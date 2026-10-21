Χωρίς φόρο πώλησης 1‰ οι ναυτιλιακές μετοχές, η Fourlis και ο πήχης του 2029, η Dotsoft ψάχνει νέες δουλειές στην άμυνα, το Υπερταμείο, η μείωση κεφαλαίου της METRO και η ΕΕΕΠ ανοίγει την «κάνουλα» των Open Data

Χωρίς φόρο πώλησης 1‰ οι ναυτιλιακές μετοχές

Ένα σημαντικό φορολογικό πλεονέκτημα για όσους επενδύουν σε μετοχές ναυτιλιακών εταιρειών δίνει η φορολογική διοίκηση, απαλλάσσοντας από τον φόρο πώλησης 1‰ τις συναλλαγές που αφορούν συγκεκριμένες εισηγμένες ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Η σχετική εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή εκδόθηκε χθες, την ίδια ημέρα με την είσοδο της Capital Maritime Finance του Βαγγέλη Μαρινάκη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η χρονική συγκυρία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είχαν προηγηθεί πρόσφατα οι εισαγωγές της Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου και της Star Bulk Carriers του Πέτρου Παππά.

Όπως προκύπτει από την εγκύκλιο Πιτσιλή η απαλλαγή από τον φόρο πώλησης 1‰ δεν είναι γενική. Σε εφαρμογή του άρθρου 26 του νόμου 27/1975, καλύπτει ελληνικές και αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρείες, ανεξαρτήτως σημαίας των πλοίων τους, καθώς και εταιρείες συμμετοχών (holding) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα πλοιοκτήτριες, ναυλώτριες γυμνού πλοίου ή εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίων. Για τις holding απαιτείται το σύνολο των συμμετοχών τους να αφορά επιχειρήσεις που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη διάταξη.

Οι εισηγμένες οφείλουν να τεκμηριώνουν τη δραστηριότητα και την εταιρική δομή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να ενημερώνουν άμεσα τη Euronext Athens και το Κεντρικό Αποθετήριο για ουσιώδεις μεταβολές. Η ΑΑΔΕ, πάντως, δεν θεσπίζει νέα απαλλαγή, αλλά διευκρινίζει την εφαρμογή υφιστάμενης νομοθεσίας, χωρίς να κατονομάζει συγκεκριμένες εταιρείες ως δικαιούχους.

Στην πράξη, όταν κάποιος πουλά μετοχές στο Χρηματιστήριο, πληρώνει κανονικά φόρο 1 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ που εισπράττει από την πώληση, ανεξάρτητα από το αν έχει κερδίσει ή χάσει χρήματα. Για παράδειγμα, σε πώληση μετοχών αξίας 100.000 ευρώ ο φόρος είναι 100 ευρώ, ενώ στο 1 εκατ. ευρώ φτάνει τα 1.000 ευρώ. Αυτός ο φόρος δεν θα επιβάλλεται στις πωλήσεις μετοχών ναυτιλιακών εταιρειών που καλύπτονται από την ειδική απαλλαγή. Κερδισμένοι είναι οι μικροί και μεγάλοι επενδυτές που διαθέτουν τέτοιες μετοχές, αλλά και τα επενδυτικά κεφάλαια που πραγματοποιούν μεγάλες συναλλαγές. Έμμεσα ωφελούνται και οι ίδιες οι ναυτιλιακές, καθώς οι μετοχές τους γίνονται πιο ελκυστικές λόγω του χαμηλότερου κόστους πώλησης.

Fourlis: Η δύσκολη εξίσωση

Πρόσθετες πωλήσεις έως 155 εκατ. ευρώ και υπερδιπλασιασμό των λειτουργικών κερδών καλείται να πετύχει ο όμιλος Fourlis μέσα στην επόμενη τριετία, προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους που παρουσίασε χθες στο Investor Day. Με τον πήχη του κύκλου εργασιών στα 785-800 εκατ. ευρώ έως το 2029, η μεγαλύτερη πρόκληση δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη των πωλήσεων, αλλά κυρίως τη βελτίωση της κερδοφορίας. Για το 2026, η διοίκηση προβλέπει τζίρο 645 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8,6% έναντι του 2025. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται πρόσθετη ανάπτυξη 22%-24% μέχρι το 2029, με τις πωλήσεις να αναμένεται να φτάσουν στα 680-690 εκατ. ευρώ το 2027 και στα 735-750 εκατ. ευρώ το 2028.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόσταση στα λειτουργικά αποτελέσματα. Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT), που εκτιμώνται στα 15-17 εκατ. ευρώ φέτος, πρέπει να αυξηθούν στα 40-45 εκατ. ευρώ το 2029. Παράλληλα, το λειτουργικό περιθώριο προβλέπεται να ενισχυθεί από 2,3%-2,6% σε 5,1%-5,6%. Η αφετηρία παραμένει απαιτητική. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, παρά την αύξηση των πωλήσεων κατά 7,6%, στα 284 εκατ. ευρώ, ο όμιλος εμφάνισε λειτουργικές ζημιές 1,6 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η Διοίκηση της εισηγμένης ποντάρει στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, κόστους 10,7 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να αποφέρει ετήσια οφέλη 9,1 εκατ. ευρώ από το 2027. Παράλληλα, σχεδιάζονται επενδύσεις 30 εκατ. ευρώ ετησίως την περίοδο 2027-2029, με έμφαση στην επέκταση του Foot Locker, την ανάπτυξη της IKEA και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το 2027 αποτελεί την πρώτη κρίσιμη δοκιμασία, καθώς η Fourlis στοχεύει σε EBIT 30-32 εκατ. ευρώ. Η επίτευξή τους θα αποτελέσει βασική ένδειξη ότι η στρατηγική μετασχηματισμού αποδίδει και ότι ο στόχος του 2029 παραμένει εφικτός.

Πάντως, το εγχώριο και διεθνές οικονομικό περιβάλλον αποτελεί μία από τις παραμέτρους που θα επηρεάσουν την πορεία της Fourlis προς την επίτευξη των οικονομικών στόχων της για το 2029, καθώς ο όμιλος δραστηριοποιείται σε αγορές με διαφορετικά χαρακτηριστικά και καταναλωτικές συνθήκες. Στην Ελλάδα, από την οποία προέρχεται περίπου το 60% των πωλήσεων, η εξέλιξη του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, ο πληθωρισμός και η καταναλωτική εμπιστοσύνη είναι βαρόμετρα για τη ζήτηση στις αγορές που δραστηριοποείται η Fourlis.

Dotsoft: Ψάχνει νέες δουλειές στην άμυνα

Νέες δουλειές στον χώρο της άμυνας και της ασφάλειας αναζητά η Dotsoft, η οποία βάζει στο επιχειρηματικό της πλάνο την ανάπτυξη τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για πολιτικούς όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς. Η εταιρεία πραγματοποιεί σήμερα, 21 Οκτωβρίου, Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με βασικό θέμα τη μεταφορά της από την Εναλλακτική στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Dotsoft θέλει να αξιοποιήσει την παρουσία της στο Χρηματιστήριο για να αποκτήσει ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, να προσελκύσει περισσότερους επενδυτές και να στηρίξει τα επόμενα βήματα της ανάπτυξής της.

Στο σχέδιό της αυτό ξεχωρίζει το άνοιγμα στον χώρο της αμυντικής τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, η εταιρεία σχεδιάζει να αναπτύξει εφαρμογές «διττής χρήσης», δηλαδή τεχνολογικές λύσεις που μπορούν να εξυπηρετούν τόσο καθημερινές ανάγκες επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών όσο και ανάγκες της άμυνας και της ασφάλειας. Ακόμη, η εταιρεία θέλει να μεγαλώσει την παρουσία της στο εξωτερικό, να αυξήσει τις συνεργασίες της με ιδιωτικές επιχειρήσεις και να αναπτύξει νέα προϊόντα. Στα σχέδιά της περιλαμβάνονται και πιθανές εξαγορές, μέσα από τις οποίες θα μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε νέες αγορές. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένα έργα, συμφωνίες ή επενδύσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Τι αποφασίζουν σήμερα οι μέτοχοι

Στη σημερινή Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι καλούνται να δώσουν το «πράσινο φως» για τη μεταφορά της Dotsoft στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου, έπειτα από τρία χρόνια παρουσίας στην Εναλλακτική Αγορά. Ακόμη, θα εξετάσουν την πρόταση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4 εκατ. ευρώ, με χρήματα που προέρχονται από κέρδη προηγούμενων χρήσεων. Η διαδικασία προβλέπει την έκδοση περίπου 5,5 εκατ. νέων μετοχών, οι οποίες θα δοθούν δωρεάν στους σημερινούς μετόχους. Στην ημερήσια διάταξη υπάρχει επίσης πρόταση να δοθεί στη διοίκηση η δυνατότητα να προχωρήσει σε νέες αυξήσεις κεφαλαίου μέσα στην επόμενη πενταετία, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Τέλος, το έχουμε επισημάνει ξανά και θεωρούμε ότι αξίζει να επανέλθουμε, ιδιαίτερα τώρα που η Dotsoft ετοιμάζεται να περάσει στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου. Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας, Αναστάσιος Μάνος και Τζουζέππε Τζιάνο, γνωρίζουν ότι η χρηματιστηριακή αναβάθμιση συνοδεύεται από αυξημένες απαιτήσεις διαφάνειας. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήταν χρήσιμο να δοθούν πιο αναλυτικές εξηγήσεις για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ 15 και ΔΠΧΑ 9), που αφορούν στην αναγνώριση εσόδων και τις προβλέψεις για πιθανές ζημιές από ανεξόφλητες απαιτήσεις…

Οι στόχοι του Υπερταμείου για το 2027

Το Υπερταμείο, ή Growthfund, ή Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, μας απασχολεί περισσότερο για το πώς ονομάζεται ή μετονομάζεται κατά καιρούς και λιγότερο για την αποτελεσματικότητά του στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Αλλά γι’ αυτό δεν ευθύνονται ούτε ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, ούτε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, Παναγιώτης Σταμπουλίδης. Ευθύνονται πρωτίστως οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που δεν ελέγχουν –όπως οφείλουν– την αποτελεσματικότητα του Υπερταμείου και του καλοπληρωμένου μάνατζμεντ του.

Και ο πιο απλός τρόπος για να αξιολογήσει κανείς τις επιδόσεις της διοίκησης του Υπερταμείου είναι να εξετάσει κατά πόσο εφαρμόζεται το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (Asset Development Plan – ADP). Ωστόσο, ούτε αυτό είναι εύκολη υπόθεση. Κι αυτό γιατί το Asset Development Plan αλλάζει και τροποποιείται διαρκώς, με αποτέλεσμα να χάνεται η μπάλα σε ό,τι αφορά τη στοχοθεσία, τα χρονοδιαγράμματα και, τελικά, τη δυνατότητα αξιολόγησης των επιδόσεων της διοίκησης. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης του Υπερταμείου επικαιροποιήθηκε για ακόμη μία φορά και εγκρίθηκε προ ημερών από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ). Από το νέο ADP προκύπτει ότι το 2027 αποτελεί χρονιά σημαντικών ορόσημων για την αξιοποίηση λιμανιών και τουριστικών υποδομών. Στο επίκεντρο βρίσκονται το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και οι μαρίνες Ζακύνθου, Σκιάθου και Ρόδου.

Για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο αναπτύσσεται από το Υπερταμείο, προβλέπεται η έγκριση του master plan έως τα τέλη του 2027. Το σχέδιο υποβλήθηκε στο υπουργείο Ναυτιλίας εντός του 2025 και αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προώθηση νέων επενδύσεων. Παράλληλα, εξετάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις, είτε με ίδιους πόρους είτε μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Στη Ζάκυνθο, ο σχεδιασμός προβλέπει την έναρξη διαγωνισμού για την αξιοποίηση της μαρίνας το δεύτερο τρίμηνο του 2027, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί η έγκριση του master plan. Μόνο που η έγκρισή του εκτιμάται για τις αρχές του 2028, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τη ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος. Η μαρίνα διαθέτει δυνατότητα ελλιμενισμού 200 σκαφών. Για τη μαρίνα Σκιάθου, η έγκριση του master plan αναμένεται στα τέλη του 2027, ανοίγοντας τον δρόμο για τη διενέργεια διαγωνισμού μακροχρόνιας παραχώρησης. Στη Ρόδο, το master plan για τη μαρίνα Μανδρακίου προβλέπεται να υποβληθεί έως τις αρχές του 2027. Η εγκατάσταση διαθέτει περίπου 175 θέσεις ελλιμενισμού, ωστόσο η έγκριση του σχεδίου τοποθετείται στις αρχές του 2029, μεταθέτοντας για αργότερα τη διαγωνιστική διαδικασία.

Θα τηρηθούν, λοιπόν, όλα αυτά τα χρονοδιαγράμματα μέσα στο 2027; Κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει. Ειδικά από την στιγμή που έως σήμερα κανείς δεν έχει αναζητήσει ευθύνες για προγενέστερες αστοχίες και αποκλίσεις.

Η ΑΒΕΚ Βεκράκος

Αύξηση πωλήσεων κατέγραψε το 2025 η ΑΒΕΚ Βεκράκος, η γνωστή εταιρεία που δραστηριοποιείται στην επεξεργασία, εμπορία και διανομή καφέ, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή κεφαλαιακή βάση και περιορισμένο τραπεζικό δανεισμό. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΑΒΕΚ Βεκράκος ανήλθε σε 64,95 εκατ. ευρώ, έναντι 58,29 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 11,4%. Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 7,63 εκατ. ευρώ, από 8,68 εκατ. ευρώ, καθώς το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε στα 43,80 εκατ. ευρώ. Ενισχυμένα εμφανίζονται τα ίδια κεφάλαια του ομίλου, τα οποία ανήλθαν το 2025 σε 32,53 εκατ. ευρώ, από 24,92 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 30,5%. Την ίδια στιγμή, ο τραπεζικός δανεισμός περιορίστηκε στις 362 χιλ. ευρώ, έναντι 565 χιλ. ευρώ, χωρίς να υφίστανται μακροπρόθεσμα δάνεια. Οι λειτουργικές ταμειακές εισροές διαμορφώθηκαν σε 12,06 εκατ. ευρώ, ενώ οι επενδυτικές εκροές έφτασαν τα 10,23 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν στα 11,75 εκατ. ευρώ, από 10,13 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας σημαντικά τις δανειακές υποχρεώσεις. Το συνολικό ενεργητικό διαμορφώθηκε σε 61,37 εκατ. ευρώ, ενώ οι εμπορικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 20,23 εκατ. ευρώ.

METRO : Μείωση κεφαλαίου

Σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 980.378,28 ευρώ προχώρησε η METRO ΑΕΒΕ, η εταιρεία της οικογένειας Παντελιάδη που δραστηριοποιείται στον χώρο του οργανωμένου λιανεμπορίου μέσω των αλυσίδων My market και METRO Cash & Carry. Σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε με την ακύρωση 1.556.156 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,63 ευρώ η καθεμία, και την επιστροφή ισόποσου κεφαλαίου στην Ουρανία Παντελιάδου, σύζυγο του ιδρυτή της εταιρείας, Παντελή Παντελιάδη. Πρόκειται για εταιρική πράξη που συνεπάγεται την επιστροφή ποσού ύψους 980.378 ευρώ στην Ουρανία Παντελιάδου, με παράλληλη μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας. Μετά την απόφαση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της METRO ΑΕΒΕ διαμορφώνεται σε 19,07 εκατ. ευρώ, παραμένει ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 30.285.570 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,63 ευρώ εκάστη.

ΕΕΕΠ: Ανοίγει την «κάνουλα» των Open Data

Πιο καθαρή εικόνα για τα χρήματα που διακινούνται στην αγορά των τυχερών παιγνίων θα δίνει η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), δημοσιοποιώντας οικονομικά στοιχεία για την πορεία του κλάδου. Η κίνηση δεν αποτελεί δική της πρωτοβουλία, αλλά εντάσσεται στην υποχρέωση των δημόσιων φορέων να ανοίγουν τα στοιχεία τους στο κοινό, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις οδηγίες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έτσι, με απόφαση του προέδρου της ΕΕΕΠ, Αντώνη Βαρθολομαίου, έως το τέλος του 2026 θα αρχίσουν να δημοσιοποιούνται μηνιαία στοιχεία που θα δείχνουν πόσα χρήματα μένουν στις εταιρείες μετά την πληρωμή των κερδών στους παίκτες, πώς μοιράζεται η αγορά και τι εισπράττει το Δημόσιο. Δεν θα δημοσιοποιούνται, ωστόσο, τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία κάθε εταιρείας ούτε τα προσωπικά δεδομένα των παικτών. Τέλος, θα είναι διαθέσιμες και πληροφορίες για αδειοδοτημένες επιχειρήσεις, καταστήματα, προμηθευτές και παράνομους διαδικτυακούς παρόχους.

Αγγελάκης: Νέα εταιρεία

Σε μια νέα επιχειρηματική κίνηση προχωρά η Αγγελάκης Βιομηχανική και Πτηνοτροφική ΑΕ, ιδρύοντας την Kifisia Place Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με έδρα την Κηφισιά και αρχικό κεφάλαιο 200.000 ευρώ. Η εταιρεία του Θάνου Αγγελάκη, που συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους παίκτες της ελληνικής αγοράς κοτόπουλου και έχει συνδέσει το όνομά της με το γνωστό «Ελαιοπουλάκι», επεκτείνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της στην αγορά ακινήτων και ειδικότερα στον τομέα της βραχυχρόνιας διαμονής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, η Kifisia Place συστάθηκε με μοναδικό εταίρο την Αγγελάκης ΑΕ, η οποία κατέχει το 100% του κεφαλαίου. Κύρια δραστηριότητά της θα είναι η ενοικίαση επιπλωμένων δωματίων και διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια, ενώ τη διαχείριση αναλαμβάνει ο ίδιος ο Θάνος Αγγελάκης.