, PwC, EY και KPMG, συγκεντρώνουν συνολικά το 84,04% των αμοιβών ελέγχου των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, γεγονός που αποτυπώνει την κυρίαρχη θέση τους στο συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση ανάμεσα στον αριθμό των επιχειρήσεων που ελέγχει κάθε εταιρεία και στις αμοιβές που εισπράττει, καθώς τα δύο μεγέθη εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις. Η Grant Thornton, για παράδειγμα, πραγματοποιεί το 23,39% των ελέγχων οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος, αλλά συγκεντρώνει μόλις το 9,90% των αντίστοιχων αμοιβών. Αντίθετα, η Deloitte πραγματοποιεί το 14,68% των ελέγχων, αλλά εισπράττει το 34,43% των συνολικών αμοιβών. Αντίστοιχη εικόνα εμφανίζει η PwC, η οποία ελέγχει το 10,09% των επιχειρήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας, αλλά συγκεντρώνει το 22,75% των αμοιβών. Η διαφοροποίηση αυτή δείχνει ότι ο αριθμός των πελατών δεν καθορίζει από μόνος του τα έσοδα των ελεγκτικών εταιρειών. Όπως εξηγεί η ΕΛΤΕ, οι αμοιβές εξαρτώνται κυρίως από το μέγεθος της επιχείρησης που ελέγχεται, την οργανωτική της δομή, τον κλάδο δραστηριότητας και την έκταση της ελεγκτικής εργασίας που απαιτείται. Επομένως, μια ελεγκτική εταιρεία μπορεί να έχει λιγότερους πελάτες, αλλά να εισπράττει υψηλότερες αμοιβές εφόσον αναλαμβάνει μεγαλύτερους και πιο σύνθετους ελέγχους.

Αξιοσημείωτη είναι και η περιορισμένη συμμετοχή των μικρότερων ελεγκτικών εταιρειών στα συνολικά έσοδα από τους ελέγχους των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος. Παρότι οι εταιρείες εκτός των έξι μεγαλύτερων πραγματοποιούν το 31,19% των ελέγχων αυτής της κατηγορίας, συγκεντρώνουν μόλις το 4,42% των συνολικών αμοιβών.

Μειώθηκε ο κίνδυνος ξεπλύματος χρήματος στον ελεγκτικό κλάδο

Μικρότερος σε σχέση με το 2018 εμφανίζεται ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν ορκωτοί ελεγκτές και ελεγκτικές εταιρείες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΕΛΤΕ, ο σχετικός δείκτης τρωτότητας μειώθηκε στο 0,48 από 0,54 το 2018, με το επίπεδο κινδύνου να χαρακτηρίζεται μέτριο. Μάλιστα, ο ελεγκτικός κλάδος κατέγραψε τη χαμηλότερη βαθμολογία μεταξύ των δέκα κλάδων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα που εξετάστηκαν. Πώς προέκυψε όμως αυτή η αξιολόγηση; Η ΕΛΤΕ συντόνισε ομάδα εργασίας, η οποία ολοκλήρωσε την εκτίμηση των κινδύνων για επαγγελματικούς κλάδους εκτός τραπεζικού συστήματος. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά στοιχεία, δεδομένα από τις εποπτικές αρχές και απαντήσεις σε ανώνυμα ερωτηματολόγια επαγγελματιών. Η επεξεργασία έγινε με βάση τη μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με εκείνα του 2018.

Εκτός Μητρώου 260 ορκωτοί ελεγκτές

Στην ανάκληση της εγγραφής περίπου 260 ορκωτών ελεγκτών λογιστών από το Δημόσιο Μητρώο προχώρησε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, λόγω μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της εποπτικής αρχής, οι συγκεκριμένες αποφάσεις ελήφθησαν κατά την τελευταία τριετία και αφορούν επαγγελματίες που δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις διατήρησης της άδειάς τους. Η ανάκληση της εγγραφής ισχύει έως ότου οι ενδιαφερόμενοι συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις συνεχούς εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άσκηση του ελεγκτικού επαγγέλματος. Η εξέλιξη αναδεικνύει την αυστηροποίηση της εποπτείας ως προς την επαγγελματική επάρκεια, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των ελέγχων και την ενίσχυση της αξιοπιστίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων.

Τα συχνότερα λάθη στις οικονομικές καταστάσεις

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων η Αρχή εντοπίζει συχνά λάθη και παραλείψεις στον τρόπο με τον οποίο ελέγχονται και παρουσιάζονται τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή, τα συχνότερα προβλήματα αφορούν τις εκτιμήσεις για την αξία περιουσιακών στοιχείων και άλλων οικονομικών μεγεθών, τον τρόπο παρουσίασης των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά και τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιοποιούν οι επιχειρήσεις. Η ΕΛΤΕ πραγματοποίησε συνολικά 59 ελέγχους την τελευταία διετία εξετάζοντας τη δουλειά των ορκωτών ελεγκτών, τις διαδικασίες που ακολουθούν οι ελεγκτικές εταιρείες και την τήρηση των κανόνων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Παράλληλα, εξετάστηκαν οι εκθέσεις διαφάνειας των ελεγκτικών εταιρειών. Όπου εντοπίστηκαν λάθη ή ελλείψεις, η ΕΛΤΕ προχώρησε σε συστάσεις για τη διόρθωσή τους. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ελεγκτικές εταιρείες υποχρεώθηκαν να παρουσιάσουν συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, με την ΕΛΤΕ να παρακολουθεί αν γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις.

Η Rhomax στην Ελλάδα

Το «πράσινο φως» για την εγκατάσταση γραφείου στην Ελλάδα έλαβε η ελβετική Rhomax SA, η οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο αργού πετρελαίου, καυσίμων και πετρελαιοειδών. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2006 και έχει έδρα στην Ελβετία, εξασφάλισε προσωρινή άδεια εγκατάστασης στην Ελλάδα βάσει του αναγκαστικού νόμου 89/1967. Το ελληνικό γραφείο θα παρέχει αποκλειστικά υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τα κεντρικά της, στους τομείς της συμβουλευτικής, της λογιστικής υποστήριξης, της ανάπτυξης λογισμικού και των συστημάτων πληροφορικής. Η απόφαση προβλέπει ότι, μετά την παρέλευση δώδεκα μηνών, η Rhomax SA θα πρέπει να απασχολεί τουλάχιστον τέσσερις εργαζομένους στην Ελλάδα, ενώ υποχρεούται να πραγματοποιεί ετήσιες λειτουργικές δαπάνες ύψους τουλάχιστον 100.000 ευρώ. Η διοικητική ομάδα της Rhomax SA περιλαμβάνει στελέχη με πολυετή εμπειρία σε κορυφαίους διεθνείς ομίλους εμπορίας πρώτων υλών και ενέργειας. Πρόεδρος της εταιρείας είναι ο Roald Fridtjof Goethe, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο εμπόριο αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων, ο οποίος εργάστηκε επί 11 χρόνια στην Trafigura. Τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου κατέχει ο Patrick Neil Morgan, με σχεδόν 30 χρόνια παρουσίας στις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων και επαγγελματική διαδρομή 17 ετών στην Trafigura. Στη διοικητική ομάδα συμμετέχει επίσης ο Fabio Merlo, ο οποίος έχει εργαστεί στην Credit Suisse και την Trafigura και είναι επιφορτισμένος με την ανάπτυξη των εμπορικών δραστηριοτήτων της Rhomax στην αφρικανική αγορά.